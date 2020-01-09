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9 января 2020, 00:01

Автоэксперты рассказали, почему теплая зима – это хорошо

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Фото: sm-news.ru
На европейской части России в этом году установилась аномально теплая зима. Одни радуются отсутствию снежных заносов, другие сетуют на темень, дождь и слякоть. Автоэксперты уверены, теплая зима сулит водителям сплошную экономию.
Автоэксперты рассказали почему теплая зима это хорошо

Фото: Андрей Разумов / amacumara.ru

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Нынешней зимой в прогнозах погоды - одни «плюсы». В этом есть свои положительные моменты и для автомобилистов. Опрошенные редакцией РИА «Новости» руководители автосервисов в один голос говорят о «плюсах» такой погоды для эксплуатации автомобилей. По их мнению, только экономия на топливе может достигать 25%.

Морозы негативно влияют на состояние аккумулятора и характеристики топливно-воздушной смеси в моторе. Все это, включая сниженное давление в шинах, занесенные снегом дороги, пробки и невысокую среднюю скорость движения на обледеневшем асфальте, приводит к увеличению расхода топлива на 10 – 25%. Сейчас подобные неблагоприятные факторы не столь выражены. В результате, нынешняя теплая зима и отсутствие снега дает экономию до 25% от обычного для морозной зимы расхода топлива. 

Кроме того, машина прогревается быстрее. А значит сокращается время повышенного расхода бензина или дизеля при движении с плохо разогретым мотором и маслом в трансмиссии. Снижается нагрузка на все рабочие агрегаты, включая элементы подвески, которым приходится особенно тяжело при начале движения в мороз. Теплой зимой автовладельцы реже включают печку, обогрев сидений, руля, стекол и зеркал – все это также помогает сократить средний расход топлива.


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Автоэксперты рассказали, почему теплая зима – это хорошо
{{material_128560}}Нынешней зимой в прогнозах погоды - одни «плюсы». В этом есть свои положительные моменты и для автомобилистов. Опрошенные редакцией РИА «Новости» руководители автосервисов в один голос говорят о «плюсах» такой погоды для эксплуатации автомобилей. По их мнению, только экономия на топливе может достигать 25%.Морозы негативно влияют на состояние аккумулятора и характеристики топливно-воздушной смеси в моторе. Все это, включая сниженное давление в шинах, занесенные снегом дороги, пробки и невысокую среднюю скорость движения на обледеневшем асфальте, приводит к увеличению расхода топлива на 10 – 25%. Сейчас подобные неблагоприятные факторы не столь выражены. В результате, нынешняя теплая зима и отсутствие снега дает экономию до 25% от обычного для морозной зимы расхода топлива. Кроме того, машина прогревается быстрее. А значит сокращается время повышенного расхода бензина или дизеля при движении с плохо разогретым мотором и маслом в трансмиссии. Снижается нагрузка на все рабочие агрегаты, включая элементы подвески, которым приходится особенно тяжело при начале движения в мороз. Теплой зимой автовладельцы реже включают печку, обогрев сидений, руля, стекол и зеркал – все это также помогает сократить средний расход топлива.
2020-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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