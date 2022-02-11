Автоконцерны вновь сокращают производство: на этот раз виноваты дальнобойщики
Фото: thedrive.com
Мост Амбассадор-бридж заблокирован с начала недели. До этого его ежедневно пересекали по 5 – 7 тысяч грузовиков и перевозили товары более чем на 300 млн долларов. Это один из главных торговых путей между США и Канадой. Крупнейшие автопроизводители уже начали ощущать нехватку комплектующих. О трудностях сообщили представители заводов General Motors, Stellantis и Ford. Предприятия вынуждены отменять рабочие смены или полностью останавливать конвейеры.
Уже отменено несколько смен на сборочном предприятии General Motors в Лансинге, где выпускают Buick Enclave и Chevrolet Traverse. Остановлен моторный завод Ford в Виндзоре, где собирают 5,3-литровые и 7,0-литровые V8. Здесь же в Виндзоре испытывает трудности предприятие Stellantis, выпускающее минивены Chrysler Pacifica. Завод Ford в Оквилле сократил объемы производства Ford Edge и Lincoln Nautilus.
Пока дальнобойщики не планируют снимать блокаду моста. Ближайшим переходом между двумя странами остается мост к северу от Детройта, на котором сейчас наблюдаются огромные пробки.
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