22 марта 2018, 13:38

Автодор назвал стоимость проезда по новой трассе М11 Москва - Петербург

Стоимость проезда по всей трассе для легковых автомобилей составит 2 000 рублей. Новую платную автомагистраль обещают ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.
^
Ранее мы писали
Президент Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что движение по новому Крымскому мосту ...
Читать далее
Глава Автодора Сергей Кельбах сообщил, что проезд по всей трассе М11 Москва – Санкт-Петербург для транспортных средств первой группы, то есть для легковых автомобилей, составит не более 2 000 рублей. По его мнению, это вполне конкурентная цена. Движение по автомагистрали запустят в октябре – ноябре нынешнего года. Безбарьерные пункты оплаты появятся в 2019-м.

Протяженность трассы составляет 669 километров. Она тянется от МКАД до петербургской кольцевой. Максимальная разрешенная скорость движения составит 130 км/ч. Поэтому путь из Петербурга в Москву займет чуть более 5 часов. Бесплатным дублером останется трасса М-10 Россия. Платная и бесплатная автодороги будут иметь несколько пересечений – в районе 58, 149, 208, 258, 334, 543 километра. В этих местах сооружены специальные дорожные развязки, которые позволят регулировать транспортные потоки. 

Сейчас введены в эксплуатацию три участка автодороги: Москва-Солнечногорск (15 – 58 км), обход Торжка (208 - 258 км) и обход Вышнего Волочка (258 – 334 км). До 15 июля автобусы и грузовики могут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд по обходам Торжка и Вышнего Волочка. Скидка предоставляет только по автодоровским транспондерам T-pass для третьей и четвертой категории транспортных средств - для грузовиков и автобусов высотой больше 2,6 метра или с тремя или более осями.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Как натянуть ремень грм
| Кому: Александр Просолов Вы не поверите, но у меня та, же проблема. Сейчас очень жалею, что сам полез все разбирать. В общем, в инструкции все описано не слишком подробно. У себя я вообще не все нашел. Поехал на сто, там ребята натянули ремень очень быстро. Я внимательно смотрел, что делал не так, ...
Николай Родионов
Загорается чек и машина не тянет ВАЗ ГРАНТА
Смотри, здесь может быть несколько вариантов. По симптомам все похожи. Во-первых, надо проверить работает ли бензонасос, когда машина прогреется. Он может просто забиться грязью (там есть сеточка) , т.е. надо будет прочистить. Во-вторых, это может быть пропуск воздуха из под капота в воздушный фильтр ...
Victor
Ошибка двигателя Мазда
У меня похожая проблема наблюдается, частично связана с топливом. Есть движки, которые наше топливо не любят, чего то им в нем не хватает. Вот у меня как раз такой. Снятие клеммы с аккумулятора просто стирает все ошибки, которые в данный момент есть в памяти, поэтому, как ты говоришь помогает. Кстати ...
Pocan
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс С
Lancia Delta и еще 72 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 14 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автодор назвал стоимость проезда по новой трассе М11 Москва - Петербург
{{material_122696}}Глава Автодора Сергей Кельбах сообщил, что проезд по всей трассе М11 Москва – Санкт-Петербург для транспортных средств первой группы, то есть для легковых автомобилей, составит не более 2 000 рублей. По его мнению, это вполне конкурентная цена. Движение по автомагистрали запустят в октябре – ноябре нынешнего года. Безбарьерные пункты оплаты появятся в 2019-м.Протяженность трассы составляет 669 километров. Она тянется от МКАД до петербургской кольцевой. Максимальная разрешенная скорость движения составит 130 км/ч. Поэтому путь из Петербурга в Москву займет чуть более 5 часов. Бесплатным дублером останется трасса М-10 Россия. Платная и бесплатная автодороги будут иметь несколько пересечений – в районе 58, 149, 208, 258, 334, 543 километра. В этих местах сооружены специальные дорожные развязки, которые позволят регулировать транспортные потоки. Сейчас введены в эксплуатацию три участка автодороги: Москва-Солнечногорск (15 – 58 км), обход Торжка (208 - 258 км) и обход Вышнего Волочка (258 – 334 км). До 15 июля автобусы и грузовики могут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд по обходам Торжка и Вышнего Волочка. Скидка предоставляет только по автодоровским транспондерам T-pass для третьей и четвертой категории транспортных средств - для грузовиков и автобусов высотой больше 2,6 метра или с тремя или более осями.
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Республика Татарстан Старый Оскол Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG