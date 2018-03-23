23 марта 2018, 11:15

Автоматического продления прав не будет

МВД России официально опровергло информацию о том, что водительские права будут скоро продлевать автоматически. Для этого есть одно, но существенное препятствие. Для продления необходимо предъявить медицинскую справку. А сведения о состоянии здоровья нельзя передавать третьим лицам.
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Ранее глава аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин сообщил, что вопрос об автоматическом продлении прав обсуждается не только в мэрии Москвы, но и с федеральными властями. Планируется создать единую систему по принципу одного окна, благодаря которой гражданин мог бы быстро и без лишних проволочек получать различные гос.услуги. По словам Алексея Чукарина, такая платформа могла бы заработать в течение ближайших 7 – 12 лет.

Однако официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что услугу по замене водительских удостоверений в новую систему включить не удастся. Необходимую по процедуре медицинскую справку нельзя передавать третьим лицам. Содержащиеся в ней сведения подпадают под определение врачебной тайны.

Кроме этого, ведомство выступило против инициативы Объединенного народного фронта (ОНФ), который предлагал добавить в водительские права графу о согласии или несогласии на посмертное донорство. Подобное нововведение МВД реализовывать также не собирается.

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Автоматического продления прав не будет
{{material_122812}}Ранее глава аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин сообщил, что вопрос об автоматическом продлении прав обсуждается не только в мэрии Москвы, но и с федеральными властями. Планируется создать единую систему по принципу одного окна, благодаря которой гражданин мог бы быстро и без лишних проволочек получать различные гос.услуги. По словам Алексея Чукарина, такая платформа могла бы заработать в течение ближайших 7 – 12 лет.Однако официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что услугу по замене водительских удостоверений в новую систему включить не удастся. Необходимую по процедуре медицинскую справку нельзя передавать третьим лицам. Содержащиеся в ней сведения подпадают под определение врачебной тайны.Кроме этого, ведомство выступило против инициативы Объединенного народного фронта (ОНФ), который предлагал добавить в водительские права графу о согласии или несогласии на посмертное донорство. Подобное нововведение МВД реализовывать также не собирается.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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