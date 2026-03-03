Российские водители массово получают требования оплатить старые долги за платные трассы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 09:22

«Автодор» начал взыскивать старые долги через «Госуслуги»: что делать водителям

«Автодор» начал взыскивать старые долги через «Госуслуги»: что делать водителям

Российские водители массово получают требования оплатить старые долги за платные трассы

«Автодор» начал взыскивать старые долги через «Госуслуги»: что делать водителям

Многие водители неожиданно столкнулись с требованием оплатить долги за проезд по платным дорогам, которые якобы возникли еще несколько лет назад. Почему такие уведомления приходят именно сейчас, как реагировать и что советуют юристы - объясняем подробно. Мало кто знает, что делать, если долг всплыл спустя годы.

Многие водители неожиданно столкнулись с требованием оплатить долги за проезд по платным дорогам, которые якобы возникли еще несколько лет назад. Почему такие уведомления приходят именно сейчас, как реагировать и что советуют юристы - объясняем подробно. Мало кто знает, что делать, если долг всплыл спустя годы.

В последние месяцы тысячи российских водителей столкнулись с неожиданной ситуацией: они начали получать уведомления от компании «Автодор» с требованиями оплатить задолженность за проезд по платным трассам, датированную еще 2020–2022 годами. Для многих это стало сюрпризом, так как они либо не помнят о нарушениях, либо считали, что оплатили проезд вовремя. Суммы в уведомлениях варьируются от нескольких сотен до тысяч рублей, при этом информация о долге может появиться в личном кабинете на «Госуслугах» спустя годы после самой поездки.

Эксперты объясняют, что массовая рассылка не связана с появлением новых долгов, а является следствием того, что «Автодор» лишь недавно, в конце 2025 года, начал активно загружать старые данные о задолженности на портал госуслуг. Раньше уведомления отправлялись по телефону или электронной почте и часто оставались без внимания, а теперь использование государственной системы позволяет компании эффективнее «догонять» неплательщиков и напоминать им о забытых обязательствах.

Юристы отмечают, что, хотя формально рассылка законна, взыскать такие «древние» долги через суд практически невозможно из-за истечения срока исковой давности, который составляет три года. Если дело дойдет до суда, водитель может заявить о пропуске этого срока, и суд закроет производство. Однако существует риск получения судебного приказа, который выносится без вызова сторон, его можно отменить, подав возражение в течение десяти дней с момента получения копии.

В «Автодоре» подчеркивают, что истечение срока исковой давности не аннулирует сам долг, а лишь мешает его принудительному взысканию, если должник заявит об этом в суде. Компания продолжает рассылать уведомления и может обращаться за судебными приказами, а в случае их отмены — передавать документы приставам, что теоретически грозит такими мерами, как ограничение выезда за границу.

Юристы считают, что массовые рассылки — это скорее профилактическая мера, так как суммы долгов невелики и судебные издержки могут их превысить. Тем не менее, если водитель пропустит момент и не отменит судебный приказ, деньги могут списать даже спустя годы. Поэтому специалисты советуют внимательно проверять каждое уведомление о давних долгах и при сомнениях запрашивать подтверждающие документы у «Автодора».

Похожая ситуация с неожиданными доначислениями уже возникала на автомобильном рынке: например, недавно владельцы машин, ввезенных из стран ЕАЭС, столкнулись с доначислением утилизационного сбора - и тоже были не готовы к этому.

В целом, массовая рассылка документов о старых долгах - это новый тренд в работе государственных компаний. Водителям важно знать свои права и не поддаваться панике: все требования можно оспорить, если действовать грамотно и вовремя.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Екатеринбург Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться