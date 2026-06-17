Заторов на М-11 нет: «Автодор» официально опроверг панические слухи перед сезоном отпусков

17 июня 2026, 09:17
Автодор объяснил ситуацию с движением и АЗС на трассе М-11 Нева
Автодор объяснил ситуацию с движением и АЗС на трассе М-11 Нева
Водители обсуждают возможные заторы на М-11, но официальные данные говорят об обратном. Почему эта тема вызвала столько споров, и что реально происходит на трассе - разбираемся в деталях. Какие советы дают специалисты и что может повлиять на поездку - мало кто знает. В материале - важные нюансы для всех, кто планирует маршрут между Москвой и Петербургом.
Тема заторов на трассе М-11 «Нева» в последние дни стала одной из самых обсуждаемых среди российских автомобилистов. Причина проста: дорога связывает Москву и Санкт-Петербург, а любые сбои на этом маршруте могут повлиять на планы тысяч водителей. В социальных сетях появились сообщения о якобы возникших трудностях на многофункциональных зонах дорожного сервиса, в том числе на автозаправочных станциях. Для многих такие новости становятся поводом для беспокойства, особенно в разгар сезона отпусков.
Пресс-служба компании «Автодор» официально опровергла информацию о затруднениях на трассе. Представители оператора заявили, что движение по М-11 осуществляется в штатном режиме, а на въездах, выездах и АЗС не зафиксировано никаких проблем. По их словам, все сервисные зоны работают без перебоев, и автомобилисты могут спокойно планировать свои поездки между двумя столицами.
В «Автодоре» также напомнили о важном нюансе: не стоит оставлять машину у топливной колонки на длительное время, если вы решили перекусить или отдохнуть. Такие действия, по мнению специалистов, снижают пропускную способность заправки и могут создавать неудобства для других водителей. Это простое правило помогает избежать очередей и сохраняет комфорт для всех участников движения.
Интересно, что ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко анонсировал расширение функций камер фотовидеофиксации на автомобилях аварийных комиссаров. Уже с 2026 года такие камеры смогут фиксировать не только остановки на обочине, но и нарушения вроде непристегнутого ремня или использования телефона за рулем. Это нововведение должно повысить безопасность на трассе и дисциплинировать водителей.
Стоит добавить, что М-11 «Нева» - одна из самых современных платных дорог России, оснащенная развитой инфраструктурой и множеством сервисных зон. По данным оператора, трасса рассчитана на интенсивный поток транспорта и регулярно проходит проверки на предмет пропускной способности. Важно помнить, что даже при отсутствии официальных сообщений о заторах, ситуация на дороге может меняться из-за погодных условий или сезонных пиков. Поэтому водителям всегда рекомендуется следить за актуальной информацией и соблюдать правила дорожного движения. В целом, текущая ситуация на М-11 подтверждает: паниковать не стоит, а внимательность и уважение к другим участникам движения остаются главными залогами комфортной поездки.
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