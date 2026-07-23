Автокредит не для всех: почему рынок стагнирует, а банки всё чаще говорят «нет»

Автокредиты в России: спад выдач и ужесточение условий для заемщиков

Российский рынок автокредитования стремительно меняется. Банки ужесточают требования к заемщикам. Покупателям становится сложнее найти деньги. Что происходит с выдачей займов?

Российский рынок автокредитования стремительно меняется. Банки ужесточают требования к заемщикам. Покупателям становится сложнее найти деньги. Что происходит с выдачей займов?

В июне 2026 года российский рынок автокредитования столкнулся с заметными изменениями. По итогам месяца было оформлено 100,2 тысячи автокредитов, что на 12,7% больше, чем год назад. Однако по сравнению с маем текущего года зафиксировано снижение: тогда количество выданных займов достигало 103,2 тысячи.

Национальное бюро кредитных историй отмечает отрицательную динамику: число новых договоров уменьшилось на 3% за месяц. Лидерами по объему выдач остаются Москва, Московская область и Татарстан, где за июнь было оформлено 6,86, 6,32 и 4,83 тысячи кредитов соответственно.

Внутри тридцати крупнейших регионов по объему автокредитования наблюдается разнонаправленное движение. В некоторых областях отмечается спад: в Ульяновской области выдачи сократились почти на 12%, в Москве - почти на 10%, а в Ставропольском крае - на 8,7%. В то же время в ряде регионов зафиксирован рост. В Вологодской области количество новых кредитов увеличилось на 7%, в Тюменской области и автономных округах - на 6,8%, а в Удмуртии - на 6,5%.

Эксперты связывают снижение активности не только с ростом стоимости кредитов, но и с изменением политики банков. Финансовые организации стали более требовательными к потенциальным заемщикам, чтобы снизить риски невозврата. Это проявляется в ужесточении критериев оценки платежеспособности и более строгом подходе к рассмотрению заявок.

Если сравнивать с июнем 2024 года, когда было выдано 150 тысяч автокредитов, становится очевидно: рынок переживает период стагнации. Для многих россиян оформление займа на покупку автомобиля становится все менее доступным. Банки предпочитают работать с наиболее надежными клиентами, а остальные вынуждены искать альтернативные способы приобретения транспорта.

В целом, ситуация на рынке автокредитования остается напряженной. Как отмечают аналитики, дальнейшее развитие событий будет зависеть от политики банков и экономической ситуации в стране. Пока же автокредит для большинства россиян превращается в недоступную роскошь.