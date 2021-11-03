Автомобиль мечты петербуржца. Какой он, узнали эксперты
Эксперты Авито Авто очередной свой опрос посвятили автомобилю мечты жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Возможно, близость к Европе дает о себе знать, но водители региона считают, что лучшие автомобили — это немецкие. Машинам из Германии предпочтение отдали 47% опрошенных, а вот об «японцах» мечтают лишь 25%.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области водителям больше по душе кроссоверы и внедорожники. Это уже мировая тенденция, кроссоверы давно вышли в фавориты. Кроссовер бы купили 25%, а внедорожник 27% респондентов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. О седане мечтают 14%, хотели бы купить универсал 13%, еще 8% будут рады хэтчбеку или лифтбэку.
Что касается мощности автомобиля, здесь у петербуржцев и жителей области скромные запросы, 27% достаточно 150–199 л.с., еще 27% хотели бы что-то помощнее от 200 до 300 л.с., максимальная фантазия 300–500 л.с., таких мечтателей 19%.
Стоит отметить, что лишь 21% россиян, из 10 000 опрошенных, владеют автомобилем мечты. Автомобиль мечты покупают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – почти треть опрошенных (29%), а вот после 35 лет владею автомобилем мечты лишь 18%.
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