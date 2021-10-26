Автоэксперт утверждает, что сейчас – лучшее время для покупки автомобиля
На противоположной стороне «баррикад» мнение иное. Руководитель отдела продаж одного из подразделений компании «Авилон» Павел Червяков сообщил в интервью агентству «Прайм», что купить новый автомобиль или продать свой лучше именно сейчас. По его словам, снижения цен ждать не стоит, они будут только расти. Цены на вторичном рынке ползут вверх вслед за ценами на новые автомобили, поэтому продать прежний автомобиль можно очень выгодно. Самое главное, продав свой автомобиль, не сидеть на деньгах, а сразу же покупать новый.
«Если, например, продать сейчас и только через четыре-пять месяцев купить, то может получиться так, что автовладелец сейчас продал за одну сумму, а через пять месяцев было бы возможно продать дороже. Плюс ко всему и новые машины подрастут в цене», - вполне резонно заключил господин Червяков.
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