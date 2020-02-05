Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
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Что такое автоломбард и как он работает?
Автоломбард работает по такому же принципу, что и обычный ломбард, но вместо ювелирных украшений и электроники финансовая организация принимает в качестве залога транспортные средства. Ломбард их оценивает и предлагает владельцу определенную сумму займа. Работник автоломбарда сверяет номера кузова, двигателя и иных узлов, что подтверждает отсутствие криминальной истории у машины. В дальнейшем в процессе оценки учитываются года выпуска, марка и модификация кузова, техническое и эстетическое состояние авто.
Некоторые автоломбарды также предлагают услуги по срочному выкупу автомобиля. Бывают ситуации, когда деньги нужны срочно, например, есть горячее предложение по новому авто и нет времени долго продавать машину через ресурсы с объявлениями или дилеров.
Автоломбарды предлагают деньги быстро, не требуют кредитную историю и, как правило, не оставляют в ней записи. Большим плюсом является то, что заемщику не нужно никаких бумаг, кроме паспорта и документов на автомобиль. Большим плюсом является льготный период, на протяжении которого ломбард не станет продавать авто, а также возможность продлить срок займа за дополнительную плату, если денег не хватает на выплату всей суммы. Иными словами, это быстрее, чем кредит, надежнее, чем МФО и нет риска испортить кредитную историю.
Основные последствия - потеря автомобиля. Как и в других ломбардах, залог переходит в собственность и продается для погашения долга заемщика. Некоторые ломбарды вносят информацию о наличии неоплаты по займу в кредитную историю до момента продажи заложенного авто, но это достаточно редкий случай. Чаще ломбарды просто не сотрудничают с бюро кредитных историй.
Нередко клиентами таких ломбардов становятся люди, которым на самом деле не очень нужны деньги, в качестве итога - катастрофическая задолженность и потеря автомобиля. Так часто происходит с молодыми людьми, которые живут одним днем и не заботятся о своем имуществе. Любому заемщику автоломбарда необходимо четко представлять, каким образом он будет отдавать займ, в противном случае высок риск потерять большие деньги.
Как правильно выбрать автоломбард?
Больше всего потенциальных клиентов отпугивает от автоломбардов риск остаться без машины. Нужно отметить, справедливое опасение. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют не обращаться в первую попавшуюся финансовую организацию, а грамотно подходит к выбору ломбарда.
Первичный признак — название. В нем обязательно должно быть слово «Ломбард», например, «Ломбард Иванова» или «Ломбард авто и деньги». Рекламные предложения из серии «Выгоднее, чем ломбард» и подобные не подходят. В автоломбарде клиенту должны подробно рассказать об условиях займа, по просьбе предоставить учредительные документы (хотя бы их копии). Если специалисты пытаются темнить и уходят от прямых ответов, а также отказываются предоставлять документацию, скорее всего, они действуют по мошеннической схеме или вовсе не являются официальным «белым» ломбардом.
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Внимательно изучите условия перед подписанием договора. Важно, чтобы процент по займу был приемлем, условия не предполагали штрафы, а сотрудники объяснили условия. Лучше не обращаться в так называемые «серые» ломбарды, которые работают под вывеской автокомиссионок. Они не дают ломбардных преимуществ в виде льготного месяца, не страхуют залог и часто используют мошеннические приемы. В остальном процедура выбора автоломбарда сводится к сравнению условий займа, где наиболее выгодные и удобные для заемщика, туда и следует обращаться
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Сергей Земелькин, CEO онлайн-сервиса Zalogoff по подбору автоломбардов
Наконец, важно, чтобы ломбард выдал залоговый билет, в котором указаны условия, и копию договора займа. Если вам выдают другие документы и предлагают подписать другой договор или несколько (например, договор купли-продажи и лизинга), то вас обманывают, а вы имеете дело с мошенниками. Внимательно изучайте документы, которые подписываете в ломбарде. В них должна идти речь о займе и ни о чем другом.
Как не лишиться автомобиля?
Главное правило: машину могут забрать в связи с невыплатой займа. Если ломбард был легальным, льготный период предоставлялся, деньги не вносились, а договор займа не продлевался на протяжении длительного времени, то вернуть автомобиль, скорее всего, не получится.
Также можно потерять автомобиль в связи с мошенническими действиями. Если ломбард нарушил закон и обманул заемщика, необходимо обращаться в суд. В случаях, когда заемщик был обманут, имеет смысл бороться за свое имущество. В юридической практике множество случаев, когда заемщики, обманутые недобросовестными ломбардами, возвращали автомобили. При этом значительно проще не попадать в такие ситуации, не дать себя обмануть и внимательно читать то, что написано в договоре, а также воспользоваться рекомендациями пунктов «Как минимизировать риски остаться без машины?».
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Многие сталкивались с серыми ломбардами и мошенниками, как правило, работающими под вывесками автокомиссионок. Подобные организации, не имеющие официального статуса ломбарда, необходимо сразу исключать из вариантов выбора для получения займа. Почти всегда там возникают непредвиденные обстоятельства с астрономическими дополнительными комиссиями, а также странными договорами, предполагающими фактический выкуп авто, а не его залог. Перед посещением таких организаций не лишним будет изучить рейтинги и отзывы
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Виталий Овчинников, гендиректор федерального агрегатора эвакуции и техслужб МЭТР
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