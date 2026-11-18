18 ноября 2026, 08:26
Банки стали чаще отказывать в автокредитах: кому теперь не дадут на машину
Банки стали чаще отказывать в автокредитах: кому теперь не дадут на машину
Банки выдали автокредитов на 190,4 млрд рублей - максимум с начала года. Количество договоров прибавило лишь 1%, а средний заем на новую машину вырос до 1,8 млн. ОКБ связывает рост суммы с ожиданием повышения утильсбора.
Средний заем на новый автомобиль за октябрь вырос примерно на 15% - с 1,52 млн до 1,75 млн руб., или примерно до 1,8 млн руб. при округлении. Для машины с пробегом показатель немного снизился: с 1,536 млн до 1,518 млн руб., то есть в округлении составил около 1,5 млн руб.
Всего банки выдали 113,71 тыс. автокредитов на 190,4 млрд руб. Такого денежного объема с начала 2026 года еще не было: за месяц он увеличился на 6%, тогда как количество договоров прибавило 1%. Сумма выдач выросла прежде всего из-за увеличения среднего кредита на новый автомобиль. Данные приводит ОКБ.
В годовом сравнении рынок оказался меньше. В октябре 2025 года россияне оформили 138,97 тыс. кредитов на 213,67 млрд руб.; год к году количество сделок сократилось на 18%, а их общий объем - на 11%.
Новые машины и региональная картина
На новые автомобили пришлось 67% октябрьских кредитов по количеству и 70% по сумме. В сентябре оба показателя составляли 68%, а год назад доля новых машин достигала 71% по числу сделок и 73% по объему выдач. Средний срок займа на новый автомобиль увеличился с пяти лет до пяти лет и пяти месяцев. Для подержанных машин он остался равен шести годам и шести месяцам. Данные о долях и сроках кредитования приводит «Банковское обозрение».
По объему выдач среди регионов лидировала Москва: 7,8 тыс. кредитов на 17,08 млрд руб., месячный прирост составил 1% по количеству и 5% по сумме. В Московской области оформили 7,99 тыс. займов на 15,7 млрд руб. - на 7% и 10% больше, чем месяцем ранее.
В Санкт-Петербурге выдали 5,46 тыс. кредитов на 10,14 млрд руб. (+3% и +4%). Татарстан показал 7,94 тыс. займов на 9,81 млрд руб.: количество снизилось на 7%, а объем вырос на 5%. В Краснодарском крае оформлено 4,29 тыс. кредитов на 7,46 млрд руб. (+4% и +10%).
Кредит - лишь одна статья расходов автовладельца: в разборе сервисных расходов описана ситуация, когда СТО предлагает заменить детали, способные прослужить еще долго.
Итоги десяти месяцев и причины роста
С января по октябрь 2026 года россияне оформили 1,03 млн автокредитов на 1,61 трлн руб. В среднем ежемесячный объем выдач составил 161,17 млрд руб. К аналогичному периоду 2025 года количество займов выросло на 3%, а их сумма - на 17%; тогда было выдано 999,17 тыс. кредитов на 1,38 трлн руб.
По сравнению с январем - октябрем 2024 года рынок заметно просел: количество кредитов снизилось на 32%, объем - на 28%. За те десять месяцев банки выдали 1,51 млн займов на 2,24 трлн руб.
Директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов связал октябрьский рост суммы выдач с ожиданием повышения утильсбора в январе и традиционным декабрьским ажиотажем. По его оценке, покупатели стремились приобрести автомобили по прежним ценам и избежать возможного дефицита популярных моделей и комплектаций.
Снижение рынка относительно 2024 года Филиппов объяснил приостановкой государственных программ льготного автокредитования после исчерпания лимитов в конце сентября и ужесточением требований к заемщикам. В частности, получить кредит стало заметно сложнее людям с показателем долговой нагрузки выше 80%.
Минфин планирует направить 26 млрд руб. на субсидирование льготного лизинга отечественных автомобилей в 2028-2029 годах.
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