Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 ноября 2019, 00:24

Автоэксперт назвал Tesla Cybertruck чудовищем

  • 151
  • 0
Фото: Tesla
Премьера нового пикапа Tesla Cybertruck остается в центре внимания. Кто-то восхищается ломаными линиями кузова и технологиями Tesla, другие называют автомобиль уродливым и чудовищным.
Автоэксперт назвал Tesla Cybertruck чудовищем

Фото: Tesla

Ранее мы писали
Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla. Как и было обещано, новинка не похожа ни на один из ...
Читать далее
Говорят, когда на презентации Илон Маск показал собравшимся долгожданный пикап, многие решили, что он шутит, и сейчас с реального автомобиля, наконец, снимут этот угловатый камуфляж. Оказалось, не шутит, и на сцене – вполне рабочий прототип. Некоторым уже посчастливилось на нем прокатиться.

Мнения разделились. Одни называют дизайн гениальным и ставят его в один ряд с Hummer и Mercedes G-Class. Другие говорят, что нынешняя премьера очень далека от реальности. Например, радиоведущий «Русской службы новостей» Алексей Шарапов в беседе с Nation News заявил: «Это просто смешно; о массовом спросе не может быть и речи, он выглядит как страшное чудовище, марсоход какой-то». Именно такие автомобили дети рисуют в три года, говорят многие, и ни о каком дизайне здесь речи не идет.

Тем не менее, на Tesla Cybertruck уже оформлено более 200 тысяч заявок. Похоже Маску удалось точно попасть в целевую аудиторию. Одни ценят пикап за рубленные линии и брутальный вид, другим нравится, что он абсолютно непохож на большинство современных «прилизанных» автомобилей, которые порой можно отличить друг от друга только по логотипам.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
Родстер Tesla запустили к Марсу
Интересно, марсиане впечатлятся этим достижением земной технической мысли? Этот родстер по земным то ландшафтам далеко не везде передвигаться сможет, куда уж, по марсианским. Прав Постников, надо было внедорожник туда посылать, а родстеру для разминки предоставить проселочные дорожки в российской глубинке ...
Михаил
«Еврокар» начинает собирать Skoda Karoq и грезит электромобилями
Очень интересно посмотреть на Карок украинской сборки. Как-то сомневаюсь, что она по качеству не уступает чешской. У нас в России тоже со сборкой не все благополучно, поэтому посмотрим. И жаль, что до нас Карок даже в такой сборке еще не добрался. Кадьяк большой и дорогой, а вот смену Йети давно уже ...
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тесла
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Самые популярные автомобили у рэперов
Renault Arkana: чаще берут 1,3-литровую турбо-версию
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автоэксперт назвал Tesla Cybertruck чудовищем
{{material_128193}}Говорят, когда на презентации Илон Маск показал собравшимся долгожданный пикап, многие решили, что он шутит, и сейчас с реального автомобиля, наконец, снимут этот угловатый камуфляж. Оказалось, не шутит, и на сцене – вполне рабочий прототип. Некоторым уже посчастливилось на нем прокатиться.Мнения разделились. Одни называют дизайн гениальным и ставят его в один ряд с Hummer и Mercedes G-Class. Другие говорят, что нынешняя премьера очень далека от реальности. Например, радиоведущий «Русской службы новостей» Алексей Шарапов в беседе с Nation News заявил: «Это просто смешно; о массовом спросе не может быть и речи, он выглядит как страшное чудовище, марсоход какой-то». Именно такие автомобили дети рисуют в три года, говорят многие, и ни о каком дизайне здесь речи не идет.Тем не менее, на Tesla Cybertruck уже оформлено более 200 тысяч заявок. Похоже Маску удалось точно попасть в целевую аудиторию. Одни ценят пикап за рубленные линии и брутальный вид, другим нравится, что он абсолютно непохож на большинство современных «прилизанных» автомобилей, которые порой можно отличить друг от друга только по логотипам.
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Рязань Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.