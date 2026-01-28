От 3,2 млн рублей: как переделывают современные автобусы в полноценные дома на колесах — мало кто знает о возможностях индивидуальных проектов

28 января 2026, 07:51
Автодома нового поколения: кемперы на базе ПАЗ Vector Next от нижегородских мастеров
Автодома нового поколения: кемперы на базе ПАЗ Vector Next от нижегородских мастеров
Нижегородская компания предлагает уникальные автодома на базе ПАЗ Vector Next: отдельная спальня, кухня, санузел, индивидуальные решения и сертификация. Как устроены современные кемперы, сколько стоит доработка и что входит в базовую комплектацию - рассказываем в материале.
В последние годы интерес к автодомам в России заметно вырос, и нижегородская компания решила предложить рынку нечто особенное. Теперь в их портфолио — не только проекты на базе старых автобусов, но и современные кемперы, созданные на платформе ПАЗ Vector Next. Такой подход позволяет получить не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, где продумано все до мелочей.
Внутри этих автодомов есть отдельная спальня с двойной кроватью, полноценная кухня с холодильником, микроволновой печью и газовой плитой, а также санузел с душевой кабиной. Гостиная зона оборудована обеденным столом и креслами с ремнями безопасности, что делает поездку не только комфортной, но и безопасной. Внешние доработки тоже впечатляют: вместо двух стандартных пневматических дверей установлена одна распашная, а оконные проемы закрыты компактными алюминиевыми листами. Стекла тонируют, кузов обрабатывают антикоррозийным составом, включают шумо- и теплоизоляцию, а для защиты от непогоды монтируют маркизу.
Заказчик может выбрать: приобретение полностью нового автобуса или модернизацию уже существующего. В последнем случае специалисты компании проводят капитальный ремонт кузова и окрашивают его в любой цвет по желанию клиента. На все работы уйдет примерно четыре месяца, после чего покупатель получит сертифицированный автодом с ПТС, который можно официально зарегистрировать.
Базовая комплектация включает два бака по 100 литров для чистой и «серой» воды, насосы, газовый баллон, дополнительный аккумулятор и солнечную батарею. Для зимних условий предусмотрен дизельный обогреватель с дроссельным топливным баком, что позволяет поддерживать комфортную температуру даже в морозы. Мебель можно спроектировать индивидуально, но и стандартная планировка продумана: все зоны четко разделены, что создает ощущение уюта и порядка.
Стоимость нового автобуса составляет 3,2 миллиона рублей, а доработка - еще около 2 миллионов. Однако итоговая величина зависит от пожеланий заказчика и может меняться в зависимости от выбранных опций и материалов. Такой подход позволяет создать по-настоящему уникальный автодом, который будет соответствовать всем требованиям владельца.
Кемперы на базе ПАЗ Vector Next - это не просто транспорт, это новый уровень свободы для путешествий по России.
Похожие материалы PAZ
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
Похожие материалы PAZ
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее