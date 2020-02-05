Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 февраля 2020, 12:18

Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?

  • 841
  • 0
Фото openbusiness.ru
В крупных городах России набирают популярность автоломбарды. Они предоставляют быстрые займы без справок и поручителей. В качестве залога берут автомобиль. Для многих такой способ получения денег удобен, однако важно понимать, что он несет в себе определенные риски, и важно правильно выбрать организацию, чтобы не лишиться в конечном итоге машины.

Что такое автоломбард и как он работает?

Автоломбард работает по такому же принципу, что и обычный ломбард, но вместо ювелирных украшений и электроники финансовая организация принимает в качестве залога транспортные средства. Ломбард их оценивает и предлагает владельцу определенную сумму займа. Работник автоломбарда сверяет номера кузова, двигателя и иных узлов, что подтверждает отсутствие криминальной истории у машины. В дальнейшем в процессе оценки учитываются года выпуска, марка и модификация кузова, техническое и эстетическое состояние авто.

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Далее следует подписание договора заемщиком и получение суммы, о которой шла речь при оценке транспортного средства. Займ может выдаваться наличными, перечисляться на банковскую карту или счет.

Некоторые автоломбарды также предлагают услуги по срочному выкупу автомобиля. Бывают ситуации, когда деньги нужны срочно, например, есть горячее предложение по новому авто и нет времени долго продавать машину через ресурсы с объявлениями или дилеров.

Автоломбарды предлагают деньги быстро, не требуют кредитную историю и, как правило, не оставляют в ней записи. Большим плюсом является то, что заемщику не нужно никаких бумаг, кроме паспорта и документов на автомобиль. Большим плюсом является льготный период, на протяжении которого ломбард не станет продавать авто, а также возможность продлить срок займа за дополнительную плату, если денег не хватает на выплату всей суммы. Иными словами, это быстрее, чем кредит, надежнее, чем МФО и нет риска испортить кредитную историю.

Ранее мы писали
В 2019 году в России было оформлено почти 950 тысяч автокредитов на общую сумму порядка 750 млрд рублей. Эти ...
Читать далее
Сегодня, на фоне прогрессирующего ужесточения кредитных условий в банках, автоломбарды приобретают все большую популярность у автомобилистов. С одной стороны, это удобно и быстро, с другой, достаточно рискованно.

Основные последствия - потеря автомобиля. Как и в других ломбардах, залог переходит в собственность и продается для погашения долга заемщика. Некоторые ломбарды вносят информацию о наличии неоплаты по займу в кредитную историю до момента продажи заложенного авто, но это достаточно редкий случай. Чаще ломбарды просто не сотрудничают с бюро кредитных историй.

Нередко клиентами таких ломбардов становятся люди, которым на самом деле не очень нужны деньги, в качестве итога - катастрофическая задолженность и потеря автомобиля. Так часто происходит с молодыми людьми, которые живут одним днем и не заботятся о своем имуществе. Любому заемщику автоломбарда необходимо четко представлять, каким образом он будет отдавать займ, в противном случае высок риск потерять большие деньги.

Как правильно выбрать автоломбард?

Больше всего потенциальных клиентов отпугивает от автоломбардов риск остаться без машины. Нужно отметить, справедливое опасение. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют не обращаться в первую попавшуюся финансовую организацию, а грамотно подходит к выбору ломбарда.

Первичный признак — название. В нем обязательно должно быть слово «Ломбард», например, «Ломбард Иванова» или «Ломбард авто и деньги». Рекламные предложения из серии «Выгоднее, чем ломбард» и подобные не подходят. В автоломбарде клиенту должны подробно рассказать об условиях займа, по просьбе предоставить учредительные документы (хотя бы их копии). Если специалисты пытаются темнить и уходят от прямых ответов, а также отказываются предоставлять документацию, скорее всего, они действуют по мошеннической схеме или вовсе не являются официальным «белым» ломбардом.

Сергей Земелькин, CEO онлайн-сервиса Zalogoff по подбору автоломбардов « Внимательно изучите условия перед подписанием договора. Важно, чтобы процент по займу был приемлем, условия не предполагали штрафы, а сотрудники объяснили условия. Лучше не обращаться в так называемые «серые» ломбарды, которые работают под вывеской автокомиссионок. Они не дают ломбардных преимуществ в виде льготного месяца, не страхуют залог и часто используют мошеннические приемы. В остальном процедура выбора автоломбарда сводится к сравнению условий займа, где наиболее выгодные и удобные для заемщика, туда и следует обращаться »
Сергей Земелькин, CEO онлайн-сервиса Zalogoff по подбору автоломбардов
По словам эксперта, также следует обратить внимание, фигурируют ли штрафы за просрочку платежа и каковы они. Если они есть, то, вероятно, большие, а их начисление предполагается за просрочку платежа, который должен осуществляться чаще одного раза в месяц. Такая уловка типична для некоторых ломбардов, а сумма штрафов за просрочку может легко превысить стоимость авто. Вместо штрафов в договорах могут фигурировать дополнительные комиссии и платежи.
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев

 

Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Автоломбарды Помощь или ловушка для автовладельцев
Если с ломбардом все в порядке, то единственная вероятность потери залога - это невыплата оговоренной суммы. Важно помнить, что многие ломбарды позволяют продлить срок займа, если денег на полное погашение нет, для этого достаточно заплатить за продление.

Наконец, важно, чтобы ломбард выдал залоговый билет, в котором указаны условия, и копию договора займа. Если вам выдают другие документы и предлагают подписать другой договор или несколько (например, договор купли-продажи и лизинга), то вас обманывают, а вы имеете дело с мошенниками. Внимательно изучайте документы, которые подписываете в ломбарде. В них должна идти речь о займе и ни о чем другом.

Как не лишиться автомобиля?

Главное правило: машину могут забрать в связи с невыплатой займа. Если ломбард был легальным, льготный период предоставлялся, деньги не вносились, а договор займа не продлевался на протяжении длительного времени, то вернуть автомобиль, скорее всего, не получится.

Также можно потерять автомобиль в связи с мошенническими действиями. Если ломбард нарушил закон и обманул заемщика, необходимо обращаться в суд. В случаях, когда заемщик был обманут, имеет смысл бороться за свое имущество. В юридической практике множество случаев, когда заемщики, обманутые недобросовестными ломбардами, возвращали автомобили. При этом значительно проще не попадать в такие ситуации, не дать себя обмануть и внимательно читать то, что написано в договоре, а также воспользоваться рекомендациями пунктов «Как минимизировать риски остаться без машины?».

Виталий Овчинников, гендиректор федерального агрегатора эвакуции и техслужб МЭТР « Многие сталкивались с серыми ломбардами и мошенниками, как правило, работающими под вывесками автокомиссионок. Подобные организации, не имеющие официального статуса ломбарда, необходимо сразу исключать из вариантов выбора для получения займа. Почти всегда там возникают непредвиденные обстоятельства с астрономическими дополнительными комиссиями, а также странными договорами, предполагающими фактический выкуп авто, а не его залог. Перед посещением таких организаций не лишним будет изучить рейтинги и отзывы »
Виталий Овчинников, гендиректор федерального агрегатора эвакуции и техслужб МЭТР
Еще какое-то время назад у российских автоломбардов не существовало программных продуктов, деятельность большинства игроков рынка велась по старинке - инструментов для проверки организаций не было. Сегодня появляются различные онлайн-сервисы, повышающие прозрачность рынков. Они тщательно проверяют каждого партнера. Однако уповать лишь на них при выборе правильного ломбарда не стоит. Чтобы не лишиться автомобиля, важно понять договор, сопоставить его условия со своими возможностями и, при необходимости, дать ознакомиться с документами юристу.

Арина Милая
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
Азат
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
«Мотор-шоу 2005»: ГАЗ-«Консул», Great Wall, концепт Yeti
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Автоломбарды. Помощь или ловушка для автовладельцев?
Что такое автоломбард и как он работает?Автоломбард работает по такому же принципу, что и обычный ломбард, но вместо ювелирных украшений и электроники финансовая организация принимает в качестве залога транспортные средства. Ломбард их оценивает и предлагает владельцу определенную сумму займа. Работник автоломбарда сверяет номера кузова, двигателя и иных узлов, что подтверждает отсутствие криминальной истории у машины. В дальнейшем в процессе оценки учитываются года выпуска, марка и модификация кузова, техническое и эстетическое состояние авто. {{gallery_215}} Далее следует подписание договора заемщиком и получение суммы, о которой шла речь при оценке транспортного средства. Займ может выдаваться наличными, перечисляться на банковскую карту или счет.Некоторые автоломбарды также предлагают услуги по срочному выкупу автомобиля. Бывают ситуации, когда деньги нужны срочно, например, есть горячее предложение по новому авто и нет времени долго продавать машину через ресурсы с объявлениями или дилеров.Автоломбарды предлагают деньги быстро, не требуют кредитную историю и, как правило, не оставляют в ней записи. Большим плюсом является то, что заемщику не нужно никаких бумаг, кроме паспорта и документов на автомобиль. Большим плюсом является льготный период, на протяжении которого ломбард не станет продавать авто, а также возможность продлить срок займа за дополнительную плату, если денег не хватает на выплату всей суммы. Иными словами, это быстрее, чем кредит, надежнее, чем МФО и нет риска испортить кредитную историю.{{material_128755}} Сегодня, на фоне прогрессирующего ужесточения кредитных условий в банках, автоломбарды приобретают все большую популярность у автомобилистов. С одной стороны, это удобно и быстро, с другой, достаточно рискованно. Основные последствия - потеря автомобиля. Как и в других ломбардах, залог переходит в собственность и продается для погашения долга заемщика. Некоторые ломбарды вносят информацию о наличии неоплаты по займу в кредитную историю до момента продажи заложенного авто, но это достаточно редкий случай. Чаще ломбарды просто не сотрудничают с бюро кредитных историй.Нередко клиентами таких ломбардов становятся люди, которым на самом деле не очень нужны деньги, в качестве итога - катастрофическая задолженность и потеря автомобиля. Так часто происходит с молодыми людьми, которые живут одним днем и не заботятся о своем имуществе. Любому заемщику автоломбарда необходимо четко представлять, каким образом он будет отдавать займ, в противном случае высок риск потерять большие деньги.Как правильно выбрать автоломбард?Больше всего потенциальных клиентов отпугивает от автоломбардов риск остаться без машины. Нужно отметить, справедливое опасение. Чтобы такого не произошло, специалисты рекомендуют не обращаться в первую попавшуюся финансовую организацию, а грамотно подходит к выбору ломбарда.Первичный признак — название. В нем обязательно должно быть слово «Ломбард», например, «Ломбард Иванова» или «Ломбард авто и деньги». Рекламные предложения из серии «Выгоднее, чем ломбард» и подобные не подходят. В автоломбарде клиенту должны подробно рассказать об условиях займа, по просьбе предоставить учредительные документы (хотя бы их копии). Если специалисты пытаются темнить и уходят от прямых ответов, а также отказываются предоставлять документацию, скорее всего, они действуют по мошеннической схеме или вовсе не являются официальным «белым» ломбардом.{{person_287_Внимательно изучите условия перед подписанием договора. Важно, чтобы процент по займу был приемлем, условия не предполагали штрафы, а сотрудники объяснили условия. Лучше не обращаться в так называемые «серые» ломбарды, которые работают под вывеской автокомиссионок. Они не дают ломбардных преимуществ в виде льготного месяца, не страхуют залог и часто используют мошеннические приемы. В остальном процедура выбора автоломбарда сводится к сравнению условий займа, где наиболее выгодные и удобные для заемщика, туда и следует обращаться}} По словам эксперта, также следует обратить внимание, фигурируют ли штрафы за просрочку платежа и каковы они. Если они есть, то, вероятно, большие, а их начисление предполагается за просрочку платежа, который должен осуществляться чаще одного раза в месяц. Такая уловка типична для некоторых ломбардов, а сумма штрафов за просрочку может легко превысить стоимость авто. Вместо штрафов в договорах могут фигурировать дополнительные комиссии и платежи.{{gallery_93}} Если с ломбардом все в порядке, то единственная вероятность потери залога - это невыплата оговоренной суммы. Важно помнить, что многие ломбарды позволяют продлить срок займа, если денег на полное погашение нет, для этого достаточно заплатить за продление.Наконец, важно, чтобы ломбард выдал залоговый билет, в котором указаны условия, и копию договора займа. Если вам выдают другие документы и предлагают подписать другой договор или несколько (например, договор купли-продажи и лизинга), то вас обманывают, а вы имеете дело с мошенниками. Внимательно изучайте документы, которые подписываете в ломбарде. В них должна идти речь о займе и ни о чем другом.Как не лишиться автомобиля?Главное правило: машину могут забрать в связи с невыплатой займа. Если ломбард был легальным, льготный период предоставлялся, деньги не вносились, а договор займа не продлевался на протяжении длительного времени, то вернуть автомобиль, скорее всего, не получится. Также можно потерять автомобиль в связи с мошенническими действиями. Если ломбард нарушил закон и обманул заемщика, необходимо обращаться в суд. В случаях, когда заемщик был обманут, имеет смысл бороться за свое имущество. В юридической практике множество случаев, когда заемщики, обманутые недобросовестными ломбардами, возвращали автомобили. При этом значительно проще не попадать в такие ситуации, не дать себя обмануть и внимательно читать то, что написано в договоре, а также воспользоваться рекомендациями пунктов «Как минимизировать риски остаться без машины?».{{person_288_Многие сталкивались с серыми ломбардами и мошенниками, как правило, работающими под вывесками автокомиссионок. Подобные организации, не имеющие официального статуса ломбарда, необходимо сразу исключать из вариантов выбора для получения займа. Почти всегда там возникают непредвиденные обстоятельства с астрономическими дополнительными комиссиями, а также странными договорами, предполагающими фактический выкуп авто, а не его залог. Перед посещением таких организаций не лишним будет изучить рейтинги и отзывы}} Еще какое-то время назад у российских автоломбардов не существовало программных продуктов, деятельность большинства игроков рынка велась по старинке - инструментов для проверки организаций не было. Сегодня появляются различные онлайн-сервисы, повышающие прозрачность рынков. Они тщательно проверяют каждого партнера. Однако уповать лишь на них при выборе правильного ломбарда не стоит. Чтобы не лишиться автомобиля, важно понять договор, сопоставить его условия со своими возможностями и, при необходимости, дать ознакомиться с документами юристу.
2020-02-05
Автор: Арина Милая
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Белгород Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться