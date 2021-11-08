Автоэксперт напомнил, как ездить в темное время суток
Главная опасность на темной дороге, по мнению эксперта, уставшие водители. Если водитель встречного автомобиля не переключает дальний свет на ближний, это может быть признаком того, что он заснул за рулем. Важно следить не только за дорогой, но и за тем, как ведут себя другие участники дорожного движения.
При разъезде на загородной трассе необходимо смотреть не на встречные фары, а на обочину. Если навстречу едет автомобиль с одной фарой, бывает трудно понять, какая фара неисправна – правая или левая. В этом случае лучше принять как можно правее, но при этом внимательно смотреть, нет ли на правой обочине пешеходов или иных препятствий. Безопасная скорость движения в ночное время, по словам Горбачева, не должна быть выше 90 км/ч.
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