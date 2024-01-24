Автомобили BMW, узнав, что они в России, блокируют подключение к смартфонам

Как сообщает портал habr.com , владельцы BMW жалуются, что с недавнего времени не могут подключить свои смартфоны к автомобильной медиасистеме. Проблема касается как новых машин, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта, так и подержанных, купленных, преимущественно в Европе. Как только автомобиль обнаруживает, что находится в России, доступ со смартфона блокируется, а на экране мультимедиа появляется сообщение об ошибке.

Решить проблему можно, если отключить блок телеметрии. Тогда подключение смартфонов начинает работать в штатном режиме (Car Play), но перестают работать некоторые другие опции автомобиля.

Фото: habr.com

Напомним, ранее, в августе 2023 года BMW отключила доступ российским дилерским центрам к своему программному обеспечению, а рядовые автовладельцы начали испытывать трудности в работе официального приложения BMW ConnectedDrive, с помощью которого можно дистанционно запускать мотор, отслеживать геопозицию, пробег и уровень топлива.

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