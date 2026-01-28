От 3,2 млн рублей: как переделывают современные автобусы в полноценные дома на колесах — мало кто знает о возможностях индивидуальных проектов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 07:51

Автодома нового поколения: кемперы на базе ПАЗ Vector Next от нижегородских мастеров

Автодома нового поколения: кемперы на базе ПАЗ Vector Next от нижегородских мастеров

От 3,2 млн рублей: как переделывают современные автобусы в полноценные дома на колесах — мало кто знает о возможностях индивидуальных проектов

Автодома нового поколения: кемперы на базе ПАЗ Vector Next от нижегородских мастеров

Нижегородская компания предлагает уникальные автодома на базе ПАЗ Vector Next: отдельная спальня, кухня, санузел, индивидуальные решения и сертификация. Как устроены современные кемперы, сколько стоит доработка и что входит в базовую комплектацию - рассказываем в материале.

Нижегородская компания предлагает уникальные автодома на базе ПАЗ Vector Next: отдельная спальня, кухня, санузел, индивидуальные решения и сертификация. Как устроены современные кемперы, сколько стоит доработка и что входит в базовую комплектацию - рассказываем в материале.

В последние годы интерес к автодомам в России заметно вырос, и нижегородская компания решила предложить рынку нечто особенное. Теперь в их портфолио — не только проекты на базе старых автобусов, но и современные кемперы, созданные на платформе ПАЗ Vector Next. Такой подход позволяет получить не просто транспорт, а настоящий дом на колесах, где продумано все до мелочей.

Фото: 808.media / Автоуслуги

Внутри этих автодомов есть отдельная спальня с двойной кроватью, полноценная кухня с холодильником, микроволновой печью и газовой плитой, а также санузел с душевой кабиной. Гостиная зона оборудована обеденным столом и креслами с ремнями безопасности, что делает поездку не только комфортной, но и безопасной. Внешние доработки тоже впечатляют: вместо двух стандартных пневматических дверей установлена ​​одна распашная, а оконные проемы закрыты компактными алюминиевыми листами. Стекла тонируют, кузов обрабатывают антикоррозийным составом, включают шумо- и теплоизоляцию, а для защиты от непогоды монтируют маркизу.

Заказчик может выбрать: приобретение полностью нового автобуса или модернизацию уже существующего. В последнем случае специалисты компании проводят капитальный ремонт кузова и окрашивают его в любой цвет по желанию клиента. На все работы уйдет примерно четыре месяца, после чего покупатель получит сертифицированный автодом с ПТС, который можно официально зарегистрировать.

Фото: 808.media / Автоуслуги

Базовая комплектация включает два бака по 100 литров для чистой и «серой» воды, насосы, газовый баллон, дополнительный аккумулятор и солнечную батарею. Для зимних условий предусмотрен дизельный обогреватель с дроссельным топливным баком, что позволяет поддерживать комфортную температуру даже в морозы. Мебель можно спроектировать индивидуально, но и стандартная планировка продумана: все зоны четко разделены, что создает ощущение уюта и порядка.

Стоимость нового автобуса составляет 3,2 миллиона рублей, а доработка - еще около 2 миллионов. Однако итоговая величина зависит от пожеланий заказчика и может меняться в зависимости от выбранных опций и материалов. Такой подход позволяет создать по-настоящему уникальный автодом, который будет соответствовать всем требованиям владельца.

Кемперы на базе ПАЗ Vector Next - это не просто транспорт, это новый уровень свободы для путешествий по России.

Упомянутые марки: ПАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы PAZ

Похожие материалы PAZ

Кроссовер Tenet T9: старт производства на калужском заводе в 2026 году
Новый Haval Dargo выходит на российский рынок
Voyah Free Sport+ удивил новыми цветами, а Dream сменил стиль интерьера
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тамбов Рязань Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться