9 ноября 2017, 08:57

Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?

Чтобы удержать тенденцию роста на российском авторынке, правительство регулярно запускает программы поддержки. Одни более действенные, другие – менее. Теперь вот россияне могут приобрести автомобиль в лизинг на выгодных условиях.
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Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?

Перечень участников программы льготного лизинга расширился за счет легковых машин российского производства. Минпромторг принял решение распространить специальные условия на эти модели в течение месяца. Ранее мера господдержки в отношении лизинга распространялась исключительно на легкий коммерческий транспорт, грузовые машины и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости.

При этом, согласно условиям, купить легковую можно было таксомоторным компаниям, оформленным в качестве юридического лица. Теперь же в программе числятся легковые автомобили российского производства ценой не более 1 450 000 рублей. На субсидию могут рассчитывать как юридические, так и физические лица.

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Компании, чье производство машин локализовано в России, тут же подключились к программе. Так, например, на условиях льготного лизинга можно приобрести 5 моделей Ford: Fiesta, Focus, EcoSport, а также отдельные версии Mondeo и Kuga.

Также в период до 1 декабря 2017 года любое физическое и юридическое лицо, приобретающие автомобили Nissan Almera, Terrano, Qashqai, X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей по вышеуказанной программе, а также Datsun on-DO и mi-DO по программе Datsun Leasing могут получить субсидию от государства на первоначальный взнос в размере 10%.

Если программы хорошо зарекомендуют себя, их действие могут продлить. Правда, официального заявления от Минпромторга на этот счет пока не прозвучало. Конечно, льготная программа позволит увеличить объем продаж автомобилей и нарастит оборачиваемость автомобилей на рынке, прежде всего, за счет уменьшения срока первичной эксплуатации и обмена старой машины на новую. Вот только нужна ли такая программа обычным автомобилистам?

Для тех, кто не в курсе: лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. Преимуществами лизинга являются: отсутствие ограничения по возрасту клиента и простота оформления сделки (получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке). Однако, по сути, клиент платит деньги за эксплуатацию автомобиля, но он не становится его собственностью. Такая схема хорошо зарекомендовала себя в Европе, а вот в России среди простых автомобилистов пока не прижилась.

Владимир Чиркунов, руководитель направления «Кредитование и страхование» компании Wagner « Программа льготного лизинга легкового автотранспорта, конечно, востребована у юридических лиц, но, прежде всего, интересна автодилерам, лизинговым компаниям и их корпоративным клиентам. Это дополнительный инструмент для привлечения новых клиентов, ранее не использовавших лизинг, и также это дополнительный аргумент для обновления автопарка. Лизинг среди физических лиц в России распространен слабо, по-прежнему автомобилисты отдают предпочтение более привычному варианту приобретения авто, например в кредит. »
Владимир Чиркунов, руководитель направления «Кредитование и страхование» компании Wagner
Загвоздка в том, что по истечению срока договора автомобилист вынужден отдать машину обратно компании. Он не платит за остаточную стоимость и снижает ежемесячный платеж. При этом в течение срока эксплуатации автомобиль должен обслуживаться у официального дилера, а водитель - пользоваться транспортным средством аккуратно и сдать его в удовлетворительном техническом состоянии.

Как считают представители лизинговых компаний, это направление бизнеса не будет развиваться до тех пор, пока человек будет думать о том, что машина не придет к нему в собственность. По факту человек все равно меняет ТС каждые 3-5 лет, но в данном случае не нужно искать покупателя на свою подержанную модель. А за 15 тыс. рублей в месяц можно ездить не на Renault Logan, а, к примеру, на Toyota Corolla.

Андрей Петренко, вице-президент РОАД « Программа льготный лизинг была запущена Минпромторгом в 2015 году как один из факторов повышения потребительского спроса на фоне падения рынка. И уже 2 года показывает свою эффективность. Например, в этом году вместе с новыми адресными программами «Свое дело», «Российский фермер» и «Российский тягач» с января по октябрь продано более 40 тыс. единиц. Мы видим, что с помощью программ господдержки, в том числе и льготного лизинга, на сегодняшний день продается почти каждый второй автомобиль в стране. Именно поэтому мы обратились в Правительство РФ с просьбой продления программ льготного автокредитования и льготного автолизинга на будущий год с увеличением объема выделяемых средств. »
Андрей Петренко, вице-президент РОАД
Тем не менее, дилеры убеждены: лизинг для частных лиц не сможет вытеснить традиционные автокредиты, поскольку условия для клиентов пока что нельзя назвать выгодными. Действительно, новое направление, которое наша страна решила освоить в экономически трудные времена, важно, в первую очередь, для сегмента LCV, поскольку по лизингу, в отличие от льготных кредитов, нет ограничений на стоимость машины. При этом размер ежемесячных платежей заметно ниже по сравнению с обычным кредитом.

На сегодняшний день физические лица покупают автомобиль в лизинг при следующих обстоятельствах: необходим  новый и безопасный автомобиль каждые 2-3 года, на который действует гарантия производителя, при этом платеж должен быть комфортным. Также вариант лизинга может быть удобен тем, кто не хочет лишний раз показывать свои доходы. Автомобиль в лизинге не нуждается в декларировании, так как пользователю не принадлежит.

 
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Это вариант приобретения авто предполагает предоставление минимального количества документов для оформления сделки. Наконец, люди со сложной кредитной историей или просто те, кому по каким-то причинам (например, в силу возраста) отказали в автокредите, также присматриваются к лизингу.

Эксперты авторынка отмечают, что сегодня меняется потребительская схема. Эксплуатация личного автомобиля уступает место каршерингу и сервисам такси. Покупатель становится все более смелым. В таких условиях программа льготного лизинга для физических лиц, под которую попадают и легковые автомобили, может оказаться востребованной и актуальной.

Плюсы и минусы
Просто и быстро оформлять, без ограничений по возрасту и стажу вождения.Автомобиль не переходит в собственность.
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Арина Милая

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Автомобиль в лизинг. Есть ли спрос и польза?
Перечень участников программы льготного лизинга расширился за счет легковых машин российского производства. Минпромторг принял решение распространить специальные условия на эти модели в течение месяца. Ранее мера господдержки в отношении лизинга распространялась исключительно на легкий коммерческий транспорт, грузовые машины и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости.При этом, согласно условиям, купить легковую можно было таксомоторным компаниям, оформленным в качестве юридического лица. Теперь же в программе числятся легковые автомобили российского производства ценой не более 1 450 000 рублей. На субсидию могут рассчитывать как юридические, так и физические лица.{{material_121244}}Компании, чье производство машин локализовано в России, тут же подключились к программе. Так, например, на условиях льготного лизинга можно приобрести 5 моделей Ford: Fiesta, Focus, EcoSport, а также отдельные версии Mondeo и Kuga. Также в период до 1 декабря 2017 года любое физическое и юридическое лицо, приобретающие автомобили Nissan Almera, Terrano, Qashqai, X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей по вышеуказанной программе, а также Datsun on-DO и mi-DO по программе Datsun Leasing могут получить субсидию от государства на первоначальный взнос в размере 10%. Если программы хорошо зарекомендуют себя, их действие могут продлить. Правда, официального заявления от Минпромторга на этот счет пока не прозвучало. Конечно, льготная программа позволит увеличить объем продаж автомобилей и нарастит оборачиваемость автомобилей на рынке, прежде всего, за счет уменьшения срока первичной эксплуатации и обмена старой машины на новую. Вот только нужна ли такая программа обычным автомобилистам? Для тех, кто не в курсе: лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. Преимуществами лизинга являются: отсутствие ограничения по возрасту клиента и простота оформления сделки (получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке). Однако, по сути, клиент платит деньги за эксплуатацию автомобиля, но он не становится его собственностью. Такая схема хорошо зарекомендовала себя в Европе, а вот в России среди простых автомобилистов пока не прижилась. {{person_135_ Программа льготного лизинга легкового автотранспорта, конечно, востребована у юридических лиц, но, прежде всего, интересна автодилерам, лизинговым компаниям и их корпоративным клиентам. Это дополнительный инструмент для привлечения новых клиентов, ранее не использовавших лизинг, и также это дополнительный аргумент для обновления автопарка. Лизинг среди физических лиц в России распространен слабо, по-прежнему автомобилисты отдают предпочтение более привычному варианту приобретения авто, например в кредит.}} Загвоздка в том, что по истечению срока договора автомобилист вынужден отдать машину обратно компании. Он не платит за остаточную стоимость и снижает ежемесячный платеж. При этом в течение срока эксплуатации автомобиль должен обслуживаться у официального дилера, а водитель - пользоваться транспортным средством аккуратно и сдать его в удовлетворительном техническом состоянии. Как считают представители лизинговых компаний, это направление бизнеса не будет развиваться до тех пор, пока человек будет думать о том, что машина не придет к нему в собственность. По факту человек все равно меняет ТС каждые 3-5 лет, но в данном случае не нужно искать покупателя на свою подержанную модель. А за 15 тыс. рублей в месяц можно ездить не на Renault Logan, а, к примеру, на Toyota Corolla.{{person_20_Программа льготный лизинг была запущена Минпромторгом в 2015 году как один из факторов повышения потребительского спроса на фоне падения рынка. И уже 2 года показывает свою эффективность. Например, в этом году вместе с новыми адресными программами «Свое дело», «Российский фермер» и «Российский тягач» с января по октябрь продано более 40 тыс. единиц. Мы видим, что с помощью программ господдержки, в том числе и льготного лизинга, на сегодняшний день продается почти каждый второй автомобиль в стране. Именно поэтому мы обратились в Правительство РФ с просьбой продления программ льготного автокредитования и льготного автолизинга на будущий год с увеличением объема выделяемых средств.}} Тем не менее, дилеры убеждены: лизинг для частных лиц не сможет вытеснить традиционные автокредиты, поскольку условия для клиентов пока что нельзя назвать выгодными. Действительно, новое направление, которое наша страна решила освоить в экономически трудные времена, важно, в первую очередь, для сегмента LCV, поскольку по лизингу, в отличие от льготных кредитов, нет ограничений на стоимость машины. При этом размер ежемесячных платежей заметно ниже по сравнению с обычным кредитом. На сегодняшний день физические лица покупают автомобиль в лизинг при следующих обстоятельствах: необходим  новый и безопасный автомобиль каждые 2-3 года, на который действует гарантия производителя, при этом платеж должен быть комфортным. Также вариант лизинга может быть удобен тем, кто не хочет лишний раз показывать свои доходы. Автомобиль в лизинге не нуждается в декларировании, так как пользователю не принадлежит. {{gallery_215}} Это вариант приобретения авто предполагает предоставление минимального количества документов для оформления сделки. Наконец, люди со сложной кредитной историей или просто те, кому по каким-то причинам (например, в силу возраста) отказали в автокредите, также присматриваются к лизингу.Эксперты авторынка отмечают, что сегодня меняется потребительская схема. Эксплуатация личного автомобиля уступает место каршерингу и сервисам такси. Покупатель становится все более смелым. В таких условиях программа льготного лизинга для физических лиц, под которую попадают и легковые автомобили, может оказаться востребованной и актуальной.
2017-11-09
Автор: Арина Милая
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