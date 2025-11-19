Старый бензин в баке - приговор для мотора? Эксперт раскрыл всю правду

19 ноября 2025, 14:26
Автоэксперты объяснили как долго бензин остается пригодным для заправки
У топлива есть свой срок годности. Он может вас сильно удивить. Использование старого бензина опасно. Узнайте, какие риски существуют. Не все так просто, как кажется. Эксперты дали свои рекомендации.
Всему на свете отмерян свой срок, и это касается не только живых существ. Даже такие, казалось бы, стабильные вещества, как бензин, со временем теряют свои свойства. Но как быстро это происходит и чем грозит заправка «просрочкой»? Автомобильные эксперты решили внести ясность в этот вопрос, который волнует многих водителей.
На этот счет существует официальный документ. Согласно действующему ГОСТ 32513-2013, производители гарантируют сохранение всех качеств бензина любой марки в течение одного года с даты изготовления. Как сообщает «Российская Газета», ссылаясь на мнение эксперта Михаила Колодочкина, многие автомобилисты считают этот срок излишне перестраховочным. И действительно, в гаражах у многих хранятся канистры с топливом, которое и спустя несколько лет успешно заводит двигатели старой техники. Однако стандарт не зря устанавливает такие рамки.
Дело в том, что ГОСТ учитывает различные факторы, которые негативно сказываются на качестве горючего. В реальной жизни, в баке автомобиля или в канистре на балконе, топливо подвергается постоянным испытаниям. Под воздействием перепадов температур, контакта с воздухом, влажностью и даже солнечным светом начинаются необратимые химические процессы. Легкие фракции, отвечающие за легкий запуск двигателя, постепенно испаряются. Сложные присадки, которые и делают современное топливо эффективным, распадаются. Начинается процесс окисления, ведущий к образованию смолистых отложений. В результате падает октановое число, а само горючее становится более агрессивным по отношению к топливной системе.
Специалист полагает, что запустить мотор на таком «коктейле», скорее всего, получится. Но радоваться рано. Продукты окисления и смолы - это прямой путь к проблемам. Они оседают на клапанах и поршнях, забивают топливные фильтры и форсунки. Итог предсказуем: нестабильная работа двигателя, повышенный расход топлива, а в перспективе - дорогостоящий ремонт.
Что интересно, топливо прошлого было более «живучим». Как отмечают эксперты, в 1970-е годы бензин с тетраэтилсвинцом мог храниться 24 месяца в северной зоне и 18 месяцев в средней. Современные же экологичные бензины, лишенные свинца, но насыщенные сложными присадками, оказались более капризными. Для них установлен единый годичный срок хранения, вне зависимости от октанового числа и климатической зоны. Таким образом, хотя автомобиль и может поехать на двух- или даже трехлетнем бензине, такая экономия весьма сомнительна. Риск повредить топливную систему и двигатель слишком велик.
