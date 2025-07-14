Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?
Несмотря на уход с российского рынка крупных мировых игроков, выбор прокатных компаний и ассортимент предлагаемых автомобилей остается широким: бюджетные седаны и кроссоверы, вместительные внедорожники и минивэны, стильные кабриолеты и маслкары.
Калининград
Отличный старт для поездок к Балтийскому морю и Куршской косе. Для скромного бюджета предлагают Lada Granta, Daewoo Matiz или Renault Logan (от 2 300 рублей/сутки при аренде на неделю). Для семейной поездки подойдет BAIC U5 Plus или Hyundai Solaris (от 3 300 рублей/сутки). При желании можно арендовать стильный родстер BMW Z4 или кабриолет Ford Mustang за 12 – 18 тысяч рублей в сутки.
Мурманск
Идеальная отправная точка для северных приключений: сюда приезжают за полярным сиянием (с сентября по март), рыбалкой в Баренцевом море и лаконичными пейзажами Териберки. Для бюджетных путешествий подойдут Lada Niva или Renault Duster с полным приводом (от 3 500 рублей/сутки, неделя — от 24 500 рублей), которые справятся с любыми дорогами. Стоимость аренды для поездок на полуостров Рыбачий, Териберку, в Дальние Зеленцы обсуждается индивидуально. Обычно это еще плюс 3000 рублей к итоговой сумме. Для тех, кто не готов к компромиссам, доступны УАЗ «Буханка» (от 3 000 рублей/сутки) или Toyota Land Cruiser Prado (от 8 000 рублей/сутки), которые станут надежными спутниками в условиях Крайнего Севера.
Москва
По Москве удобнее и дешевле перемещаться на общественном транспорте. Для выездов за МКАД можно выбрать кроссовер, например, Hyundai Creta или Haval Jolion (от 3 000 рублей/сутки, неделя – 21 000 рублей). Есть и совсем бюджетные варианты, например, ВАЗ-2106 за 900 рублей/сутки (6 300 рублей/неделя) или трехлетняя Lada Granta за 1 500 рублей/сутки (за неделю – 10 000 рублей). А есть и роскошные: электрический внедорожник Hongqi EHS-9 (от 12 000 рублей/сутки), Mercedes-Benz G-Class (от 24 000 рублей), Xiaomi SU7 Max за 29 000 рублей, кабриолет Bentley Continental за 65 000 рублей или Porsche 911 Turbo S за 90 000 рублей в сутки.
Казань
Столица Татарстана может стать отправной точкой для поездок по республике и Поволжью. Самый бюджетный вариант, например, Datsun mi-DO или Lada Granta обойдет в 2 800 рублей/сутки, для больших компаний или семей неплохим вариантом может стать 7-местный Lada Largus (от 3 000 рублей/сутки). За Hyundai Solaris попросят от 3 800 рублей в сутки при аренде от 4 до 7 дней, за Hyundai Creta – от 4 300 рублей, а за Geely Monjaro – от 10 000 рублей.
Сочи
Аренда автомобиля в Сочи позволяет гибко планировать поездки по курорту: от пляжных прогулок до горных маршрутов. Бюджетными вариантами станут немолодые Lada Granta или Renault Logan (от 1100 рублей/сутки). Среди более комфортабельных автомобилей – «Москвич 3» или Omoda S5 (от 3000 рублей/сутки). Для статусных поездок доступны как внедорожники Toyota Land Cruiser Prado (от 11 500 рублей/сутки), так и суперкары, например, Ferrari SF90 за 250 000 рублей в сутки.
Екатеринбург
Столица Урала интересна как сама по себе, так и как точка старта для поездок в уральские горы. Для асфальтированных трасс подойдут Hyundai Solaris или Kia Cerato (от 2100 рублей/сутки, неделя – от 14 700 рублей). Для поездок по Уралу можно взять кроссовер Chery Tiggo 4 Pro (от 4 000 рублей) или Renault Kaptur (от 4500 рублей/сутки) или полноценный внедорожник Tank 300 за 10 000 рублей в сутки. За Toyota Land Cruiser Prado попросят от 15 000 в сутки.
Новосибирск
Новосибирск – столица Сибири и хорошая отправная точка для поездок по Алтаю. Выбор машин здесь намного больше, а цены интереснее, чем в Барнауле. Внимаю путешественников предлагают Kia Rio или Skoda Rapid c автоматической коробкой передач (от 3000 рублей/сутки). Полноприводный Hyundai Creta обойдется в 4 500 рублей/сутки. В те же деньги встанет свежий Omoda C5. Микроавтобус Toyota Alphard обойдется в 7 000 рублей/сутки, а за представительный внедорожник Tank 500 попросят 15 000 рублей.
Красноярск
Красноярские Столбы, Енисей и тайга требуют хорошего дорожного просвета. Выбор кроссоверов и внедорожников в местных автопрокатах хороший. Бюджетным вариантом станут Lada Niva Travel или Renault Duster (от 3 800 рублей/сутки). За пикап Great Wall Poer King Kong попросят от 6 500 рублей, а за Tank 500 – от 16 000 рублей. Японский Toyota Land Cruiser 200 в зависимости от возраста конкретного экземпляра и срока аренды обойдется от 10 000 рублей/сутки, а Mitsubishi Pajero Sport – от 6 000 рублей.
Иркутск
Иркутск по праву называют воротами на Байкал. Лучше отдать предпочтение кроссоверу. Например, за леворульную Toyota RAV4 просят порядка 7 500 рублей/сутки, а за Subaru Forester (III поколение) с правым рулем – всего 4 500 рублей/сутки – специфика автопрокатов при движении на восток. Клиентам предлагают много праворульных машин, и стоят они дешевле в сравнении с леворульными. 7-местный минивэн Nissan Serena можно арендовать за 4 000 рублей/сутки, а гибридный Toyota Prius – от 3 000 рублей.
Владивосток
Приморский край – поистине уникальный регион. Чтобы в полной мере прочувствовать всю красоту местной природы, увидеть живописные горы и сопки, побережье Японского моря с уютными бухтами и песчаными пляжами, потребуется автомобиль. Без машины передвигаться по краю будет не только неудобно, но и значительно дороже. Самый популярный автомобиль в автопрокате – Toyota Corolla во всех возможных версиях и поколениях по цене от 2 000 рублей/сутки. Сравнительно свежий и, что важно, леворульный Kia Seltos можно арендовать за 4 000 рублей. Toyota Land Cruiser Prado обойдется в 10 000 рублей, Land Cruiser 200 – в 12 000 рублей, Lexus GX460 – 15 000 рублей.
Петропавловск-Камчатский
Один из самых сложных регионов для автопутешествий. Обязательно нужен автомобиль с полным приводом. Многие путешественники отдают предпочтение немолодым, но живучим и проходимым полноприводным Mitsubishi Delica, которые могут служить одновременно и транспортным средством, и местом для ночлега. Стоит такая машина от 6 000 рублей/сутки.
Как выбрать надежную прокатную компанию и избежать проблем
Перед арендой обязательно проверьте отзывы на сайтах и в соцсетях. Также важно внимательно читать договор: обратите внимание на условия страхования, франшизу, правила возврата и ограничения на пробег. Лучше сразу оформить полную страховку, чем потом оплачивать случайную царапину. И не забудьте осмотреть автомобиль перед получением – любые повреждения должны быть зафиксированы в акте приема-передачи. Если планируете поездку на большие расстояния, уточните, разрешено ли выезжать на арендованной машине за пределы региона – многие компании накладывают такие ограничения.
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Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
-
11.07.2025, 15:20
5 см идеального асфальта: детали ремонта улицы Бабушкина под микроскопом
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются масштабные дорожные работы на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге. Специалисты «Дирекции транспортного строительства» вместе с представителями общественности проинспектировали качество свежеуложенного асфальтового покрытия на участке протяженностью более 5 километров. Читать далее
-
11.07.2025, 14:12
Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж
АвтоВАЗ официально подтвердил дату начала продаж своего нового семейства Lada Iskra. Первые автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия завода. За два дня до этого, 18 июля, обещают опубликовать окончательные цены и доступные комплектации модели. Читать далее
-
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