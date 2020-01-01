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1 января 2020, 11:00

«Автодор» пообещал не повышать тарифы в январе

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Фото: zr.ru
ГК «Автодор» не будет корректировать тарифы на проезд по своим платным дорогам. Сейчас в оперативном управлении у компании находятся участки трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева».
Автодор пообещал не повышать тарифы в январе

Фото: Автодор

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В январе в нашей стране традиционно дорожает многое. Например, новые автомобили станут дороже из-за увеличения ставки утильсбора. Гарантированно вырастут тарифы на коммунальные услуги или на проезд на общественном транспорте. С учетом этого радует решение «Автодора». В компании сообщили, что в январе 2020 года не будут корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, которые находятся в ее непосредственном управлении. Ежегодная индексация стоимости проезда произойдет позднее. Новые тарифы с поправкой на инфляцию пообещали назвать до конца апреля 2020 года.

Сейчас в ведении ГК «Автодор»  находятся два участка трассы М-3 «Украина» в Калужской области, участки трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и в Краснодарском крае, а также трасса М-11 от Солнечногорска (Московская область) до Санкт-Петербурга.

В ГК «Автодор» напомнили, что с 26 декабря 2019 года перезапущена услуга автопополнения лицевого счета. Подключить ее можно самостоятельно в личном кабинете на сайте «Автодор - Платные Дороги». Комиссия за пополнение счета при этом не взимается. Клиенты, которые ранее уже пользовались данной услугой, должны будут вновь привязать банковскую карту к своему лицевому счету. Узнать баланс счета и пополнить его можно с помощью короткого USSD-запроса *390*1#, в Личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru и через мобильное приложение «Автодор».

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«Автодор» пообещал не повышать тарифы в январе
{{material_128487}}В январе в нашей стране традиционно дорожает многое. Например, новые автомобили станут дороже из-за увеличения ставки утильсбора. Гарантированно вырастут тарифы на коммунальные услуги или на проезд на общественном транспорте. С учетом этого радует решение «Автодора». В компании сообщили, что в январе 2020 года не будут корректировать тарифы на проезд по участкам дорог, которые находятся в ее непосредственном управлении. Ежегодная индексация стоимости проезда произойдет позднее. Новые тарифы с поправкой на инфляцию пообещали назвать до конца апреля 2020 года.Сейчас в ведении ГК «Автодор»  находятся два участка трассы М-3 «Украина» в Калужской области, участки трассы М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областях и в Краснодарском крае, а также трасса М-11 от Солнечногорска (Московская область) до Санкт-Петербурга.В ГК «Автодор» напомнили, что с 26 декабря 2019 года перезапущена услуга автопополнения лицевого счета. Подключить ее можно самостоятельно в личном кабинете на сайте «Автодор - Платные Дороги». Комиссия за пополнение счета при этом не взимается. Клиенты, которые ранее уже пользовались данной услугой, должны будут вновь привязать банковскую карту к своему лицевому счету. Узнать баланс счета и пополнить его можно с помощью короткого USSD-запроса *390*1#, в Личном кабинете на сайте avtodor-tr.ru и через мобильное приложение «Автодор».
2020-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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