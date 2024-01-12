«Автомаркетолог» расскажет, как подготовиться к сюрпризам 2024 года
Фото: Автомаркетолог
В ходе конференции обсудят широкий спектр тем, от автомобильного маркетинга до расстановки сил в сфере китайских брендов, от финансов и параллельного импорта до аналитики. Отдельный блок дискуссии будет посвящен ответам на вопросы зрителей. Мероприятие, как всегда, полностью бесплатно, но для участия потребуется бесплатная регистрация на сайте «Автомаркетолога».
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Сидеть в холодной машине – ситуация не из приятных. Эксперты нашли три простых способа, которые позволят ускорить процесс прогрева и сократить время томительного ожидания.Читать далее
-
12.01.2024, 13:45
Названы сроки перезапуска бывшего автозавода Volkswagen в Калуге
В мае 2023 года немецкий концерн Volkswagen Group продал свой калужский автозавод российской компании «Арт-Финанс». Сумма сделки составила 125 млн евро. Пока предприятие официально находится в простое.Читать далее
-
12.01.2024, 13:19
Петербургские полицейские задержали мошенника, сообщившего о выдуманном ДТП
В Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего местного жителя, которого подозревают в мошенничестве на 380 тысяч рублей. Молодой человек обманул 91-летнюю пенсионерку.Читать далее
-
12.01.2024, 11:44
Эксперты спрогнозировали, когда все россияне пересядут на электромобили
Продажи электрокаров растут во всем мире и Россия здесь не исключение. Доля автомобилей с полностью электрической силовой установкой увеличивается и в нашей стране, правда, очень медленно.Читать далее
-
12.01.2024, 11:07
АвтоВАЗ рассказал о глубине локализации своих моделей
На состоявшейся накануне итоговой пресс-конференции глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил журналистам, что компания добилась серьезных успехов в вопросах импортозамещения автомобильных комплектующих.Читать далее
-
12.01.2024, 10:58
5 зимних лайфхаков для начинающих водителей
Многие начинающие водители ограничивают подготовку автомобиля к зиме заменой покрышек. Эксперты рассказали о нюансах, незнание которых может обернуться неприятностями.Читать далее
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