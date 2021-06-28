28 июня 2021, 13:33
Автомобили Chevrolet стали бестселлерами в Казахстане (продажи выросли в 20 раз)
Сборка нескольких бюджетных моделей Chevrolet полностью локализована в Казахстане. С начала года их продажи подскочили в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Первые две строчке в списке бестселлеров занимают модели Chevrolet, которые уверенно обошли конкурентов из Hyundai, Toyota и Kia.
Дарья Климова Фото: Chevrolet
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Фото: Chevrolet
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На третьем месте со значительным отставанием расположился Hyundai Accent, известный в России под именем Solaris, с результатом 4,4 тысячи проданных автомобилей. Четвертая позиция досталась Toyota Camry – 2,2 тысячи автомобилей. Замыкает ТОП-5 самых востребованных в Казахстане новых легковых автомобилей кроссовер Hyundai Creta – 2,0 тысячи реализованных машин.
Упомянутые модели: Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р), Chevrolet Nexia, Hyundai Accent, Hyundai Solaris (от 569 900 Р), Hyundai Creta (от 879 900 Р), Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
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