23 марта 2018, 11:15
Автоматического продления прав не будет
МВД России официально опровергло информацию о том, что водительские права будут скоро продлевать автоматически. Для этого есть одно, но существенное препятствие. Для продления необходимо предъявить медицинскую справку. А сведения о состоянии здоровья нельзя передавать третьим лицам.
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Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Минздравом выступили с инициативой добавить в водительское ...Читать далее
Однако официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что услугу по замене водительских удостоверений в новую систему включить не удастся. Необходимую по процедуре медицинскую справку нельзя передавать третьим лицам. Содержащиеся в ней сведения подпадают под определение врачебной тайны.
Кроме этого, ведомство выступило против инициативы Объединенного народного фронта (ОНФ), который предлагал добавить в водительские права графу о согласии или несогласии на посмертное донорство. Подобное нововведение МВД реализовывать также не собирается.
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