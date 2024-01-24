Автоинструктор рассказал водителям, от каких летних приемов зимой лучше отказаться
Нажимать на тормоз надо аккуратно и до начала активного руления. Срабатывание ассистента безопасности следует воспринимать как сигнал, что под колёсами скользко, а усилие на педаль газа чрезмерное. Газовать в повороте тоже надо с осторожностью, чтобы избежать заноса. Аккуратное добавление газа в повороте не повредит, если есть определенный навык и водитель хорошо чувствует свой автомобиль. Практиковаться лучше на специальной площадке, свободной от людей и других машин.
При движении по глубокому снегу надо избегать пробуксовок. Здесь важно правильно выбрать скорость. Для автомобиля на «механике» достаточно будет 2 или 3 передачи. Если коробка автоматическая, то лучше перевести ее в «мануал» и оставаться на выбранной передаче.
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24.01.2024, 15:33
Прокуратура оштрафовала автоинспектора за эвакуацию автомобиля
В Казани районная прокуратура встала на сторону автомобилистки, чью машину незаконно отправили на штрафстоянку. Инспектора ГИБДД, допустившего нарушение, оштрафовали на 20 000 рублей.Читать далее
-
24.01.2024, 14:05
Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
В Петербурге пожилой пешеход сначала угодил под колеса легковушки, а потом его сбил трамвай. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за последний год оба водителя неоднократно привлекались за нарушения ПДД.Читать далее
-
24.01.2024, 13:28
Эксперты назвали главные признаки того, что от автомобиля пришло время избавиться
Некоторые автомобилисты настолько сильно привязываются к своему «железному коню», что никак не могут решиться на расставание с ним и стойко переносят неудобства, связанные с частыми и дорогостоящими поломками.Читать далее
-
24.01.2024, 12:26
Автомеханик рассказал, чем грозит удаление катализатора
Многие автомобилисты рассматривают каталитический нейтрализатор как лишнюю деталь, которая только придушивает мощность двигателя. Этим пользуются предприимчивые сервисмены, предлагая бесплатно удалить катализатор.Читать далее
-
24.01.2024, 10:57
Автомобили BMW, узнав, что они в России, блокируют подключение к смартфонам
Владельцы ввезенных из Европы автомобилей BMW столкнулись с очередной проблемой. Штатная медиасистема начала выдавать ошибку и отказывается подключаться к смартфону.Читать далее
-
24.01.2024, 08:10
Восстановленный Ту-204 Red Wings будет летать в Израиль, Грузию и Армению
Вслед за Ту-214 парк авиакомпании Red Wings до конца января должен пополнится первым восстановленным для нее 15-летним лайнером Ту-204. В расписании уже стоят рейсы в Батуми, Тель-Авив и Ереван.Читать далее
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