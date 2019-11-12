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12 ноября 2019, 15:06

«Автодор» предлагает сократить на треть период использования шипованных шин

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
«Автодор» назвал шипованную резину одной из главных причин разрушения асфальтового покрытия. Компания предложила сократить на 30% разрешенный период эксплуатации таких покрышек и ограничить максимальную скорость движения в зимний период.
Автодор предлагает сократить на треть период использования шипованных шин

Фото взято из открытых источников

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Согласно исследованиям «Автодора», именно в зимний период дороги получают до 90% ущерба. Больше всего страдают магистрали с разрешенной скоростью свыше 70 км/ч. В связи с этим компания предлагает сократить разрешенный период эксплуатации шипованных шин в Центральном регионе России с нынешних 273 дней до 188 дней, сообщает RT. За несоблюдение норматива водителей должны штрафовать. При этом за регионами оставляют право самостоятельно регламентировать время использовать шипов в зависимости от климатических условий.

Предложение вполне разумное. Сейчас закон запрещает использовать шипованные покрышки только в летний период – с июня по август. В мае и сентябре, когда в центральной России держится устойчиво теплая погода, водители могут ездить на шипах на вполне законных основаниях.

Вторая инициатива также вытекает из проведенного «Автодором» исследования. Поскольку наибольший ущерб зимой наносится дорогам с разрешенной скоростью выше 70 км/ч, предлагается законодательно ограничить максимальную скорость зимой до 70 – 80 км/ч. Снижение скоростного режима поможет не только уменьшить износ дорожного покрытия, но также повысит безопасность движения и снизит негативное влияние автотранспорта на экологию.

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«Автодор» предлагает сократить на треть период использования шипованных шин
{{material_127954}}Согласно исследованиям «Автодора», именно в зимний период дороги получают до 90% ущерба. Больше всего страдают магистрали с разрешенной скоростью свыше 70 км/ч. В связи с этим компания предлагает сократить разрешенный период эксплуатации шипованных шин в Центральном регионе России с нынешних 273 дней до 188 дней, сообщает RT. За несоблюдение норматива водителей должны штрафовать. При этом за регионами оставляют право самостоятельно регламентировать время использовать шипов в зависимости от климатических условий.Предложение вполне разумное. Сейчас закон запрещает использовать шипованные покрышки только в летний период – с июня по август. В мае и сентябре, когда в центральной России держится устойчиво теплая погода, водители могут ездить на шипах на вполне законных основаниях.Вторая инициатива также вытекает из проведенного «Автодором» исследования. Поскольку наибольший ущерб зимой наносится дорогам с разрешенной скоростью выше 70 км/ч, предлагается законодательно ограничить максимальную скорость зимой до 70 – 80 км/ч. Снижение скоростного режима поможет не только уменьшить износ дорожного покрытия, но также повысит безопасность движения и снизит негативное влияние автотранспорта на экологию.
2019-11-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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