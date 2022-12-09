Автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП
Похожий случай произошел год назад в Пермском крае. Тогда майор полиции Александр Шехирев сумел предотвратить трагедию на трассе «Пермь – Березники», которую могла спровоцировать неуправляемая 14-метровая фура. Он обратил внимание на подозрительный большегруз, который сначала остановился на обочине, а затем вновь поехал по трассе. Как позже выяснилось, водителю стало плохо и он скоропостижно умер прямо за рулем. Полицейский быстро сориентировался в ситуации. До перехода в уголовный розыск Александр работал в ГИБДД. На служебной машине он нагнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку, забрался в кабину и припарковал грузовик на обочине.
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26.11.2022, 22:38
На АвтоВАЗе испытывают новую версию Lada Largus
На испытательном полигоне АвтоВАЗа, расположенном в районе села Сосновка, заметили новую модификацию фургона Lada Largus. Первый прототип новинки собрали в Центре Инжиниринга. Серийное производство планируют наладить на заводе в Ижевске в следующем году.Читать далее
-
16.10.2022, 10:27
5 самых ожидаемых новинок российского автопрома
Санкции не мешают отечественным автопроизводителям анонсировать новые модели. Большинство из них взяли курс на электрификацию. В ближайшее время в продаже должны появиться как минимум пять новых автомобилей.Читать далее
-
30.09.2022, 07:31
АвтоВАЗ рассказал, почему не будут выпускать Renault Duster: не хотят платить
Еще до введения санкций ходили слухи, что сборку кроссоверов Renault Duster могут перенести из Москвы в Тольятти. Сейчас, когда столичный завод Renault хотят переориентировали на выпуск китайских кроссоверов, журналисты спросили главу АвтоВАЗа Максима Соколова о судьбе «Дастера».Читать далее
-
09.09.2022, 15:18
Глава АвтоВАЗа рассказал, какие компоненты Lada удалось локализовать и когда вернется Lada Largus
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ситуации в компании и о ближайших планах. С июля по декабрь 2022 года хотят выпустить 140 тысяч автомобилей, в 2023 году в линейку вернутся еще минимум две модели, а объемы возрастут до полумиллиона автомобилей.Читать далее
-
06.09.2022, 09:35
АвтоВАЗ назвал сроки запуска Lada Largus
В рамках Восточного форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ближайших производственных планах предприятия, а также пообещал представить в правительство стратегию развития отечественного автогиганта.Читать далее
-
19.08.2022, 08:08
«Ларгус» протаранил трактор с дровами: от легковушки мало что осталось (погибли четверо)
Трагедия произошла поздно вечером на автодороге в Омской области. Женщина-водитель универсала Lada Largus, в котором ехали еще шесть человек, не заметила в темноте попутный трактор с полным прицепом дров.Читать далее
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