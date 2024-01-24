Автоинструктор рассказал водителям, от каких летних приемов зимой лучше отказаться

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Когда температура воздуха опускается ниже нуля, а на дороге появляется снег со льдом, сцепление покрышек с асфальтом ощутимо меньше, чем в теплое время года. Чтобы успеть вовремя затормозить, дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть существенно больше. «Чем больше метров у вас перед автомобилем по ходу движения, тем больше вероятность безопасного замедления, – рассказал автоинструктор Сергей Игнатьев в интервью изданию «Тарантас Ньюс» . – Зимний асфальт – холодный, сцепление колёс (опять же холодных) с ним будет слабым, значит, тормозной путь заметно длиннее. Отсюда должно быть понимание: торможение начинается чуть раньше, чем, например, в июне-августе. И, что важно, оно должно быть плавным, дабы исключить возможное скольжение колёс».

Нажимать на тормоз надо аккуратно и до начала активного руления. Срабатывание ассистента безопасности следует воспринимать как сигнал, что под колёсами скользко, а усилие на педаль газа чрезмерное. Газовать в повороте тоже надо с осторожностью, чтобы избежать заноса. Аккуратное добавление газа в повороте не повредит, если есть определенный навык и водитель хорошо чувствует свой автомобиль. Практиковаться лучше на специальной площадке, свободной от людей и других машин.

При движении по глубокому снегу надо избегать пробуксовок. Здесь важно правильно выбрать скорость. Для автомобиля на «механике» достаточно будет 2 или 3 передачи. Если коробка автоматическая, то лучше перевести ее в «мануал» и оставаться на выбранной передаче.

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