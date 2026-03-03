Российские водители массово получают требования оплатить старые долги за платные трассы

3 марта 2026, 09:22
«Автодор» начал взыскивать старые долги через «Госуслуги»: что делать водителям
Многие водители неожиданно столкнулись с требованием оплатить долги за проезд по платным дорогам, которые якобы возникли еще несколько лет назад. Почему такие уведомления приходят именно сейчас, как реагировать и что советуют юристы - объясняем подробно. Мало кто знает, что делать, если долг всплыл спустя годы.
В последние месяцы тысячи российских водителей столкнулись с неожиданной ситуацией: они начали получать уведомления от компании «Автодор» с требованиями оплатить задолженность за проезд по платным трассам, датированную еще 2020–2022 годами. Для многих это стало сюрпризом, так как они либо не помнят о нарушениях, либо считали, что оплатили проезд вовремя. Суммы в уведомлениях варьируются от нескольких сотен до тысяч рублей, при этом информация о долге может появиться в личном кабинете на «Госуслугах» спустя годы после самой поездки.
Эксперты объясняют, что массовая рассылка не связана с появлением новых долгов, а является следствием того, что «Автодор» лишь недавно, в конце 2025 года, начал активно загружать старые данные о задолженности на портал госуслуг. Раньше уведомления отправлялись по телефону или электронной почте и часто оставались без внимания, а теперь использование государственной системы позволяет компании эффективнее «догонять» неплательщиков и напоминать им о забытых обязательствах.
Юристы отмечают, что, хотя формально рассылка законна, взыскать такие «древние» долги через суд практически невозможно из-за истечения срока исковой давности, который составляет три года. Если дело дойдет до суда, водитель может заявить о пропуске этого срока, и суд закроет производство. Однако существует риск получения судебного приказа, который выносится без вызова сторон, его можно отменить, подав возражение в течение десяти дней с момента получения копии.
В «Автодоре» подчеркивают, что истечение срока исковой давности не аннулирует сам долг, а лишь мешает его принудительному взысканию, если должник заявит об этом в суде. Компания продолжает рассылать уведомления и может обращаться за судебными приказами, а в случае их отмены — передавать документы приставам, что теоретически грозит такими мерами, как ограничение выезда за границу.
Юристы считают, что массовые рассылки — это скорее профилактическая мера, так как суммы долгов невелики и судебные издержки могут их превысить. Тем не менее, если водитель пропустит момент и не отменит судебный приказ, деньги могут списать даже спустя годы. Поэтому специалисты советуют внимательно проверять каждое уведомление о давних долгах и при сомнениях запрашивать подтверждающие документы у «Автодора».
Похожая ситуация с неожиданными доначислениями уже возникала на автомобильном рынке: например, недавно владельцы машин, ввезенных из стран ЕАЭС, столкнулись с доначислением утилизационного сбора - и тоже были не готовы к этому.
В целом, массовая рассылка документов о старых долгах - это новый тренд в работе государственных компаний. Водителям важно знать свои права и не поддаваться панике: все требования можно оспорить, если действовать грамотно и вовремя.
