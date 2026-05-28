Летние поездки на дачу: почему машинам грозят неожиданные поломки

28 мая 2026, 17:47
Автоэксперт объяснил, чем опасен дачный сезон для автомобилей летом
Автоэксперт объяснил, чем опасен дачный сезон для автомобилей летом
Летний период кажется безопасным для водителей. Однако сезонные поездки могут быть коварны. Эксперты предупреждают о скрытых рисках. Не все автомобили выдерживают такие нагрузки.
Многие автомобилисты уверены, что летняя эксплуатация транспорта не несет особых рисков. Однако, как сообщает Российская газета, именно в разгар дачного сезона машины сталкиваются с серьезными испытаниями.
В этот период владельцы часто перевозят тяжелые грузы: строительные материалы, садовый инвентарь, рассаду и бытовую технику. Из-за этого нагрузка на двигатель и трансмиссию возрастает, особенно при движении в плотном потоке, на подъемах или при обгонах. В таких условиях моторное масло быстрее теряет свои свойства, что может привести к перегреву и ускоренному износу деталей.
Еще одна проблема - пыль на грунтовых дорогах. Она быстро забивает воздушный фильтр, снижая поступление воздуха к двигателю. Это увеличивает нагрузку на силовую установку и ускоряет износ внутренних компонентов. Мелкие частицы способны проникать внутрь и негативно влиять на работу мотора.
Полная загрузка автомобиля отражается и на подвеске. Дополнительный вес усиливает давление на амортизаторы, пружины и другие элементы ходовой части. Особенно это заметно на плохих дорогах с ямами и выбоинами. Тормозная система также испытывает повышенную нагрузку, особенно при длительных поездках в плотном трафике.
Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты советуют не превышать допустимую массу загрузки, регулярно проверять давление в шинах, своевременно менять масло и фильтры. Также важно следить за состоянием подвески и тормозов. Даже привычные поездки за город могут стать серьезным испытанием для машины, если не учитывать особенности летней эксплуатации.
Похожие материалы
-
28.05.2026, 18:38
Проблемы универсала LADA Largus: критика комфорта, безопасности и технических решений
Универсал LADA Largus оказался под прицелом критики из-за серьезных проблем с двигателем, коробкой передач и подвеской. Владельцы отмечают неудобную посадку, слабую динамику и недостатки в системах отопления и кондиционирования. Почему эти вопросы актуальны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 18:01
Когда инспектор ГАИ вправе запросить карту памяти видеорегистратора
Водителей все чаще просят показать записи с видеорегистратора. Не всегда это законно. Важно знать, как правильно себя вести. Разбираемся в деталях ситуации.Читать далее
-
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
-
28.05.2026, 12:42
Как выбрать масло для DSG/DCT: тест популярных аналогов и неожиданные выводы
В 2026 году цены на оригинальные масла для DSG и DCT выросли до рекордных значений, а рынок аналогов стал еще более разнообразным. Мы разобрали, какие масла действительно подходят для роботизированных коробок, на что обращать внимание при выборе и чем грозит неправильная экономия.Читать далее
-
28.05.2026, 10:12
Какие детские кресла реально спасают жизни малышей при авариях на дорогах
Родители часто недооценивают важность правильного автокресла для малышей. Новые краш-тесты показали: сиденья, установленные против хода движения, значительно уменьшают риск тяжелых травм при лобовых столкновениях. Какие нюансы стоит учесть при выборе и установке, почему не все кресла одинаково безопасны и что советуют эксперты - разбираемся, как не ошибиться с покупкой и защитить ребенка в любой поездке.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 09:13
Паркомат в Москве потребовал более миллиона рублей за стоянку: что произошло
В столице обсуждают случай, когда обычная парковка обернулась неожиданным счетом на миллион рублей. Почему такие ситуации случаются не впервые, как избежать огромных штрафов и что делать, если паркомат требует баснословную сумму - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, что даже простая ошибка может привести к долгам.Читать далее
Похожие материалы
-
28.05.2026, 18:38
Проблемы универсала LADA Largus: критика комфорта, безопасности и технических решений
Универсал LADA Largus оказался под прицелом критики из-за серьезных проблем с двигателем, коробкой передач и подвеской. Владельцы отмечают неудобную посадку, слабую динамику и недостатки в системах отопления и кондиционирования. Почему эти вопросы актуальны именно сейчас - в материале.Читать далее
-
28.05.2026, 18:25
Почему задний привод снова в моде: преимущества классической схемы для водителя
Передний или задний привод - вопрос не только привычки. Многие водители ищут честную обратную связь. Классика снова становится актуальной. Узнайте, почему это происходит.Читать далее
-
28.05.2026, 18:14
Как быстро продать подержанный автомобиль: секреты успешного объявления
Продажа машины требует особого подхода. Важна не только цена, но и подача. Узнайте, как повысить интерес к вашему авто. Простые шаги помогут выделиться среди конкурентов.Читать далее
-
28.05.2026, 18:01
Когда инспектор ГАИ вправе запросить карту памяти видеорегистратора
Водителей все чаще просят показать записи с видеорегистратора. Не всегда это законно. Важно знать, как правильно себя вести. Разбираемся в деталях ситуации.Читать далее
-
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
-
28.05.2026, 12:42
Как выбрать масло для DSG/DCT: тест популярных аналогов и неожиданные выводы
В 2026 году цены на оригинальные масла для DSG и DCT выросли до рекордных значений, а рынок аналогов стал еще более разнообразным. Мы разобрали, какие масла действительно подходят для роботизированных коробок, на что обращать внимание при выборе и чем грозит неправильная экономия.Читать далее
-
28.05.2026, 10:12
Какие детские кресла реально спасают жизни малышей при авариях на дорогах
Родители часто недооценивают важность правильного автокресла для малышей. Новые краш-тесты показали: сиденья, установленные против хода движения, значительно уменьшают риск тяжелых травм при лобовых столкновениях. Какие нюансы стоит учесть при выборе и установке, почему не все кресла одинаково безопасны и что советуют эксперты - разбираемся, как не ошибиться с покупкой и защитить ребенка в любой поездке.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 09:13
Паркомат в Москве потребовал более миллиона рублей за стоянку: что произошло
В столице обсуждают случай, когда обычная парковка обернулась неожиданным счетом на миллион рублей. Почему такие ситуации случаются не впервые, как избежать огромных штрафов и что делать, если паркомат требует баснословную сумму - объясняем на реальных примерах. Мало кто знает, что даже простая ошибка может привести к долгам.Читать далее