16 октября 2019, 14:37
Автомобили будут следить за водителями
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По замыслу НТИ «Автонет», в недалеком будущем в России появится новая база данных – «Автодата», которая будет собирать информацию об автомобилях, географии их передвижения и стиле вождения водителя. В основе идеи лежат благие намерения – снизить смертность на дорогах.
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Пока идея далека от реального воплощения. Законодательная база отсутствует, но работа над ней уже началась. Ожидается, что всю информацию разделят на обязательную и добровольную. К первой категории отнесут «всё, что касается безопасности дорожного движения и экологии». В первую очередь, данные о превышении скорости - ведь дорожные камеры установлены далеко не везде. Но что будут делать с полученной информацией, тоже пока неизвестно.
К добровольно передаваемым данным отнесут информацию о манере вождения и различные технические показатели автомобиля. В обмен водителям обещают приятные бонусы, например, скидку на транспортный налог или страховку. Но окончательной ясности нет и здесь.
По данным «Автостата», сейчас возраст 60% отечественных автомобилей превышает 10 лет. Поэтому для передачи данных в «Автодату» потребуется установка дополнительного оборудования. Вряд ли российские водители согласятся на это добровольно. Дополнительным стимулом в перспективе может стать платный въезд в города: 1 000 рублей в сутки для машин без телематики и 0,01 рублей в час – с доп.оборудованием. По мнению авторов инициативы, когда дело дойдет до практической реализации проекта, российский автопарк основательно обновится и большинство автомобилей будут «подключенными».
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