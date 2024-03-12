Автомобиль по цене китайского смартфона. Что можно купить за 20 тысяч рублей?
Более дешевые автомобили в большинстве своем имеют серьезные проблемы: с техникой или с документами, а часто и с тем, и с другим. Редакция журнала 110KM.RU изучила актуальные предложения на классифайдах и выяснила, какой автомобиль можно купить в марте 2024 года за 20 тысяч рублей. Все машины на фотографиях представляют собой печальное зрелище. У каждого из них за плечами тяжелая судьба, аварии и сотни тысяч пройденных километров.
ВАЗ-1111 «Ока»
Самым дешевым автомобилем, который продается целиком, а не только по запчастям, стала белая «Ока» из Челябинска. Машину 1997 года выпуска с заявленным пробегом 50 тысяч километров отдают за 20 тысяч рублей. Машина запечатлена в гараже, куда, судя по слою снега на кузове, ее закатили специально для фотосессии. Фары, задние фонари и решетка радиатора отсутствуют, лобовое стекло разбито, на капоте подтеки неизвестного черного вещества.
Ford Escort
Добавив 4 тысячи рублей, можно купить в Санкт-Петербурге Ford Escort 1982 года выпуска, который последние 23 года стоит в гараже без движения после ДТП. При этом машина полностью комплектная. С документами проблем тоже нет. Продавец располагает запасным двигателем и коробкой передач, а также набором запчастей, включая тормозные диски, суппорты и барабаны. Кузов в родной краске.
Lada 2105
За 25 тысяч рублей в Тюменской области продают Lada 2105 на ходу. Машина сошла с конвейера в 2004 году и проехала, по словам продавца, 200 тысяч километров. Конечно, по кузову есть нарекания, кое-где появилась коррозия, начали подгнивать пороги, но днище на месте, асфальт не просвечивает. Салон в приличном состоянии. Двигатель дымит, но масло не жрет. Документы в порядке, но хозяин умер, поэтому с переоформлением есть трудности.
ВАЗ-2101 «Чертолет»
В Иркутской области за те же 25 тысяч рублей продается «Чертолет» – вазовская «копейка» 1981 года выпуска с заявленным пробегом 100 тысяч километров. Как пишет продавец, машина «на условном ходу»: едет, но троит, глохнет на холостых оборотах. При этом на автомобиль установлена задняя спортивная подвеска, редуктор заварен, а ограничители на рулевом спилены, чтобы колеса выворачивались чуть больше, предусмотренного производителем. Переднее сидение от иномарки, приборная панель – от ВАЗ-2106. В придачу с машиной идет комплект колес, а также снятые элементы: фара, капот и т.п. На учете в ГИБДД автомобиль не стоит. И пол в передней части салона сгнил.
Lada 2106
Чуть более дорогим вариантом, который и выглядит значительно более оптимистично, можно считать вазовскую «шестерку» 1993 года выпуска. Машину продают в Санкт-Петербурге за 27 тысяч рублей. Автомобиль на ходу, не гниет, полы переварены, мотор работает хорошо. ПТС есть, но на учете машина не стоит. Единственная серьезная проблема, о которой упоминает продавец, это отсутствие тормозов. Поэтому немедленно сесть за руль после покупки все-таки не получится, придется вызывать эвакуатор.
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12.01.2024, 00:13
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