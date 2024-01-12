«Автомаркетолог» расскажет, как подготовиться к сюрпризам 2024 года

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Конференция станет логическим продолжение мероприятия «Итоги года», прошедшего в конце декабре 2023-го, в рамках которого спикеры анализировали результаты предыдущих 12 месяцев. Участники конференции «Планируем год» поговорят о том, как правильно подготовиться к сюрпризам и возможностям наступившего года. Среди экспертов – владельцы и менеджеры известных компаний и другие уважаемые лица в автобизнесе, имеющие многолетний опыт и прекрасно понимающие закономерности и паттерны автомобильной индустрии.

В ходе конференции обсудят широкий спектр тем, от автомобильного маркетинга до расстановки сил в сфере китайских брендов, от финансов и параллельного импорта до аналитики. Отдельный блок дискуссии будет посвящен ответам на вопросы зрителей. Мероприятие, как всегда, полностью бесплатно, но для участия потребуется бесплатная регистрация на сайте «Автомаркетолога».

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