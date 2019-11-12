12 ноября 2019, 15:06
«Автодор» предлагает сократить на треть период использования шипованных шин
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
«Автодор» назвал шипованную резину одной из главных причин разрушения асфальтового покрытия. Компания предложила сократить на 30% разрешенный период эксплуатации таких покрышек и ограничить максимальную скорость движения в зимний период.
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Предложение вполне разумное. Сейчас закон запрещает использовать шипованные покрышки только в летний период – с июня по август. В мае и сентябре, когда в центральной России держится устойчиво теплая погода, водители могут ездить на шипах на вполне законных основаниях.
Вторая инициатива также вытекает из проведенного «Автодором» исследования. Поскольку наибольший ущерб зимой наносится дорогам с разрешенной скоростью выше 70 км/ч, предлагается законодательно ограничить максимальную скорость зимой до 70 – 80 км/ч. Снижение скоростного режима поможет не только уменьшить износ дорожного покрытия, но также повысит безопасность движения и снизит негативное влияние автотранспорта на экологию.
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