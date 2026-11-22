22 ноября 2026, 07:07
Автодом на базе УАЗ с отечественными технологиями — комфорт для четверых даже зимой
Автодом на базе УАЗ с отечественными технологиями — комфорт для четверых даже зимой
На шасси УАЗ Патриот построили полноприводный автодом для четырех человек длиной 5400 мм. Внутри есть отдельный санузел, а на крыше установлены солнечные панели. Холодильник рассчитан на 95 литров.
«УАЗ Навигатор» построен на полноприводном шасси «Патриот». Жилой модуль для автодома выпускает «Автокемперпром». Проект рассчитан на автономные поездки по маршрутам с ограниченной инфраструктурой. Производитель заявляет, что модуль собран из отечественных компонентов. Подробности о моделе приводит 110km.ru .
Жилой модуль весит 2350 кг. Внутри есть отдельный санузел с душем и биотуалетом. Холодильник рассчитан на 95 литров, а для приготовления пищи предусмотрена индукционная плита.
В автодоме четыре спальных места: две зоны размерами 1900×1400 мм и 1850×1000 мм. В салоне могут ехать четыре человека, и столько же могут ночевать. Габариты составляют 5400 мм по длине, 2100 мм по ширине и 3100 мм по высоте.
Автодом построен на базе полноприводного УАЗ «Патриот». Выбор этой модели для путешествий был сделан не случайно. В заявленном оснащении присутствуют системы отопления и водоснабжения. Электроэнергию можно получать автономно, в том числе от солнечных панелей.
Покупателям предложены три уровня комплектации. В «Стандарт» входят автономный обогреватель, дизельный бойлер и баки для воды. Предусмотрены индукционная плита и холодильник объемом 95 литров. Есть душевая с биотуалетом, солнечные панели и парковочное оборудование: камера заднего вида и парктроники.
В версии «Оптима» к перечисленному добавлены фаркоп и второй обогреватель. Также установлены маркиза и рейлинги со ступенькой, а бампер защищен дополнительной накладкой. В салоне предусмотрены телевизор и портативная электростанция. Есть и кондиционер. В описании комплектации указана трехметровая маркиза.
В «Люкс» добавлены стиральная машина и кофемашина. Предусмотрены также дополнительные светодиодные фонари. Техническое описание предполагает два аккумулятора емкостью по 100 А·ч и дополнительную литиевую батарею. Мощность солнечных панелей составляет 600 Вт. Для этой версии заявлен дизельный котел.
Среди других заявленных аксессуаров есть велодержатель и рейлинги с поворотной ручкой. Версия «Стандарт» стоит от 5 345 000 рублей.
Похожие материалы UAZ
-
22.11.2026, 15:51
Какие версии исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине обсуждают после завершения поисков
Читатели «Газеты.СПб» спорят о показаниях свидетелей. Одни сомневаются в версии гибели от диких зверей. Также обсуждают возможную подмену в Кутурчине. Ольга Ольгина связывает ее с деталями поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:12
«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080
Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.Читать далее
-
21.11.2026, 19:23
Кемпер за 1 000 000 рублей: роскошь или необходимость? Разбираем начинку WEINSBERG Karawon 400
WEINSBERG KARAWON 400 предлагают под заказ от 1 000 000 ₽. Это автодом 2022 года, для управления которым достаточно категории B. В оснащении заявлены дизельное отопление и кассетный туалет; батареи на 200 А·ч и солнечные панели на 400 Вт входят в энергосистему.Читать далее
-
21.11.2026, 15:08
Прицеп за 2,49 млн рублей: что внутри «Феникса 400»
Семейный прицеп GEED CAMPER «Феникс 400» стоит от 2 490 000 ₽. В жилом модуле есть П-образный диван-кровать, верхний ярус, кухня и отдельный санузел. Часть оборудования предлагается как опция.Читать далее
-
20.11.2026, 20:49
«Феникс 320»: прицеп, который обещает заменить дачу — но что скрывается внутри
В базовой версии туристического прицепа GEED CAMPER «Феникс 320» есть кухня и отдельный санузел, а обеденная зона раскладывается в кровать 194 × 130 см. Цена начинается от 1 590 000 ₽; второй ярус и часть оборудования доступны как опции.Читать далее
-
20.11.2026, 20:27
«Кухня, душ и спальня в одном модуле»: что предлагает Geed Camper 350 для туристов
В Geed Camper 350 основную кровать можно оставить разложенной, а вместо подвесных полок выбрать второй ярус с кроватью без доплаты. Прицеп стоит от 2 090 000 рублей; в базовую комплектацию входят кухня и отдельный санузел.Читать далее
-
20.11.2026, 19:00
Почему доставка кемпера из-за рубежа съедает всю выгоду
Австралийская цена Niewiadów N126 около AU$36,000 выглядит более чем вдвое выше исходной. Но доставка также стоит тысячи долларов: тарифы из разных стран достигают $5,000, а портовые и таможенные сборы считают отдельно.Читать далее
-
20.11.2026, 17:01
Пробег 250 тысяч: какие кроссоверы выдержат, а какие разорят — список моделей
Пятнадцать лет и около 250 тысяч километров пробега - серьезная проверка для подержанного кроссовера. Эксперт Зиновьев назвал модели, которые сохраняют ресурс, и объяснил, какие моторы и коробки могут потребовать дорогого ремонта.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
22.11.2026, 15:51
Какие версии исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчине обсуждают после завершения поисков
Читатели «Газеты.СПб» спорят о показаниях свидетелей. Одни сомневаются в версии гибели от диких зверей. Также обсуждают возможную подмену в Кутурчине. Ольга Ольгина связывает ее с деталями поездки.Читать далее
-
22.11.2026, 06:28
Купе только для вас: в ночном поезде Москва — Петербург появились места, где соседей не будет
В вагоне №3 ночного поезда Москва - Санкт-Петербург всего девять отдельных купе. Билет стоит 5000-6000 рублей; в цену входят завтрак и дополнительные услуги, в том числе доступ в бизнес-зал на вокзале отправления. Формат занимает промежуточное место между обычным купе и СВ.Читать далее
-
21.11.2026, 21:20
Сравнение снегоходов: Почему для дальнего маршрута важнее не лошадиные силы, а бак и лопата
Для поездки вдали от цивилизации важны запас топлива и способность выбраться из глубокого снега. При перевозке груза нужна тяга. Сравниваем три снегохода по дальности хода и проходимости, оцениваем комфорт.Читать далее
-
21.11.2026, 20:12
«Китайский Тигр» или законный наследник? Что скрывается за YJ2080
Китайский «Стражник» YJ2080 часто называют копией «Тигра». Но документы говорят об обратном: в 2008 году Пекин официально купил лицензию у «Рособоронэкспорта». Как российская платформа стала самостоятельной моделью — в нашем разборе.Читать далее
-
21.11.2026, 19:23
Кемпер за 1 000 000 рублей: роскошь или необходимость? Разбираем начинку WEINSBERG Karawon 400
WEINSBERG KARAWON 400 предлагают под заказ от 1 000 000 ₽. Это автодом 2022 года, для управления которым достаточно категории B. В оснащении заявлены дизельное отопление и кассетный туалет; батареи на 200 А·ч и солнечные панели на 400 Вт входят в энергосистему.Читать далее
-
21.11.2026, 15:08
Прицеп за 2,49 млн рублей: что внутри «Феникса 400»
Семейный прицеп GEED CAMPER «Феникс 400» стоит от 2 490 000 ₽. В жилом модуле есть П-образный диван-кровать, верхний ярус, кухня и отдельный санузел. Часть оборудования предлагается как опция.Читать далее
-
20.11.2026, 20:49
«Феникс 320»: прицеп, который обещает заменить дачу — но что скрывается внутри
В базовой версии туристического прицепа GEED CAMPER «Феникс 320» есть кухня и отдельный санузел, а обеденная зона раскладывается в кровать 194 × 130 см. Цена начинается от 1 590 000 ₽; второй ярус и часть оборудования доступны как опции.Читать далее
-
20.11.2026, 20:27
«Кухня, душ и спальня в одном модуле»: что предлагает Geed Camper 350 для туристов
В Geed Camper 350 основную кровать можно оставить разложенной, а вместо подвесных полок выбрать второй ярус с кроватью без доплаты. Прицеп стоит от 2 090 000 рублей; в базовую комплектацию входят кухня и отдельный санузел.Читать далее
-
20.11.2026, 19:00
Почему доставка кемпера из-за рубежа съедает всю выгоду
Австралийская цена Niewiadów N126 около AU$36,000 выглядит более чем вдвое выше исходной. Но доставка также стоит тысячи долларов: тарифы из разных стран достигают $5,000, а портовые и таможенные сборы считают отдельно.Читать далее
-
20.11.2026, 17:01
Пробег 250 тысяч: какие кроссоверы выдержат, а какие разорят — список моделей
Пятнадцать лет и около 250 тысяч километров пробега - серьезная проверка для подержанного кроссовера. Эксперт Зиновьев назвал модели, которые сохраняют ресурс, и объяснил, какие моторы и коробки могут потребовать дорогого ремонта.Читать далее