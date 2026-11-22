Автодом на базе УАЗ с отечественными технологиями — комфорт для четверых даже зимой

На шасси УАЗ Патриот построили полноприводный автодом для четырех человек длиной 5400 мм. Внутри есть отдельный санузел, а на крыше установлены солнечные панели. Холодильник рассчитан на 95 литров.

На шасси УАЗ Патриот построили полноприводный автодом для четырех человек длиной 5400 мм. Внутри есть отдельный санузел, а на крыше установлены солнечные панели. Холодильник рассчитан на 95 литров.

«УАЗ Навигатор» построен на полноприводном шасси «Патриот». Жилой модуль для автодома выпускает «Автокемперпром». Проект рассчитан на автономные поездки по маршрутам с ограниченной инфраструктурой. Производитель заявляет, что модуль собран из отечественных компонентов. Подробности о моделе приводит 110km.ru .

Жилой модуль весит 2350 кг. Внутри есть отдельный санузел с душем и биотуалетом. Холодильник рассчитан на 95 литров, а для приготовления пищи предусмотрена индукционная плита.

Фото: autocamper.pro

В автодоме четыре спальных места: две зоны размерами 1900×1400 мм и 1850×1000 мм. В салоне могут ехать четыре человека, и столько же могут ночевать. Габариты составляют 5400 мм по длине, 2100 мм по ширине и 3100 мм по высоте.

Автодом построен на базе полноприводного УАЗ «Патриот». Выбор этой модели для путешествий был сделан не случайно. В заявленном оснащении присутствуют системы отопления и водоснабжения. Электроэнергию можно получать автономно, в том числе от солнечных панелей.

Покупателям предложены три уровня комплектации. В «Стандарт» входят автономный обогреватель, дизельный бойлер и баки для воды. Предусмотрены индукционная плита и холодильник объемом 95 литров. Есть душевая с биотуалетом, солнечные панели и парковочное оборудование: камера заднего вида и парктроники.

В версии «Оптима» к перечисленному добавлены фаркоп и второй обогреватель. Также установлены маркиза и рейлинги со ступенькой, а бампер защищен дополнительной накладкой. В салоне предусмотрены телевизор и портативная электростанция. Есть и кондиционер. В описании комплектации указана трехметровая маркиза.

В «Люкс» добавлены стиральная машина и кофемашина. Предусмотрены также дополнительные светодиодные фонари. Техническое описание предполагает два аккумулятора емкостью по 100 А·ч и дополнительную литиевую батарею. Мощность солнечных панелей составляет 600 Вт. Для этой версии заявлен дизельный котел.

Среди других заявленных аксессуаров есть велодержатель и рейлинги с поворотной ручкой. Версия «Стандарт» стоит от 5 345 000 рублей.