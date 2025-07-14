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Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?

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14 июля 2025, 00:22

Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?

Путешествовать по России на автомобиле невероятно интересно. Летний отпуск – отличная возможность прочувствовать масштаб родной страны и осмотреть достопримечательности: природные, исторические и культурные. Вместо изнурительной дороги через всю страну на своей машине можно прилететь в нужный город и взять автомобиль на месте.
Фото: freepik.com

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Лето – отличное время для путешествия на автомобиле, но не все готовы провести десятки часов за рулем, чтобы добраться до цели. Сервис автопроката позволяет прибыть в пункт назначения самолетом или поездом, а уже там забрать заранее заказанную машину и начать исследовать регион. Это экономит время, силы и нервы, особенно если вы отправились в отпуск с детьми.

Несмотря на уход с российского рынка крупных мировых игроков, выбор прокатных компаний и ассортимент предлагаемых автомобилей остается широким: бюджетные седаны и кроссоверы, вместительные внедорожники и минивэны, стильные кабриолеты и маслкары.

Калининград

Фото: Антон Воробьев / unsplash.com

Отличный старт для поездок к Балтийскому морю и Куршской косе. Для скромного бюджета предлагают Lada Granta, Daewoo Matiz или Renault Logan (от 2 300 рублей/сутки при аренде на неделю). Для семейной поездки подойдет BAIC U5 Plus или Hyundai Solaris (от 3 300 рублей/сутки). При желании можно арендовать стильный родстер BMW Z4 или кабриолет Ford Mustang за 12 – 18 тысяч рублей в сутки.

Мурманск

Фото: Евгений Матвеев / unsplash.com

Идеальная отправная точка для северных приключений: сюда приезжают за полярным сиянием (с сентября по март), рыбалкой в Баренцевом море и лаконичными пейзажами Териберки. Для бюджетных путешествий подойдут Lada Niva или Renault Duster с полным приводом (от 3 500 рублей/сутки, неделя — от 24 500 рублей), которые справятся с любыми дорогами. Стоимость аренды для поездок на полуостров Рыбачий, Териберку, в Дальние Зеленцы обсуждается индивидуально. Обычно это еще плюс 3000 рублей к итоговой сумме. Для тех, кто не готов к компромиссам, доступны УАЗ «Буханка» (от 3 000 рублей/сутки) или Toyota Land Cruiser Prado (от 8 000 рублей/сутки), которые станут надежными спутниками в условиях Крайнего Севера.

Москва

Фото: freepik.com

По Москве удобнее и дешевле перемещаться на общественном транспорте. Для выездов за МКАД можно выбрать кроссовер, например, Hyundai Creta или Haval Jolion (от 3 000 рублей/сутки, неделя – 21 000 рублей). Есть и совсем бюджетные варианты, например, ВАЗ-2106 за 900 рублей/сутки (6 300 рублей/неделя) или трехлетняя Lada Granta за 1 500 рублей/сутки (за неделю – 10 000 рублей). А есть и роскошные: электрический внедорожник Hongqi EHS-9 (от 12 000 рублей/сутки), Mercedes-Benz G-Class (от 24 000 рублей), Xiaomi SU7 Max за 29 000 рублей, кабриолет Bentley Continental за 65 000 рублей или Porsche 911 Turbo S за 90 000 рублей в сутки.

Казань

Фото: unsplash.com

Столица Татарстана может стать отправной точкой для поездок по республике и Поволжью. Самый бюджетный вариант, например, Datsun mi-DO или Lada Granta обойдет в 2 800 рублей/сутки, для больших компаний или семей неплохим вариантом может стать 7-местный Lada Largus (от 3 000 рублей/сутки). За Hyundai Solaris попросят от 3 800 рублей в сутки при аренде от 4 до 7 дней, за Hyundai Creta – от 4 300 рублей, а за Geely Monjaro – от 10 000 рублей.

Сочи

Фото: freepik.com

Аренда автомобиля в Сочи позволяет гибко планировать поездки по курорту: от пляжных прогулок до горных маршрутов. Бюджетными вариантами станут немолодые Lada Granta или Renault Logan (от 1100 рублей/сутки). Среди более комфортабельных автомобилей – «Москвич 3» или Omoda S5 (от 3000 рублей/сутки). Для статусных поездок доступны как внедорожники Toyota Land Cruiser Prado (от 11 500 рублей/сутки), так и суперкары, например, Ferrari SF90 за 250 000 рублей в сутки.

Екатеринбург

Фото: Даниил Силантьев / unsplash.com

Столица Урала интересна как сама по себе, так и как точка старта для поездок в уральские горы. Для асфальтированных трасс подойдут Hyundai Solaris или Kia Cerato (от 2100 рублей/сутки, неделя – от 14 700 рублей). Для поездок по Уралу можно взять кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (от 4 000 рублей) или Renault Kaptur (от 4500 рублей/сутки) или полноценный внедорожник Tank 300 за 10 000 рублей в сутки. За Toyota Land Cruiser Prado попросят от 15 000 в сутки.

Новосибирск

Фото: freepik.com

Новосибирск – столица Сибири и хорошая отправная точка для поездок по Алтаю. Выбор машин здесь намного больше, а цены интереснее, чем в Барнауле. Внимаю путешественников предлагают Kia Rio или Skoda Rapid c автоматической коробкой передач (от 3000 рублей/сутки). Полноприводный Hyundai Creta обойдется в 4 500 рублей/сутки. В те же деньги встанет свежий Omoda C5. Микроавтобус Toyota Alphard обойдется в 7 000 рублей/сутки, а за представительный внедорожник Tank 500 попросят 15 000 рублей.

Красноярск

Фото: freepik.com

Красноярские Столбы, Енисей и тайга требуют хорошего дорожного просвета. Выбор кроссоверов и внедорожников в местных автопрокатах хороший. Бюджетным вариантом станут Lada Niva Travel или Renault Duster (от 3 800 рублей/сутки). За пикап Great Wall Poer King Kong попросят от 6 500 рублей, а за Tank 500 – от 16 000 рублей. Японский Toyota Land Cruiser 200 в зависимости от возраста конкретного экземпляра и срока аренды обойдется от 10 000 рублей/сутки, а Mitsubishi Pajero Sport – от 6 000 рублей.

Иркутск

Фото: unsplash.com

Иркутск по праву называют воротами на Байкал. Лучше отдать предпочтение кроссоверу. Например, за леворульную Toyota RAV4 просят порядка 7 500 рублей/сутки, а за Subaru Forester (III поколение) с правым рулем – всего 4 500 рублей/сутки – специфика автопрокатов при движении на восток. Клиентам предлагают много праворульных машин, и стоят они дешевле в сравнении с леворульными. 7-местный минивэн Nissan Serena можно арендовать за 4 000 рублей/сутки, а гибридный Toyota Prius – от 3 000 рублей.

Владивосток

Фото: Артур Шураев / unsplash.com

Приморский край – поистине уникальный регион. Чтобы в полной мере прочувствовать всю красоту местной природы, увидеть живописные горы и сопки, побережье Японского моря с уютными бухтами и песчаными пляжами, потребуется автомобиль. Без машины передвигаться по краю будет не только неудобно, но и значительно дороже. Самый популярный автомобиль в автопрокате – Toyota Corolla во всех возможных версиях и поколениях по цене от 2 000 рублей/сутки. Сравнительно свежий и, что важно, леворульный Kia Seltos можно арендовать за 4 000 рублей. Toyota Land Cruiser Prado обойдется в 10 000 рублей, Land Cruiser 200 – в 12 000 рублей, Lexus GX460 – 15 000 рублей.

Петропавловск-Камчатский

Фото: 110km.ru

Один из самых сложных регионов для автопутешествий. Обязательно нужен автомобиль с полным приводом. Многие путешественники отдают предпочтение немолодым, но живучим и проходимым полноприводным Mitsubishi Delica, которые могут служить одновременно и транспортным средством, и местом для ночлега. Стоит такая машина от 6 000 рублей/сутки.

Как выбрать надежную прокатную компанию и избежать проблем

Фото: freepik.com

Перед арендой обязательно проверьте отзывы на сайтах и в соцсетях. Также важно внимательно читать договор: обратите внимание на условия страхования, франшизу, правила возврата и ограничения на пробег. Лучше сразу оформить полную страховку, чем потом оплачивать случайную царапину. И не забудьте осмотреть автомобиль перед получением – любые повреждения должны быть зафиксированы в акте приема-передачи. Если планируете поездку на большие расстояния, уточните, разрешено ли выезжать на арендованной машине за пределы региона – многие компании накладывают такие ограничения.

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