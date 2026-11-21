Кемпер за 1 000 000 рублей: роскошь или необходимость? Разбираем начинку WEINSBERG Karawon 400

WEINSBERG KARAWON 400 предлагают под заказ от 1 000 000 ₽. Это автодом 2022 года, для управления которым достаточно категории B. В оснащении заявлены дизельное отопление и кассетный туалет; батареи на 200 А·ч и солнечные панели на 400 Вт входят в энергосистему.

WEINSBERG KARAWON 400 предлагают под заказ от 1 000 000 ₽. Это автодом 2022 года, для управления которым достаточно категории B. В оснащении заявлены дизельное отопление и кассетный туалет; батареи на 200 А·ч и солнечные панели на 400 Вт входят в энергосистему.

Электрическая система автодома WEINSBERG KARAWON 400 включает литиевые батареи емкостью 200 А·ч. Солнечные панели рассчитаны на 400 Вт, а инвертор выдает 3000 Вт — такая конфигурация обеспечивает длительную автономность даже вдали от цивилизации.

Эти параметры указаны для автодома, который предоставляется под заказ. Цена — от 1 000 000 рублей, год выпуска — 2022. Для управления достаточно категории В. Габариты модели составляют 5950×2330×2550 мм, полная масса — 740 кг. Эти данные позволяют оценить место для размещения и условия поездки. Отопление работает на дизеле, туалет — кассетный.

Для отдыха на свежем воздухе предусмотрен ручной тент-маркиза и уличное освещение. Есть уличная газовая плита, встроенный и внешний душ. В бытовом оснащении — холодильник и микроволновая печь; бойлер, газовая конфорка и телевизор также включены в список. Чистая вода хранится в баке объемом 70 л. В характеристиках указаны АКПП.

В семействе WEINSBERG CaraBus есть кемперы на базе Fiat Ducato. WEINSBERG CaraBus предлагается с дизельным двигателем объемом 2,3 л и мощностью около 120 л. с. (88 кВт), а также механической коробкой передач; полная масса составляет 3,5 т. Для CaraBus 600 DQ заявлены шасси Fiat Ducato Maxi и передний привод. Дизель развивает 140 л. с. (103 кВт), коробка передач — шестиступенчатая механическая, стандарт — Евро 6e-bis.

Габариты CaraBus 600 DQ составляют 5990×2050×2820 мм, колесная база — 4,03 м, полная масса — 3500 кг. Спецификация указывает на четыре дорожных места и до пяти спален. Объем баков: 102 л для чистой воды, 90 л для сточных вод и 90 л для топлива. Бытовая батарея рассчитана на 95 А·ч. В Европе CaraBus 600 DQ Edition [FIRE] предлагается за 71 900 евро с учетом НДС и государственной пошлины. Спецификация CaraBus 600 DQ содержит эти данные.