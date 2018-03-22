22 марта 2018, 13:38
Автодор назвал стоимость проезда по новой трассе М11 Москва - Петербург
Стоимость проезда по всей трассе для легковых автомобилей составит 2 000 рублей. Новую платную автомагистраль обещают ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.
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Протяженность трассы составляет 669 километров. Она тянется от МКАД до петербургской кольцевой. Максимальная разрешенная скорость движения составит 130 км/ч. Поэтому путь из Петербурга в Москву займет чуть более 5 часов. Бесплатным дублером останется трасса М-10 Россия. Платная и бесплатная автодороги будут иметь несколько пересечений – в районе 58, 149, 208, 258, 334, 543 километра. В этих местах сооружены специальные дорожные развязки, которые позволят регулировать транспортные потоки.
Сейчас введены в эксплуатацию три участка автодороги: Москва-Солнечногорск (15 – 58 км), обход Торжка (208 - 258 км) и обход Вышнего Волочка (258 – 334 км). До 15 июля автобусы и грузовики могут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд по обходам Торжка и Вышнего Волочка. Скидка предоставляет только по автодоровским транспондерам T-pass для третьей и четвертой категории транспортных средств - для грузовиков и автобусов высотой больше 2,6 метра или с тремя или более осями.
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