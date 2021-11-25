Автоинспектору предложили взятку в размере 1000 долларов: он отказался
Предыстория такова: в марте текущего года полицейским нарядом города Уссурийска была задержана нетрезвая женщина-водитель. Факт сам по себе неважный. А когда при более тщательной проверке выяснилось, что дамочка находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков на территории одного из районов Владивостока, уважение к ней совсем пропало.
Гражданка хоть и была подшофе, но серьезность своего положения оценила мгновенно. Первое, что ей пришло на ум - дать инспектору ДПС взятку. Сумму она подготовила приличную - 1000 долларов США, от такого «подарка судьбы» отказаться непросто. Купюры были при ней, и она сразу выложила их между сиденьями служебного автомобиля.
Вот только полицейский оказался человеком твердых убеждений, и к искусительному предложению отнесся с прохладцей. Более того, сотрудник «при исполнении» доложил о факте взятки в дежурную часть.
Вчера, наконец, решилась участь укрывающейся от закона любительницы ездить под хмельком. Судья вынес женщине приговор: 3 года и 6 месяцев лишения свободы плюс крупный денежный штраф.
Как сообщает vl.ru, ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за хранение и перевозку запрещённых препаратов, а также организацию притонов для употребления наркотических средств.
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