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14 февраля 2020, 14:53

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

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Фото: BMW
Подразделение BMW М объявило о партнерстве с известным американским уличным художником FUTURA 2000. В рамках совместного проекта будет создано три эксклюзивных версии купе BMW M2 Competition.
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити

Фото: BMW

Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
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Специалисты BMW M в совершенстве овладели искусством создания спортивных автомобилей. Идеальным дополнением к бунтарскому характеру своих моделей здесь посчитали сотрудничество с одним из известнейших современных художников граффити. Американский художник Леонард МакГурр, более известный как FUTURA 2000, прославился еще в восьмидесятые, и на волне популярности уличного рисования попал в галереи. Он общался со многими легендарными художниками своего времени, в том числе и с Энди Уорхолом. Сейчас МакГурру 64 года, и он по-прежнему жив, здоров и продолжает творить.

Стилю FUTURA 2000 присуще мастерское владение цветом, использование концентрических форм и кинетической композиции. Художник рассказал, что ему было приятно поработать над оформлением BMW M2 Competition. Один из трех окрашенных вручную автомобилей представят на открывающейся сегодня в Лос-Анджелесе выставке современного искусства Frieze Los Angeles.

Помимо уникальной окраски кузова автомобиль отличается декоративными накладками на передней панели и центральной консоли, двухцветными черно-белыми кожаными креслами с прострочкой синего цвета, кожаным М-рулем с серой отсечкой, а также накладками на порогах с номером в серии и подписью FUTURA.

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Комментарии
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Отзывы по теме
BMW M2 Competition оценили в 4,3 млн рублей
Красивый, но непрактичный. Оценить динамику разгона у нас негде, вот и остается, что слушать премиальную аудиосистему, пялясь в модную камеру заднего вида.
Василий
BMW представила M2 Competition
Ну и где в России кататься на такой зверюге? У нас немецких автобанов днем с огнем не сыскать, а даже столичные, по нашим меркам вполне себе неплохие дороги, этот авто перенесет с трудом.
Василий
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
на наших весенних дорогах на таком авто сильно не разгонишься
Saimaa
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Автомобили BMW раскрасят в стиле граффити
{{material_128834}}Специалисты BMW M в совершенстве овладели искусством создания спортивных автомобилей. Идеальным дополнением к бунтарскому характеру своих моделей здесь посчитали сотрудничество с одним из известнейших современных художников граффити. Американский художник Леонард МакГурр, более известный как FUTURA 2000, прославился еще в восьмидесятые, и на волне популярности уличного рисования попал в галереи. Он общался со многими легендарными художниками своего времени, в том числе и с Энди Уорхолом. Сейчас МакГурру 64 года, и он по-прежнему жив, здоров и продолжает творить.Стилю FUTURA 2000 присуще мастерское владение цветом, использование концентрических форм и кинетической композиции. Художник рассказал, что ему было приятно поработать над оформлением BMW M2 Competition. Один из трех окрашенных вручную автомобилей представят на открывающейся сегодня в Лос-Анджелесе выставке современного искусства Frieze Los Angeles.Помимо уникальной окраски кузова автомобиль отличается декоративными накладками на передней панели и центральной консоли, двухцветными черно-белыми кожаными креслами с прострочкой синего цвета, кожаным М-рулем с серой отсечкой, а также накладками на порогах с номером в серии и подписью FUTURA.
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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