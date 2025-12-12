Китайцы обрушили цены на авто: стоит ли АвтоВАЗу бояться конкуренции?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 14:54

Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada

Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada

Китайцы обрушили цены на авто: стоит ли АвтоВАЗу бояться конкуренции?

Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada

Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.

Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.

На российском автомобильном рынке разгораются нешуточные ценовые войны, но их главная цель - вовсе не отечественный АвтоВАЗ. Автомобильный эксперт Вадим Гагарин поделился мнением, что агрессивное снижение цен со стороны китайских производителей является в первую очередь их внутренней борьбой за покупателя, а не целенаправленной атакой на продукцию Lada. Эта точка зрения идет вразрез с недавними заявлениями главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который охарактеризовал ситуацию как беспрецедентный демпинг, где скидки на отдельные модели могут достигать миллиона рублей.

По мнению Гагарина, которое приводит «Российская Газета», представление о том, что автопром из КНР намеренно сбивает цены для вытеснения именно российских машин, является ошибочным. Основное соперничество разворачивается между многочисленными китайскими марками, которые наводнили рынок. «Они конкурируют прежде всего друг с другом», - поясняет эксперт. Он также отметил, что самые щедрые предложения и огромные скидки, как правило, распространяются на автомобили прошлого года выпуска или на модели, которые не нашли своего покупателя и попросту застоялись на складах дилеров. На самые же ходовые и популярные кроссоверы таких дисконтов обычно не предлагают.

Тем не менее, нельзя отрицать, что активность китайских компаний все же оказывает давление на определенные сегменты. В частности, это касается флагманской модели Lada Vesta. Когда стоимость Vesta в максимальной комплектации приближается к отметке в 2 миллиона рублей, потенциальный покупатель невольно начинает смотреть в сторону китайских кроссоверов. Зачастую за сопоставимую сумму они предлагают более богатое оснащение, просторный салон и более современный дизайн, что заставляет россиян задуматься.

Однако у АвтоВАЗа есть мощные козыри, против которых у китайских брендов пока нет ответа. Речь идет о бюджетном сегменте. Lada Granta продолжает уверенно возглавлять рейтинги продаж в России, оставаясь значительно доступнее любого конкурента из Поднебесной. Схожая ситуация и с семейством внедорожников Lada Niva, которые занимают свою уникальную нишу и пользуются стабильным спросом благодаря своей проходимости и низкой стоимости. Гагарин убежден, что в этих классах у китайских производителей просто нет аналогов, способных составить реальную конкуренцию отечественным моделям.

На фоне этих рыночных баталий сам АвтоВАЗ смотрит в будущее с оптимизмом. Компания не собирается сдавать позиции и, согласно ранее озвученным планам, намерена существенно нарастить объемы производства. К 2026 году с конвейера должно сходить до 400 тысяч автомобилей Lada, что говорит об уверенности производителя в стабильности своего положения на рынке.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Набережные Челны Казань Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться