9 января 2020, 00:01
Автоэксперты рассказали, почему теплая зима – это хорошо
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Фото: sm-news.ru
На европейской части России в этом году установилась аномально теплая зима. Одни радуются отсутствию снежных заносов, другие сетуют на темень, дождь и слякоть. Автоэксперты уверены, теплая зима сулит водителям сплошную экономию.
Фото: Андрей Разумов / amacumara.ru
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Морозы негативно влияют на состояние аккумулятора и характеристики топливно-воздушной смеси в моторе. Все это, включая сниженное давление в шинах, занесенные снегом дороги, пробки и невысокую среднюю скорость движения на обледеневшем асфальте, приводит к увеличению расхода топлива на 10 – 25%. Сейчас подобные неблагоприятные факторы не столь выражены. В результате, нынешняя теплая зима и отсутствие снега дает экономию до 25% от обычного для морозной зимы расхода топлива.
Кроме того, машина прогревается быстрее. А значит сокращается время повышенного расхода бензина или дизеля при движении с плохо разогретым мотором и маслом в трансмиссии. Снижается нагрузка на все рабочие агрегаты, включая элементы подвески, которым приходится особенно тяжело при начале движения в мороз. Теплой зимой автовладельцы реже включают печку, обогрев сидений, руля, стекол и зеркал – все это также помогает сократить средний расход топлива.
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