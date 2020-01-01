1 января 2020, 11:00
«Автодор» пообещал не повышать тарифы в январе
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Фото: zr.ru
ГК «Автодор» не будет корректировать тарифы на проезд по своим платным дорогам. Сейчас в оперативном управлении у компании находятся участки трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».
Фото: Автодор
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Сейчас в ведении ГК «Автодор» находятся два участка трассы М-3 «Украина» в Калужской области, участки трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и в Краснодарском крае, а также трасса М-11 от Солнечногорска (Московская область) до Санкт-Петербурга.
В ГК «Автодор» напомнили, что с 26 декабря 2019 года перезапущена услуга автопополнения лицевого счета. Подключить ее можно самостоятельно в личном кабинете на сайте «Автодор - Платные Дороги». Комиссия за пополнение счета при этом не взимается. Клиенты, которые ранее уже пользовались данной услугой, должны будут вновь привязать банковскую карту к своему лицевому счету. Узнать баланс счета и пополнить его можно с помощью короткого USSD-запроса *390*1#, в Личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru и через мобильное приложение «Автодор».
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