Заплати больше или забудь о новой машине: почему ЦБ объявил войну автокредитам на 8 лет

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Элина Градова

Автор: Элина Градова

6 ноября 2026, 10:56

Прощай, низкий платеж: ЦБ закроет лазейку с длинными автокредитами с 2027 года

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Срок кредита станет важным фактором при выборе машины. Банки и дилеры ищут способы поддержать спрос. Эксперты оценивают последствия для разных ценовых сегментов. Расчеты помогают понять будущую нагрузку на семейный бюджет.

Срок кредита станет важным фактором при выборе машины. Банки и дилеры ищут способы поддержать спрос. Эксперты оценивают последствия для разных ценовых сегментов. Расчеты помогают понять будущую нагрузку на семейный бюджет.

Разница между шестилетним и восьмилетним займом на 1,6 млн рублей: около 5 тыс. рублей в месяц, выяснило издание Abn.agency. Такой расчет приводит Александр Самоделов, руководитель направления автобизнеса Свой Банка: при условной ставке 18% платежи составят примерно 36,3 тыс. и 31,4 тыс. рублей соответственно.

С 1 января 2027 года для банков с универсальной лицензией вводятся макропруденциальные лимиты на целевые автокредиты: доля займов сроком свыше семи лет не должна превышать 20% выдач, а для кредитов сроком более восьми лет установлен нулевой лимит. Ограничение относится к банкам, а не вводит прямой запрет для граждан: кредит на срок свыше семи лет останется возможен, пока банк соблюдает установленную долю. Однако кредитным организациям придется строже оценивать заемщиков и контролировать объем таких выдач. Для нецелевых потребительских кредитов под залог автомобиля сроком свыше пяти лет с I квартала 2027 года лимит составит 1%. Ранее допустимая доля таких займов достигала 47%.

Банк России связывает ужесточение с рисками длинного кредитования: за длительный срок финансовое положение заемщика может ухудшиться, а автомобиль как залог теряет стоимость и ликвидность. Также, увеличение срока уменьшает ежемесячный платеж, но повышает общую переплату и может создавать более благоприятное впечатление о долговой нагрузке. Наиболее чувствительными к новым требованиям могут стать заемщики с высокой долговой нагрузкой или небольшим первоначальным взносом; это касается и тех, чей доход недостаточен для выплат по более короткому кредиту.

Средний срок автокредита в сентябре достиг шести лет, увеличившись за год на 11%, указывает Самоделов. Средняя сумма займа составила 1,6 млн рублей. По его оценке, часть покупателей может выбрать более дешевую или подержанную машину. Другие отложат сделку, а для дилеров снижение числа готовых к покупке клиентов может обернуться более медленной оборачиваемостью складов и потребностью в дополнительном оборотном капитале.

Андрей Еременко, начальник Управления автокредитования Инго Банка, связывает популярность длинных сроков с покупкой новых автомобилей китайских и отечественных марок среднего и верхнего ценовых сегментов. Продление кредита помогало уменьшить ежемесячный платеж при высокой стоимости машины.

В его примере заем на 2 млн рублей под условные 22% годовых при доходе 100 тыс. рублей обеспечивает платеж 48,3 тыс. рублей на восемь лет. Долговая нагрузка при таком расчете составляет 48,3%. Если сократить срок до пяти лет, платеж вырастет до 55,24 тыс. рублей, а нагрузка - до 55,2%. Чтобы уменьшить сумму кредита до 1,8 млн рублей, покупателю придется внести еще 200 тыс. рублей первоначального взноса.

По данным рыночных оценок, во II квартале 2026 года около 26% целевых автокредитов выдавались более чем на семь лет, примерно 6% - на срок свыше восьми лет. Поэтому, лимит в 20% потребует сократить долю займов длиннее семи лет, а нулевой лимит исключит из целевого сегмента кредиты сроком более восьми лет. Даниэль Зеленский, CEO CARCRAFT GROUP, ожидает постепенной адаптации рынка. По его оценке, заметнее всего перемены могут затронуть новые машины средней и высокой ценовой категории; скидки и субсидированные ставки способны смягчить снижение суммы займа.

Массовые кроссоверы стоимостью от 2,5 до 4 млн рублей могут оказаться особенно чувствительными к переменам, считает Иван Трандин, собственник группы компаний «КМ/Ч». Он ожидает смещения спроса к более доступным автомобилям и сделкам с крупным первоначальным взносом. Среди возможных вариантов финансирования эксперт называет партнерские программы банков с автопроизводителями, лизинг для частных лиц и дилерскую рассрочку.

Ярослав Климов, ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что ограничения касаются нескольких видов кредитных продуктов и не равны полному запрету длительного финансирования. Доля займов на покупку автомобиля сроком более семи лет выросла с 8% во II квартале 2022 года до 26% во II квартале 2026-го. При этом оценить возможное падение всего авторынка по этим данным нельзя: для такого прогноза нужны сведения о доле сделок с подобными займами и условиях программ производителей.

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