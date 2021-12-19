19 декабря 2021, 11:00
«Автомат» против «механики»: как за ними ухаживать
Доля автоматических коробок при выборе автомобиля растет с каждым годом. Ими обзаводится даже та категория серьезных и опытных водителей, которые всю свою осознанную «шоферскую» жизнь перемещали рычаг КПП вручную.
Автор: автожурналист
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При этом поклонники классики не беспричинно утверждают: механическая коробка передач – это удел настоящих мужчин, желающих полностью, безоговорочно и молниеносно управлять своим автомобилем.
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Почему водители любят механику
Пожалуй, самым главным доводом в пользу МКПП называется полная управляемость и повышенная отзывчивость автомобиля на дороге. Благодаря возможности самостоятельно выбирать нужную передачу и нужный момент для ее переключения водитель заставляет автомобиль реагировать на газ сразу после нажатия на педаль, максимально быстро подстраиваясь к меняющимся дорожным условиям.
Водители со стажем также способны «выжать больше» из «механического» автомобиля, нежели из «автоматической» машины, в силу возможности раскручивать мотор до максимальных оборотов, достигая максимальной мощности и крутящего момента.
Смешно или нет, но греет душу и фонетика: ручная (MANual) коробка передач самим названием как бы намекает, что сконструирована она специально для мужчин (MAN).
Весьма очевидным фактором в пользу механической коробки передач для некоторых автомобилистов является надежность и экономность узла в обслуживании. Приобретая новую машину с АКПП многие водители, по неопытности, считают, что она не нуждается в обслуживании, достигая пробега в 100 тыс. км и, в частности, не меняют в ней масло.
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Выбор масла для МКПП зависит от возраста автомобиля, испытываемых автомобилем нагрузок и погодных условий в вашем регионе. Стоит обращать внимание на однородность и прозрачность масла, на коэффициент его вязкости. Оно подбирается исходя из нагрузок на автомобиль: чем выше показатель вязкости масла, тем большими моющими, антизадирными и противопенными свойствами оно обладает. Однородность и прозрачность показывают его качество.
Еще до покупки масла необходимо проверить маркировку на упаковке, чтобы удостовериться в правильном выборе. Общие правила помогут не ошибиться: трансмиссионные масла с классификацией API GL-4 применимы в коробках передач, в то время как масла стандарта API GL-5 – в мостах и дифференциалах. Менять местами такие смазочные материалы ни в коем случае нельзя, за исключением универсальных синтетических трансмиссионных масел классификации GL-4/GL-5.
Безусловно, и у «механики», и у «автомата» есть свои достоинства и недостатки. Посему каждый автомобилист решает сам, на каком варианте КПП следует остановить свой выбор. Каким бы он ни был, своевременная замена масла, его правильный подбор для вашего транспортного средства помогут продлить жизнь и работу вашего автомобиля на максимально долгий период.
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18.12.2021, 19:01
Как вытащить застрявший автомобиль
18.12.2021, 18:02
«Прикурить» не найдется? Или как правильно подзарядить «севшую» батарею
18.12.2021, 15:00
Что такое промывка двигателя. Когда и как проводить промывку
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