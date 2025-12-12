Китайцы обрушили цены на авто: стоит ли АвтоВАЗу бояться конкуренции?

Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada

Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.

На российском автомобильном рынке разгораются нешуточные ценовые войны, но их главная цель - вовсе не отечественный АвтоВАЗ. Автомобильный эксперт Вадим Гагарин поделился мнением, что агрессивное снижение цен со стороны китайских производителей является в первую очередь их внутренней борьбой за покупателя, а не целенаправленной атакой на продукцию Lada. Эта точка зрения идет вразрез с недавними заявлениями главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который охарактеризовал ситуацию как беспрецедентный демпинг, где скидки на отдельные модели могут достигать миллиона рублей.

По мнению Гагарина, которое приводит «Российская Газета», представление о том, что автопром из КНР намеренно сбивает цены для вытеснения именно российских машин, является ошибочным. Основное соперничество разворачивается между многочисленными китайскими марками, которые наводнили рынок. «Они конкурируют прежде всего друг с другом», - поясняет эксперт. Он также отметил, что самые щедрые предложения и огромные скидки, как правило, распространяются на автомобили прошлого года выпуска или на модели, которые не нашли своего покупателя и попросту застоялись на складах дилеров. На самые же ходовые и популярные кроссоверы таких дисконтов обычно не предлагают.

Тем не менее, нельзя отрицать, что активность китайских компаний все же оказывает давление на определенные сегменты. В частности, это касается флагманской модели Lada Vesta. Когда стоимость Vesta в максимальной комплектации приближается к отметке в 2 миллиона рублей, потенциальный покупатель невольно начинает смотреть в сторону китайских кроссоверов. Зачастую за сопоставимую сумму они предлагают более богатое оснащение, просторный салон и более современный дизайн, что заставляет россиян задуматься.

Однако у АвтоВАЗа есть мощные козыри, против которых у китайских брендов пока нет ответа. Речь идет о бюджетном сегменте. Lada Granta продолжает уверенно возглавлять рейтинги продаж в России, оставаясь значительно доступнее любого конкурента из Поднебесной. Схожая ситуация и с семейством внедорожников Lada Niva, которые занимают свою уникальную нишу и пользуются стабильным спросом благодаря своей проходимости и низкой стоимости. Гагарин убежден, что в этих классах у китайских производителей просто нет аналогов, способных составить реальную конкуренцию отечественным моделям.

На фоне этих рыночных баталий сам АвтоВАЗ смотрит в будущее с оптимизмом. Компания не собирается сдавать позиции и, согласно ранее озвученным планам, намерена существенно нарастить объемы производства. К 2026 году с конвейера должно сходить до 400 тысяч автомобилей Lada, что говорит об уверенности производителя в стабильности своего положения на рынке.