Китайцы обрушили цены на авто: стоит ли АвтоВАЗу бояться конкуренции?

12 декабря 2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.
На российском автомобильном рынке разгораются нешуточные ценовые войны, но их главная цель - вовсе не отечественный АвтоВАЗ. Автомобильный эксперт Вадим Гагарин поделился мнением, что агрессивное снижение цен со стороны китайских производителей является в первую очередь их внутренней борьбой за покупателя, а не целенаправленной атакой на продукцию Lada. Эта точка зрения идет вразрез с недавними заявлениями главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который охарактеризовал ситуацию как беспрецедентный демпинг, где скидки на отдельные модели могут достигать миллиона рублей.
По мнению Гагарина, которое приводит «Российская Газета», представление о том, что автопром из КНР намеренно сбивает цены для вытеснения именно российских машин, является ошибочным. Основное соперничество разворачивается между многочисленными китайскими марками, которые наводнили рынок. «Они конкурируют прежде всего друг с другом», - поясняет эксперт. Он также отметил, что самые щедрые предложения и огромные скидки, как правило, распространяются на автомобили прошлого года выпуска или на модели, которые не нашли своего покупателя и попросту застоялись на складах дилеров. На самые же ходовые и популярные кроссоверы таких дисконтов обычно не предлагают.
Тем не менее, нельзя отрицать, что активность китайских компаний все же оказывает давление на определенные сегменты. В частности, это касается флагманской модели Lada Vesta. Когда стоимость Vesta в максимальной комплектации приближается к отметке в 2 миллиона рублей, потенциальный покупатель невольно начинает смотреть в сторону китайских кроссоверов. Зачастую за сопоставимую сумму они предлагают более богатое оснащение, просторный салон и более современный дизайн, что заставляет россиян задуматься.
Однако у АвтоВАЗа есть мощные козыри, против которых у китайских брендов пока нет ответа. Речь идет о бюджетном сегменте. Lada Granta продолжает уверенно возглавлять рейтинги продаж в России, оставаясь значительно доступнее любого конкурента из Поднебесной. Схожая ситуация и с семейством внедорожников Lada Niva, которые занимают свою уникальную нишу и пользуются стабильным спросом благодаря своей проходимости и низкой стоимости. Гагарин убежден, что в этих классах у китайских производителей просто нет аналогов, способных составить реальную конкуренцию отечественным моделям.
На фоне этих рыночных баталий сам АвтоВАЗ смотрит в будущее с оптимизмом. Компания не собирается сдавать позиции и, согласно ранее озвученным планам, намерена существенно нарастить объемы производства. К 2026 году с конвейера должно сходить до 400 тысяч автомобилей Lada, что говорит об уверенности производителя в стабильности своего положения на рынке.
Похожие материалы Лада
-
12.12.2025, 14:43
BAIC прекращает сборку кроссоверов X55 и X7 в России из-за новой стратегии
Две популярные модели BAIC уходят из России. Производство на заводе уже прекращено. Компания готовит для россиян нечто новое. Узнайте, что стоит за этим решением. Бренд меняет свой курс на рынке.Читать далее
-
12.12.2025, 14:23
Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию показал взрывной двадцатикратный рост
Российский авторынок переживает новый бум. Поставки машин из ОАЭ бьют рекорды. Спрос на иномарки резко подскочил. Эксперты назвали главную причину ажиотажа. Что будет с ценами на авто дальше?Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:49
Как дух дальних путешествий на авто и самолетах изменил наш взгляд на скорость
Автомобили и авиация тесно связаны, хотя мы редко задумываемся об этом. Погоня за рекордами и дальними маршрутами объединяет эти миры. Истории о смелых людях вдохновляют до сих пор. Узнайте, как страсть к скорости и преодолению расстояний формирует новые легенды.Читать далее
-
12.12.2025, 13:41
Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти
В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.Читать далее
-
12.12.2025, 12:45
Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition лишился крупной суммы при продаже. Автомобиль ушел с молотка за 82 тысячи долларов. Новая машина стоила более 125 тысяч. Почему так произошло и что это значит для рынка – читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 11:23
Легендарный Cadillac Series 62 1963 года из рекламы Haagen-Dazs стал экспонатом музея
Уникальный Cadillac Series 62 1963 года, созданный для рекламной кампании Haagen-Dazs к Супербоулу 2025, теперь выставлен в музее Петерсена. Автомобиль с морозильником для мороженого и ярким дизайном пробудил интерес у коллекционеров. В следующем году его продадут на аукционе, а вырученные средства направят на образовательные проекты. Необычная история машины интригует автолюбителей и поклонников ретро.Читать далее
-
12.12.2025, 10:11
Sollers SA6: старт продаж 9-метровых автобусов после одобрения типа
Sollers готовит к выходу на рынок свежую модель автобуса. Сертификация уже завершена, но есть нюансы. Какие варианты салона доступны? Почему 12-метровая версия пока вне игры? Подробности внутри.Читать далее
-
12.12.2025, 09:58
Девять советских грузовиков, которые стали легендами и покорили зарубежные рынки
Советские грузовики удивляли мир своей выносливостью. Их покупали даже в Европе и Азии. Некоторые модели производили по лицензии за рубежом. Почему эти машины стали символом эпохи и до сих пор встречаются на дорогах других стран – читайте в нашем материале.Читать далее
