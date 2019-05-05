5 мая 2019, 17:45
Автомобиль нового Бонда оказался не таким гламурным, как обычно
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Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде стартовали на этой неделе на Ямайке. Судя по фотографиям со съемочной площадки, британский секретный агент сменил электрический Aston Martin на открытую версию старенького Land Rover III.
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По сюжету фильма, Бонд наслаждается беззаботной жизнью в отставке на солнечной Ямайке, когда к нему за помощью обращается агент Феликс Лейтер из ЦРУ, с которым Джеймс уже пересекался в «Казино Рояль». Он просит спасти похищенного ученого. Но задача оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось. Постепенно Бонд выходит на след таинственного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями. Поэтому электрический суперкар Aston Martin Rapide E в фильме все-таки появится, но чуть позже.
Мировая премьера пока безымянного 25-го фильма о Джеймсе Бонде намечена на 8 апреля 2020 года. Уже известно, что картина станет для Дэниела Крейга пятой и последней ролью агента 007.
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