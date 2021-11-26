Автомобиль на дровах: вспоминаем легендарные газгены
На самом деле никто не пытался засунуть полено в цилиндр двигателя. Работало всё совсем по-другому.
Существует такое устройство как газогенератор. Смысл его в том, что внутри сгорает твёрдое топливо, обычно – дрова, опилки или уголь. Но сгорает не совсем обычным способом: при недостатке кислорода. Такое горение называется "пиролиз". В результате выделяется горючий газ, а точнее – целая смесь газов, которую и можно использовать в качестве топлива.
Первые эксперименты по созданию транспорта с газогенератором производились ещё в XIX веке. В 1883 году английский инженер Э. Даусон создал концепцию, согласно которой газогенератор и двигатель внутреннего сгорания объединялись в единый блок, пригодный для установки на машину. А в 1900 во Франции был построен первый газогенераторный автомобиль.
"Газгены" относительно широко использовались в тылу во время Второй мировой войны, причём и Советским Союзом, и Германией. Причины понятны: бензин и солярка были нужны для фронта. И тратить их на тыловые нужды было непозволительной роскошью.
На самом деле мощность и, следовательно, динамика газогенераторных автомобилей были очень низкими – даже по меркам советских грузовиков. Кроме того, сам процесс пиролиза – относительно сложный и "капризный". В конечном итоге попытки перевести автотранспорт на дрова практически прекратились. Правда, ходят слухи, что некоторое количество таких машин сейчас используется в Северной Корее.
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