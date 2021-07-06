Автомобиль с двигателем от небольшого ядерного реактора: почему Ford не воплотил мечту
Фото: thedrive.com
В 1958 году Форд показал миру автомобиль, которого никто никогда раньше не видел. Это был Ford Nucleon с двигателем от небольшого ядерного реактора. Однако, как и другие ядерные фантазии середины прошлого века, Nucleon так и не был реализован. Основной причиной стали технические проблемы.
Предполагалось, что Ford Nucleon будет иметь длину пять метров, ширину почти два метра, а высоту всего один метр. Колесная база при этом составляла 1,76 м. Форд назвал реактор Nucleon «энергетической капсулой», которая, как он предполагал, имеет легко обслуживаемую радиоактивную активную зону.
Но концепция Ford Nucleon практически исчезла после 1958 года, потому что ядерная энергетика была - и остается - не готовой к использованию в серийных легковых автомобилях.
Как объяснил The Drive профессор и выдающийся ученый в области системного проектирования доктор Л. Дейл Томас, заместитель директора Исследовательского центра силовых установок в Университете Алабамы в Хантсвилле, проблема с реактором автомобильного масштаба в обработке энергии, которую он высвобождает.
«Сама активная зона реактора (включая защиту) действительно может поместиться в моторном отсеке, который будет генерировать достаточно энергии для питания автомобиля», - сказал нам доктор Томас. «Однако трудность возникает из-за проблемы преобразования энергии. Ядерный реактор будет вырабатывать тепловую энергию, которую необходимо преобразовать в механическую».
- 6 270 000 РLexus LX 2018 в Москве
- 1 400 000 РFord Transit 2020 в Москве
- 830 000 РRenault Kaptur 2020 в Москве
- 550 000 РCadillac DeVille 2001 в Москве
- 260 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 3 850 000 РMercedes GLC-класс AMG 2017 в Москве
- 3 195 000 РMercedes GL-класс 2013 в Москве
- 2 370 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 295 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 12 651 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий