Летние поездки на дачу: почему машинам грозят неожиданные поломки

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 17:47

Автоэксперт объяснил, чем опасен дачный сезон для автомобилей летом

Летний период кажется безопасным для водителей. Однако сезонные поездки могут быть коварны. Эксперты предупреждают о скрытых рисках. Не все автомобили выдерживают такие нагрузки.

Многие автомобилисты уверены, что летняя эксплуатация транспорта не несет особых рисков. Однако, как сообщает Российская газета, именно в разгар дачного сезона машины сталкиваются с серьезными испытаниями.

В этот период владельцы часто перевозят тяжелые грузы: строительные материалы, садовый инвентарь, рассаду и бытовую технику. Из-за этого нагрузка на двигатель и трансмиссию возрастает, особенно при движении в плотном потоке, на подъемах или при обгонах. В таких условиях моторное масло быстрее теряет свои свойства, что может привести к перегреву и ускоренному износу деталей.

Еще одна проблема - пыль на грунтовых дорогах. Она быстро забивает воздушный фильтр, снижая поступление воздуха к двигателю. Это увеличивает нагрузку на силовую установку и ускоряет износ внутренних компонентов. Мелкие частицы способны проникать внутрь и негативно влиять на работу мотора.

Полная загрузка автомобиля отражается и на подвеске. Дополнительный вес усиливает давление на амортизаторы, пружины и другие элементы ходовой части. Особенно это заметно на плохих дорогах с ямами и выбоинами. Тормозная система также испытывает повышенную нагрузку, особенно при длительных поездках в плотном трафике.

Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты советуют не превышать допустимую массу загрузки, регулярно проверять давление в шинах, своевременно менять масло и фильтры. Также важно следить за состоянием подвески и тормозов. Даже привычные поездки за город могут стать серьезным испытанием для машины, если не учитывать особенности летней эксплуатации.

