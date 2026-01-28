От 3,2 млн рублей: как переделывают современные автобусы в полноценные дома на колесах — мало кто знает о возможностях индивидуальных проектов

Автодома нового поколения: кемперы на базе ПАЗ Vector Next от нижегородских мастеров

Нижегородская компания предлагает уникальные автодома на базе ПАЗ Vector Next: отдельная спальня, кухня, санузел, индивидуальные решения и сертификация. Как устроены современные кемперы, сколько стоит доработка и что входит в базовую комплектацию - рассказываем в материале.

В последние годы интерес к автодомам в России заметно вырос, и нижегородская компания решила предложить рынку нечто особенное. Теперь в их портфолио — не только проекты на базе старых автобусов, но и современные кемперы, созданные на платформе ПАЗ Vector Next. Такой подход позволяет получить не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, где продумано все до мелочей.

Внутри этих автодомов есть отдельная спальня с двойной кроватью, полноценная кухня с холодильником, микроволновой печью и газовой плитой, а также санузел с душевой кабиной. Гостиная зона оборудована обеденным столом и креслами с ремнями безопасности, что делает поездку не только комфортной, но и безопасной. Внешние доработки тоже впечатляют: вместо двух стандартных пневматических дверей установлена ​​одна распашная, а оконные проемы закрыты компактными алюминиевыми листами. Стекла тонируют, кузов обрабатывают антикоррозийным составом, включают шумо- и теплоизоляцию, а для защиты от непогоды монтируют маркизу.

Заказчик может выбрать: приобретение полностью нового автобуса или модернизацию уже существующего. В последнем случае специалисты компании проводят капитальный ремонт кузова и окрашивают его в любой цвет по желанию клиента. На все работы уйдет примерно четыре месяца, после чего покупатель получит сертифицированный автодом с ПТС, который можно официально зарегистрировать.

Базовая комплектация включает два бака по 100 литров для чистой и «серой» воды, насосы, газовый баллон, дополнительный аккумулятор и солнечную батарею. Для зимних условий предусмотрен дизельный обогреватель с дроссельным топливным баком, что позволяет поддерживать комфортную температуру даже в морозы. Мебель можно спроектировать индивидуально, но и стандартная планировка продумана: все зоны четко разделены, что создает ощущение уюта и порядка.

Стоимость нового автобуса составляет 3,2 миллиона рублей, а доработка - еще около 2 миллионов. Однако итоговая величина зависит от пожеланий заказчика и может меняться в зависимости от выбранных опций и материалов. Такой подход позволяет создать по-настоящему уникальный автодом, который будет соответствовать всем требованиям владельца.

Кемперы на базе ПАЗ Vector Next - это не просто транспорт, это новый уровень свободы для путешествий по России.