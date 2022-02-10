Автомобиль на роликовых коньках – интересный хот-род с восьмицилиндровым двигателем (Видео)
Когда речь идет о сделанных на заказ автомобилях, особенно в США, хот-роды – это важная часть истории. Это, как правило, старые, классические или современные американские автомобили, которые были модифицированы, у них появились мощные двигатели для езды на больших скоростях.
Около трех десятилетий назад знаменитый производитель хот-родов Джей Орберг создал автомобиль на роликовых коньках. Это было транспортное средство, по форме напоминающее винтажный роликовый ботинок. На создание такого автомобиля его толкнуло телешоу начала 90-х под названием Mel's Diner, в котором официантки катались на роликах.
Сейчас автомобиль выставлен в музее в Иллинойсе, и Эл, его владелец, рассказал о том, почему он его купил. После тест-драйва он купил автомобиль. Как оказалось, хотя машина оснащена 5,73-литровым восьмицилиндровым двигателем, она не предназначена для езды на большой скорости. Максимальная скорость у этого авто – около 20 миль в час (примерно 32 км/ч).
Транспортное средство имеет высоту около 4,3 метра и длину примерно четыре метра, его вес составляет 1270 кг. Эл признается, что водить этот очень странный автомобиль на высоте четырех метров довольно сложно.
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