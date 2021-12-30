Автомобиль с неславянским названием начнут делать в Украине в 2022 году
Как пишут украинские СМИ, речь идет о грузовом автомобиле под далеко не славянским названием Ashok Leyland. Если все состоится, как то планирует автопроизводитель, то премьера состоится примерно через полгода.
Пилотной модификацией грузовика должен стать мусоровоз объемом 12 куб. м. Отдельно отмечается, что контейнеры на этом спецавтомобиле загружаются со стороны.
Все грузовики Ashok Leyland планируется комплектовать полноценными надстройками, которые требует местный украинский рынок. Необходимость в подобных машинах в «самостийной» имеется, поэтому в муниципальные автопарки спецтехники продукция ЧАЗ будет попадать через госторги.
Что касается общеукраинской картины с продажей новых коммерческих автомобилей (грузовых и спецмашин), то на этот счет есть статистические данные Укравтопрома. Согласно им, в период с января по ноябрь 2021 года в стране было зарегистрировано около 14 тыс. таких автомобилей - это на 40,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Основная специализация Черниговского автозавода – производство автобусов и троллейбусов. А ровно год назад, в декабре 2020-го предприятие продемонстрировало действующую модель своего первого трамвая.
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