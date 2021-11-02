Автоэксперт напомнил, как продлить жизнь шинам
Если протектор износился, от таких покрышек лучше избавиться, а не пытаться их восстановить. Шапарин предупредил, что наварка шин – абсолютно бессмысленная история. Используемая в процессе восстановления бензиновая смесь не соответствует стандартам, применяемым в производстве покрышек и не обеспечивает должного сцепления с дорогой, пишет РИА Новости.
Но еще опаснее пытаться нарезать и углубить протектор. Шина перестает быть прочной, теряет свои конструктивные особенности, а любой удар или камень способны мгновенно привести к разрыву, предупредил автоэксперт.
При покупке бэушных шин надо смотреть на год выпуска (он должен быть меньше 3 лет), на равномерность износа, а также убедиться в отсутствии заплаток, микротрещин и грыж на резине.
- 5 697 000 РMercedes S-класс AMG 2016 в Москве
- 2 465 000 РNissan Murano 2018 в Москве
- 1 370 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 599 000 РToyota Camry 2004 в Москве
- 825 000 РOpel Astra GTC 2015 в Москве
- 3 150 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 430 000 РCitroen C4 Picasso 2007 в Москве
- 690 000 РMercedes M-класс 2005 в Москве
- 2 100 000 РAcura TLX 2014 в Москве
- 3 999 999 РInfiniti QX80 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий