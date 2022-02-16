16 февраля 2022, 08:21
Автоконцерны хотят использовать в автомобилях чипы от бытовой техники
Автопроизводители по всему миру страдают от нехватки электронных комплектующих. Концерн Hyundai Motor ищет альтернативные способы решения проблемы. Корейские инженеры предложили использовать в автомобилях чипы, предназначенные для бытовой техники.
Дарья Климова Фото: GettyImages
Ранее мы писали
Нехватка материалов и запчастей в мировой автомобильной промышленности вновь усилилась. Это следует из опроса ...Читать далее
Большинство автомобильных чипов подвергаются воздействию экстремальных температур и сильной нагрузке, поэтому они должны соответствовать более высоким стандартам надежности и безопасности ISO, по сравнению чипами, которые используются в бытовой технике и электронике.
Дефицит автомобильных чипов, начавшийся год назад, продолжается до сих пор. В 2021 году Hyundai приходилось несколько раз приостановить производство на своих заводах в Южной Корее и США.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 3 297 000 РJaguar XF 2016 в Москве
- 1 480 000 РKIA Soul 2018 в Москве
- 6 606 688 РBMW 6 серия GT 2022 в Москве
- 7 035 445 РLand Rover Range Rover 2018 в Москве
- 1 890 000 РBMW 3 серии 2016 в Москве
- 3 345 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 1 888 000 РHonda Stepwgn 2017 в Москве
- 1 179 000 РLexus LS 2008 в Москве
- 250 000 РDaewoo Matiz 2014 в Москве
- 5 340 000 РMercedes GLS 2017 в Москве
Новости по теме
Велосипедист сбил тиктокера, когда тот выходил из своего «Майбаха»
16.02.2022, 07:20
Haval F7 и F7x подорожали после обновления на 100 тысяч рублей
15.02.2022, 18:23
Tesla пока не в состоянии вырваться в лидеры на рынке Китая (там свои героев хватает)
15.02.2022, 17:55
37 стареньких внедорожников Land Rover продают за полмиллиона долларов (запчасти для ремонта прилагаются)
15.02.2022, 17:49
Обновленная Lada Vesta: первые технические подробности
15.02.2022, 16:31
Затонувшая Tesla превратила море в адский бурлящий котел
15.02.2022, 08:43
Новости по теме
Велосипедист сбил тиктокера, когда тот выходил из своего «Майбаха»
16.02.2022, 07:20
Haval F7 и F7x подорожали после обновления на 100 тысяч рублей
15.02.2022, 18:23
Tesla пока не в состоянии вырваться в лидеры на рынке Китая (там свои героев хватает)
15.02.2022, 17:55
37 стареньких внедорожников Land Rover продают за полмиллиона долларов (запчасти для ремонта прилагаются)
15.02.2022, 17:49
Обновленная Lada Vesta: первые технические подробности
15.02.2022, 16:31
Затонувшая Tesla превратила море в адский бурлящий котел
15.02.2022, 08:43
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин