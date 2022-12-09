Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП

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Авария произошла в городе Шахты у дома номер 8 по улице Административной. Как сообщает портал DonDay со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, около 8 часов утра автомобиль Lada Largus врезался в опору уличного освещения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали, что 57-летний водитель умер от сердечного приступа еще до момента аварии.

Похожий случай произошел год назад в Пермском крае. Тогда майор полиции Александр Шехирев сумел предотвратить трагедию на трассе «Пермь – Березники», которую могла спровоцировать неуправляемая 14-метровая фура. Он обратил внимание на подозрительный большегруз, который сначала остановился на обочине, а затем вновь поехал по трассе. Как позже выяснилось, водителю стало плохо и он скоропостижно умер прямо за рулем. Полицейский быстро сориентировался в ситуации. До перехода в уголовный розыск Александр работал в ГИБДД. На служебной машине он нагнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку, забрался в кабину и припарковал грузовик на обочине.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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