Автомобиль можно обменять на картину, фотографию или скульптуру: новое предложение от шведов
Про подписку, покупку за биткоины (не говоря уже про наличные) мы уже хорошо знаем. Однако в Polestar заявили, что они будут обменивать свои машины на… произведения искусства. Причем, любые: это могут быть картины, скульптуры, фотографии или даже так называемые токены NFT. Главное, чтобы речь шла именно о произведении искусства – это будут решать шведский коллекционер и арт-консультант Теодор Даленсон и два крупнейших аукционных дома: Sotheby’s и Philips.
Фото: Polestar
Фото: Polestar
Фото: Polestar
Фото: Polestar
Фото: Polestar
Фото: Polestar
Фото: Polestar
Разумеется, Polestar будет обменивать машины на искусство не просто так, а с целью наживы. Шведы предполагают, что через некоторое время полученными ими картины и скульптуры станут дороже, они смогут их выгодно продать на аукционах.
Отметим, что пока обменивать на картины будут только модель Polestar 1. Это не электромобиль, а гибрид с 2-литровым бензиновым мотором с нагнетателем и двумя электрическими двигателями. Суммарная мощность гибрида – 609 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 1000 Нм. Цена такой машины 155 000 евро или 13,5 млн рублей
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- 5 197 000 РLand Rover Range Rover 2016 в Москве
- 385 000 РBMW 3 серии 1999 в Москве
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- 990 000 РNissan X-Trail 2011 в Москве
- 970 000 РKIA Sorento Prime 2018 в Москве
- 220 000 РВАЗ (Lada) 2115 2005 в Москве
- 420 000 РВАЗ (Lada) 2109 2001 в Москве
- 307 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
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