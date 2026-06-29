Почему производители снова делают ставку на V8 и что думают эксперты о будущем мощных моторов

29 июня 2026, 18:26
Автогиганты возвращают V8: как изменились требования к двигателям в 2026
Автогиганты возвращают V8: как изменились требования к двигателям в 2026
В 2026 году ведущие автоконцерны неожиданно возвращают двигатели V8 в свои линейки. Ослабление экологических ограничений и растущий интерес к премиальным моделям с классическими моторами меняют стратегию рынка. Эксперты анализируют, к чему это приведет.
Возвращение V8 в модельные ряды ведущих автопроизводителей стало одним из самых обсуждаемых трендов 2026 года. После нескольких лет доминирования электромобилей и гибридов, компании вновь начали устанавливать классические мощные моторы. Причина — заметное смягчение экологических требований в США и растущий интерес к сохранению традиционных силовых агрегатов среди покупателей премиум-сегмента.
Stellantis под руководством Антонио Филозы возобновила выпуск V8 Hemi для пикапов Ram. Уже в первом квартале 40% заказов на эти автомобили пришлось именно на версию с V8. Благодаря снижению давления по выбросам, концерн смог отказаться от покупки углеродных квот, что сделало производство таких моторов экономически оправданным.
В Европе Mercedes-AMG также пересмотрела свою стратегию: после неудачной попытки продвинуть четырёхцилиндровый гибрид для C63, компания вернула в линейку V8 с пониженными выбросами для моделей GLE и GLS. Это решение поддержали и другие игроки: Lotus, Geely и Great Wall Motors приступили к разработке восьмицилиндровых двигателей. Lotus сотрудничает с Horse (входит в Geely), чтобы создать V8 и V6 для суперкаров Esprit, внедорожников Geely и премиальной Lynk & Co.
Эксперты отмечают, что ранее доступ к технологии V8 имели только крупные бренды, такие как BMW и Mercedes-Benz. Теперь же китайские производители открывают новые возможности, разрабатывая собственные моторы, что может изменить расстановку сил на мировом рынке, особенно в премиум-сегменте.
Интересно, что возвращение к классическим моторам идёт параллельно с продолжающейся электрификацией. Аналитики полагают, что автоконцерны учитывают не только требования регуляторов, но и реальные предпочтения клиентов и дилеров. Для китайских компаний разработка V8 — стратегический шаг для укрепления позиций на мировом рынке и повышения статуса бренда.
Судя по текущей динамике, возвращение V8 — это не просто ностальгия по прошлому, а прагматичный ответ на запрос рынка. Это может привести к расширению ассортимента премиальных автомобилей с мощными двигателями, а также открыть новые возможности для локализации производства и развития инженерных компетенций. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от баланса экологических требований, экономической выгоды и потребительских предпочтений.
Стоит помнить, что выбор типа двигателя напрямую влияет на расход топлива. Например, вопросы совместимости современных двигателей с разными видами горючего подробно обсуждались в материале о последствиях перехода на АИ-92 - эксперты объясняют, почему экономия топлива может быть опасна для новых моделей .
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