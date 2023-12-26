Автомобиль теряет динамику во время разгона: основные причины

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Редакция портала Тарантас Ньюс рассказала, что может вызывать провалы в работе двигателя и как диагностировать проблему. Наименее безобидная причина – вода на крышке распределителя зажигания. В регионах с высокой влажностью или в осенне-весенний период на внутренней части распределителя зажигания может скапливаться конденсат, который препятствует генерации качественной искры. В результате, при повышении оборотов мотор теряет мощность или глохнет, а на холостых работает стабильно.

Вторая возможная причина – негерметичность топливной системы. Подсос воздуха приводит к тому, что двигатель «захлебывается» при энергичном нажатии на педаль газа. Автомобиль будет нестабильно работать как на «холодную», так и при прогретом моторе.

Третий источник проблем – вышедший из строя датчика положения дроссельной заслонки. О нем сигнализирует индикатор «check engine» на приборной панели. Также перебои в работе может вызвать некачественное искрообразование и загрязненные воздушный и топливный фильтры.

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