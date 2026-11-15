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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

15 ноября 2026, 19:44

На российском рынке появились два подхода к созданию автодомов на базе «Нивы»: в чем их отличия

На российском рынке появились два подхода к созданию автодомов на базе «Нивы»: в чем их отличия

Один кузов, две философии: как «Нива» стала домом на колесах — и какие компромиссы скрыты за выбором

На российском рынке появились два подхода к созданию автодомов на базе «Нивы»: в чем их отличия

У российских автодомов на базе «Нивы» два разных сценария: «Нива Кемпер» Lux Form стоит 1,6-2,1 млн рублей, а проект на шасси ВИС-2346 получил усиленное шасси и мотор на 100 л.с..

У российских автодомов на базе «Нивы» два разных сценария: «Нива Кемпер» Lux Form стоит 1,6-2,1 млн рублей, а проект на шасси ВИС-2346 получил усиленное шасси и мотор на 100 л.с..

Отечественные производители предлагают два принципиально разных решения для тех, кто хочет получить дом на колесах с внедорожными качествами. Первый вариант — компактный «Нива Кемпер» от московской компании Lux Form стоимостью от 1,6 млн рублей. Второй — более серьезный проект на шасси ВИС-2346 от «Автокемпер Пром» ценой от 3,6 млн рублей.

«Нива Кемпер» от Lux Form: доступный дом на колесах

Автодом построен на базе трехдверной Lada 4x4 (ВАЗ-21214) по полурамной схеме. Габариты выросли до 4,8 м в длину, 1,75 м в ширину и 2,7 м в высоту, задняя подвеска усилена рессорами. Силовой агрегат остался штатным: бензиновый мотор 1,7 литра мощностью 83 л.с. в паре с пятиступенчатой механикой.

Несмотря на компактность, внутри разместился полноценный жилой модуль: кровать-трансформер длиной почти 2 метра, днем превращающаяся в кухонную зону, газовая плита, холодильник на 70 литров с морозилкой, биотуалет, душевой поддон, 5-литровый бойлер и два бака для воды (70 л чистой и 40 л серой). Для российского рынка наличие душа и биотуалета в этом классе — скорее исключение. Базовая версия стоит 1,6 млн рублей, максимальная комплектация — до 2,1 млн. Lux Form также выпускает модули для УАЗ «Патриот», Lada Granta и «Буханки», что говорит о серийном производстве.

Проект «Автокемпер Пром» на шасси ВИС-2346: ставка на проходимость

Второй игрок построил автодом на базе полурамного грузовичка ВИС-2346 — модификации «Нивы» от тольяттинского «ВИС-АВТО». Проект изначально создавался под заказчика из Германии, но демонстрирует более серьезный подход к проходимости и автономности. Шасси получило главную пару 4,44 и «понижайку» 3,15, а также малолистовые рессоры со вспомогательными пневмоэлементами.

Двигатель форсирован до 1,8 литра и 100 л.с., что частично решает проблему слабой динамики стоковой «Нивы». Жилой модуль выполнен в «европейском» стиле: стационарная кухня с плитой и холодильником, санузел с душем и туалетом, выдвижное двуспальное место, климатическая установка и система нагрева воды. Стоимость для заказчика не раскрывается, однако аналогичный автодом HELIX 2200 AWD на шасси ВИС-234600 оценивается в 3,6–4,2 млн рублей.

Общие компромиссы

Обе платформы используют атмосферные бензиновые моторы семейства ВАЗ-21214. Даже с форсировкой до 100 л.с. разгон и крейсерская скорость остаются скромными: комфортная езда возможна в основном по второстепенным дорогам, а обгоны на трассе требуют расчета. Для российских условий это компенсируется неприхотливостью и ремонтопригодностью в любом регионе.

Главный козырь — проходимость: постоянный полный привод, понижающая передача и блокировка межосевого дифференциала позволяют забираться туда, где пасуют обычные кемперы на базе фургонов. Дорожный просвет в 24,5 см способствует уверенному движению по грунтовкам и лесным дорогам.

Ограничения касаются эргономики: высота жилого модуля около 2,7 м, а в «Нива Кемпере» от Lux Form готовить стоя могут только люди не выше 160 см. Пространство для багажа минимально, трансформация спального места требует времени.

Lux Form предлагает готовое решение за 1,6–2,1 млн рублей с полным набором удобств и сохранением внедорожных возможностей. Проект на шасси ВИС-2346 от «Автокемпер Пром» ориентирован на тех, кому важнее повышенная проходимость и автономность за счет форсированного мотора и усиленного шасси. В обоих случаях покупатель сознательно идет на компромисс по динамике и внутреннему объему ради уникального сочетания дома на колесах и вездехода в одном лице.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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