26 ноября 2019, 00:24
Автоэксперт назвал Tesla Cybertruck чудовищем
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Фото: Tesla
Премьера нового пикапа Tesla Cybertruck остается в центре внимания. Кто-то восхищается ломаными линиями кузова и технологиями Tesla, другие называют автомобиль уродливым и чудовищным.
Фото: Tesla
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Мнения разделились. Одни называют дизайн гениальным и ставят его в один ряд с Hummer и Mercedes G-Class. Другие говорят, что нынешняя премьера очень далека от реальности. Например, радиоведущий «Русской службы новостей» Алексей Шарапов в беседе с Nation News заявил: «Это просто смешно; о массовом спросе не может быть и речи, он выглядит как страшное чудовище, марсоход какой-то». Именно такие автомобили дети рисуют в три года, говорят многие, и ни о каком дизайне здесь речи не идет.
Тем не менее, на Tesla Cybertruck уже оформлено более 200 тысяч заявок. Похоже Маску удалось точно попасть в целевую аудиторию. Одни ценят пикап за рубленные линии и брутальный вид, другим нравится, что он абсолютно непохож на большинство современных «прилизанных» автомобилей, которые порой можно отличить друг от друга только по логотипам.
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