24 марта 2020, 17:07
В автомобили Changan начали устанавливать антибактериальные фильтры
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Фото: changanauto.ru
Китайская компания Changan рассказала, что на все свои новые автомобили уже с марта текущего года начала устанавливать антибактериальные фильтры повышенного класса «PM0.1».
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Разработка Changan уже получила национальный сертификат «CATARC CN95» Центрального Китайского автомобильного исследовательского центра CATARC. Документ официально подтверждает, что используемые устройства соответствуют высшему пятому классу уровней фильтрации CN95.
«Внедрение такой интеллектуальной системы Changan позволит повысить стандарты надежности и безопасности наших автомобилей и предоставить не только безопасность передвижения, но и защиту здоровья автовладельцев и пассажиров», - цитирует Автостат заместителя генерального директора Changan International и генерального директора Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.
Новая система фильтрации работает даже когда автомобиль припаркован. В компании напоминают, что представленные на российском рынке кроссоверы CS55 оснащены климат-контролем с возможностью ионизации воздуха.
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До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
Цитата:| Кому: Алина Улыбнуло! Вспомнил конец 90-х, когда все плевались-Хёндай? Типа [xe быть Хондой? Да что они могут, эти Корейцы? Ведь было!!!!!На нынешнем этапе все полюбили корея автопром. Это же относится и к Китаю!!!! Уже и в космосе и на Луне!!!
В тестах автомобиля Changan cs35 plus полностью отсутствует обзор двигателя GDI. Все остальные преимущества автомобиля становятся второстепенными.
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