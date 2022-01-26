Автолюбители хотят, чтобы компания Google сделала своего интерактивного ассистента похожим на человека
Общение с сервисом происходит с помощью голосовых команд. Не секрет, что взаимодействие с Google Assistant нуждается в дополнительной доработке, и один из способов – попытаться сделать эту функцию более естественной при общении с человеком.
Естественный разговор с Google Assistant необходим, в корпорации Google это понимают и уже работают над тем, чтобы сделать сервис более совершенным и человечным.
Например, на этой неделе объявили о том, что в ассистенте появилась новая функция, останавливающая общение с Google Assistant. Для этого потребуется просто сказать «Стоп». Эта функция удобна при чтении или прослушивании длинных сообщений. Пока она доступна не на всех устройствах, в настоящее время можно попробовать посмотреть, как она работает при взаимодействии с Google Assistant через смарт-дисплей или умную колонку.
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