Китайский эксперимент под Краснодаром: зачем над скоростной трассой запустили лазерный веер и не слепит ли он водителей?

Загадочные цветные лучи заметили за 7 километров: что за необычную установку «Автодор» тестирует на трассе М-4 «Дон»?

На въезде в Краснодар цветные лучи видны водителям за несколько километров. Комплекс работает в пилотном режиме на М-4 «Дон». «Автодор» объяснил, как направлены лазеры и почему компания считает риск ослепления исключенным.

На въезде в Краснодар цветные лучи видны водителям за несколько километров. Комплекс работает в пилотном режиме на М-4 «Дон». «Автодор» объяснил, как направлены лазеры и почему компания считает риск ослепления исключенным.

На 1319-м километре М-4 «Дон» световую завесу водители замечают примерно за 7 км до установки. На прямом участке Восточного обхода Краснодара работает стационарный комплекс лазеров, который «Автодор» испытывает в пилотном режиме. Лучи расходятся веером, а заявленная дальность их действия достигает 3 км.

Система должна привлекать внимание водителей, освещать дорогу она не предназначена. Ее задача - помочь утомленному после долгого перегона снова сосредоточиться на дорожной обстановке. «Автодор» связывает российский пилотный проект с практикой применения цветных лазерных систем на скоростных дорогах Китая. Аналогичные решения в Китае уже хорошо себя зарекомендовали как средства борьбы с утомлением водителей.

Комплекс закреплен на П-образной портальной опоре выше навигационных знаков. В нем используются красные, синие и зеленые лучи. Мощность лазерной системы составляет 35 Вт, а совокупное энергопотребление не превышает 120 Вт. Свет создает заметный веер над трассой. Он не освещает дорогу.

Место выбрали из-за растущей интенсивности движения у Краснодара и необходимости дополнительно привлечь внимание к знакам маршрутного ориентирования. О пилотном запуске у Краснодара «Автодор» уже сообщал в предыдущем материале; теперь компания объяснила устройство комплекса и его размещение.

Автомобилисты опасаются, что необычная подсветка может отвлекать или вводить в заблуждение водителей на пересекающем направлении. В «Автодоре» указывают: лучи направлены вдоль трассы, а комплекс установлен на прямом участке. Ближайшая развязка находится примерно в двух километрах от установки.

Отдельный вопрос - риск ослепления. По данным «Автодора», лазеры расположены под углом 15 градусов к плоскости дороги; компания считает, что при подобный геометрии луч не попадает в лобовое стекло автомобиля. После завершения испытаний у Краснодара «Автодор» намерен оценить возможность применения подобного оборудования на других дорогах своего ведомства.