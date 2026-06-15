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Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 14:27

Автомат для «Лунохода»: как АКПП изменила судьбу ЛиАЗ-677 и советских автобусов

Автомат для «Лунохода»: как АКПП изменила судьбу ЛиАЗ-677 и советских автобусов

Первая АКПП для автобусов в СССР: как НАМИ‑035 прошла испытания в Сочи и прижилась на ЛиАЗ‑677

Автомат для «Лунохода»: как АКПП изменила судьбу ЛиАЗ-677 и советских автобусов

Мало кто знает, что автоматическая коробка передач для ЛиАЗ-677 появилась не сразу и не случайно. Почему АКПП не прижилась на ЛАЗах, как решали проблемы с надежностью и что дало это решение для пассажирских перевозок - объясняем на примере самого массового автобуса СССР.

Мало кто знает, что автоматическая коробка передач для ЛиАЗ-677 появилась не сразу и не случайно. Почему АКПП не прижилась на ЛАЗах, как решали проблемы с надежностью и что дало это решение для пассажирских перевозок - объясняем на примере самого массового автобуса СССР.

История появления автоматической коробки передач на ЛиАЗ-677 - это не просто техническая новинка, а важный этап для всех, кто связан с пассажирскими перевозками в СССР. Для российских автолюбителей этот факт интересен тем, что именно массовое внедрение АКПП на автобусах изменило подход к комфорту и управлению крупной техникой, а также повлияло на развитие отечественного автопрома.

В середине 1950-х годов львовский завод ЛАЗ обратился в НАМИ с просьбой создать автоматическую трансмиссию для своих автобусов. Так появилась разработка НАМИ-035 - агрегат с гидротрансформатором и механическим редуктором, который должен был заменить привычную «механику». Первая передача в АКПП ЛАЗ-НАМИ-035 была понижающей, вторая - прямой. Гидротрансформатор позволял усиливать крутящий момент и разгонять автобус до 60 км/ч на второй передаче. Помимо автоматического режима, коробка имела ручной, который рекомендовалось использовать на подъемах и скользких участках.

Особое внимание инженеры уделили плавности работы: сдвоенное многодисковое сцепление обеспечивало переключение без разрыва потока мощности, а управление осуществлялось с помощью подрулевого контроллера. Для испытаний выбирали маршруты с разными климатическими условиями и интенсивным пассажиропотоком. Один из таких маршрутов проходил в Сочи, где автобусу приходилось часто останавливаться и трогаться. По информации «Российская Газета», гидромеханическая коробка показала себя надежной: автобусы с автоматом не уступали по динамике и расходу топлива своим собратьям с механикой.

Однако не обошлось без проблем. На скоростях выше 50 км/ч при переходе с нейтрали на автоматическую передачу иногда происходило случайное включение понижающей передачи. Этот недостаток удалось устранить, но массового внедрения на ЛАЗах не случилось - из-за заднемоторной компоновки автобусов. Зато на ЛиАЗ-677, где двигатель располагался спереди, новая АКПП прижилась и стала серийной с 1968 года.

Именно благодаря автомату и пневмоподвеске ЛиАЗ-677 получил в народе прозвище «Луноход» - за плавный ход и мягкие переключения. Впрочем, у автобуса были и другие прозвища: «крокодил» и «зажигалка» - последнее за способность заводиться даже в сильный мороз. ЛиАЗ-677 стал самым массовым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпущенным десятками тысяч экземпляров.

Интересно, что внедрение автоматических коробок в СССР происходило на фоне общемировых тенденций по повышению комфорта и безопасности в общественном транспорте. Как отмечают специалисты, автоматизация управления позволила снизить утомляемость водителей и повысить надежность работы автобусов на сложных маршрутах. В современных условиях, когда цифровые технологии все активнее проникают в автосервис, вопросы автоматизации и диагностики становятся еще актуальнее - например, как новые технологии меняют подход к ремонту и обслуживанию.

В заключение стоит напомнить несколько важных фактов: автоматическая коробка передач на ЛиАЗ-677 стала серийной с 1968 года, автобус выпускался десятками тысяч экземпляров и до сих пор считается символом советского автопрома. АКПП позволила сделать поездки более комфортными и безопасными, а сам ЛиАЗ-677 - узнаваемым и любимым среди пассажиров и водителей. Этот опыт показывает, как одно техническое решение может повлиять на целую отрасль и изменить привычные стандарты.

Упомянутые марки: ЛИАЗ
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