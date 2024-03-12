Автомобиль по цене китайского смартфона. Что можно купить за 20 тысяч рублей?

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При желании и известной доле везения можно подобрать надежный подержанный автомобиль, который несмотря на солидный пробег не потребует больших вложений. Среди иномарок можно обратить внимание на Hyundai Getz или Ford Focus второго поколения. Но в обоих случаях достойный вариант обойдется примерно в полмиллиона рублей. За 300 тысяч можно приобрести Lada Kalina или Granta. При этом придется трезво оценить состояние кузова и двигателя и быть готовым к постоянным мелким поломкам. За 100 тысяч рублей отдают немолодые ВАЗ-2107, ГАЗ-3110 или «Москвич» 2141, с которыми предстоит основательно повозиться.

Более дешевые автомобили в большинстве своем имеют серьезные проблемы: с техникой или с документами, а часто и с тем, и с другим. Редакция журнала 110KM.RU изучила актуальные предложения на классифайдах и выяснила, какой автомобиль можно купить в марте 2024 года за 20 тысяч рублей. Все машины на фотографиях представляют собой печальное зрелище. У каждого из них за плечами тяжелая судьба, аварии и сотни тысяч пройденных километров.

ВАЗ-1111 «Ока»

Фото: auto.ru

Самым дешевым автомобилем, который продается целиком, а не только по запчастям, стала белая «Ока» из Челябинска. Машину 1997 года выпуска с заявленным пробегом 50 тысяч километров отдают за 20 тысяч рублей. Машина запечатлена в гараже, куда, судя по слою снега на кузове, ее закатили специально для фотосессии. Фары, задние фонари и решетка радиатора отсутствуют, лобовое стекло разбито, на капоте подтеки неизвестного черного вещества.

Ford Escort

Фото: Авито Авто

Добавив 4 тысячи рублей, можно купить в Санкт-Петербурге Ford Escort 1982 года выпуска, который последние 23 года стоит в гараже без движения после ДТП. При этом машина полностью комплектная. С документами проблем тоже нет. Продавец располагает запасным двигателем и коробкой передач, а также набором запчастей, включая тормозные диски, суппорты и барабаны. Кузов в родной краске.

Lada 2105

Фото: auto.ru

За 25 тысяч рублей в Тюменской области продают Lada 2105 на ходу. Машина сошла с конвейера в 2004 году и проехала, по словам продавца, 200 тысяч километров. Конечно, по кузову есть нарекания, кое-где появилась коррозия, начали подгнивать пороги, но днище на месте, асфальт не просвечивает. Салон в приличном состоянии. Двигатель дымит, но масло не жрет. Документы в порядке, но хозяин умер, поэтому с переоформлением есть трудности.

ВАЗ-2101 «Чертолет»

Фото: Авито Авто

В Иркутской области за те же 25 тысяч рублей продается «Чертолет» – вазовская «копейка» 1981 года выпуска с заявленным пробегом 100 тысяч километров. Как пишет продавец, машина «на условном ходу»: едет, но троит, глохнет на холостых оборотах. При этом на автомобиль установлена задняя спортивная подвеска, редуктор заварен, а ограничители на рулевом спилены, чтобы колеса выворачивались чуть больше, предусмотренного производителем. Переднее сидение от иномарки, приборная панель – от ВАЗ-2106. В придачу с машиной идет комплект колес, а также снятые элементы: фара, капот и т.п. На учете в ГИБДД автомобиль не стоит. И пол в передней части салона сгнил.

Lada 2106

Фото: auto.ru

Чуть более дорогим вариантом, который и выглядит значительно более оптимистично, можно считать вазовскую «шестерку» 1993 года выпуска. Машину продают в Санкт-Петербурге за 27 тысяч рублей. Автомобиль на ходу, не гниет, полы переварены, мотор работает хорошо. ПТС есть, но на учете машина не стоит. Единственная серьезная проблема, о которой упоминает продавец, это отсутствие тормозов. Поэтому немедленно сесть за руль после покупки все-таки не получится, придется вызывать эвакуатор.

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