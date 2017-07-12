12 июля 2017, 16:00
Автомобили Chevrolet будут вновь собираться в Казахстане
Американская компания объявила о возобновлении производства новых автомобилей Chevrolet Aveo и Captiva на мощностях завода «Азия Авто», который расположен в Казахстане.
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Кроссовер Captiva также изменился. Рестайлингу подверглась передняя часть модели и интерьер. Авто будет выпускаться в двух модификациях - 167 и 249 л.с., а обьемы двигателя составит 2,4 и 3 литра соответственно.
Уход американского автопроизводителя был связан с кризисом в Казахстане. С 2014 по 2016 годы объемы продаж снизились почти в три раза. Сейчас интернациональное сотрудничество возобновлено.
По данным пресс-службы компании, транспортные средства казахской сборки предназначены для экспортного рынка и не будут отправляться в Россию.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Aveo LTZ 1.6 MT
|Chevrolet Captiva 3.0 АТ 4х4
|Год выпуска, с
|2012
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|седан
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/7
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|115
|258
|Объем двигателя
|1598
|2997
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|полный
|Городской цикл
|8.9
|14.3
|Загородный цикл
|5.3
|8.3
|Смешанный цикл
|6.6
|10.5
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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