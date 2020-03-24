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24 марта 2020, 17:07

В автомобили Changan начали устанавливать антибактериальные фильтры

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Фото: changanauto.ru
Китайская компания Changan рассказала, что на все свои новые автомобили уже с марта текущего года начала устанавливать антибактериальные фильтры повышенного класса «PM0.1».
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На сегодняшний день разработка автомобильной корпорации очень актуальна. Антибактериальные фильтры, которые уже начали устанавливать, обеспечивают усиленную фильтрацию воздуха — до 97,7%. «PM0.1» не только очищает воздух, но и предотвращает распространение бактерий.

Разработка Changan уже получила национальный сертификат «CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC. Документ официально подтверждает, что используемые устройства соответствуют высшему пятому классу уровней фильтрации CN95.

«Внедрение такой интеллектуальной системы Changan позволит повысить стандарты надежности и безопасности наших автомобилей и предоставить не только безопасность передвижения, но и защиту здоровья автовладельцев и пассажиров», - цитирует Автостат заместителя генерального директора Changan International и генерального директора Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь. 

Новая система фильтрации работает даже когда автомобиль припаркован. В компании напоминают, что представленные на российском рынке кроссоверы CS55 оснащены климат-контролем с возможностью ионизации воздуха.

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Отзывы по теме
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vanchukm
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В автомобили Changan начали устанавливать антибактериальные фильтры
{{material_128627}}На сегодняшний день разработка автомобильной корпорации очень актуальна. Антибактериальные фильтры, которые уже начали устанавливать, обеспечивают усиленную фильтрацию воздуха — до 97,7%. «PM0.1» не только очищает воздух, но и предотвращает распространение бактерий.Разработка Changan уже получила национальный сертификат «CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC. Документ официально подтверждает, что используемые устройства соответствуют высшему пятому классу уровней фильтрации CN95.«Внедрение такой интеллектуальной системы Changan позволит повысить стандарты надежности и безопасности наших автомобилей и предоставить не только безопасность передвижения, но и защиту здоровья автовладельцев и пассажиров», - цитирует Автостат заместителя генерального директора Changan International и генерального директора Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь. Новая система фильтрации работает даже когда автомобиль припаркован. В компании напоминают, что представленные на российском рынке кроссоверы CS55 оснащены климат-контролем с возможностью ионизации воздуха.
2020-03-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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