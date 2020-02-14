14 февраля 2020, 14:53
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
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Фото: BMW
Подразделение BMW М объявило о партнерстве с известным американским уличным художником FUTURA 2000. В рамках совместного проекта будет создано три эксклюзивных версии купе BMW M2 Competition.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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Стилю FUTURA 2000 присуще мастерское владение цветом, использование концентрических форм и кинетической композиции. Художник рассказал, что ему было приятно поработать над оформлением BMW M2 Competition. Один из трех окрашенных вручную автомобилей представят на открывающейся сегодня в Лос-Анджелесе выставке современного искусства Frieze Los Angeles.
Помимо уникальной окраски кузова автомобиль отличается декоративными накладками на передней панели и центральной консоли, двухцветными черно-белыми кожаными креслами с прострочкой синего цвета, кожаным М-рулем с серой отсечкой, а также накладками на порогах с номером в серии и подписью FUTURA.
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Отзывы по теме
Красивый, но непрактичный. Оценить динамику разгона у нас негде, вот и остается, что слушать премиальную аудиосистему, пялясь в модную камеру заднего вида.
Ну и где в России кататься на такой зверюге? У нас немецких автобанов днем с огнем не сыскать, а даже столичные, по нашим меркам вполне себе неплохие дороги, этот авто перенесет с трудом.
на наших весенних дорогах на таком авто сильно не разгонишься
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